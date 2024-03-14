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Найдено 4609 материалов
Новости Дании
Суд Петербурга отказался расторгать заключённый в Дании однополый брак
В Санкт-Петербурге мировой судья не принял у женщины заявление о расторжении однополого брака, который был заключён в Копенгагене в 2017 году. Об этом сообщила глава объединённой пресс-службы судов города Дарья Лебедева. «Брак продержался шесть лет, в феврале 2023 года отношения были прекращены...
14 марта 2024
В США назвали причину задержки обучения украинских лётчиков в Дании
Обучение лётчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) управлению истребителями F-16 в Дании замедлилось на несколько месяцев из-за незнания пилотами английского языка и западных техник пилотажа, пишет 11 марта газета The New York Times (NYT), ссылаясь на датских чиновников. «Украинские пилоты были готовы...
11 марта 2024
Иностранные компании начали восстановление инфраструктуры Украины
Компании из Турции, Германии, Австрии и Дании начали работы по восстановлению инфраструктуры Украины. Об этом в субботу, 9 марта, сообщило агентство Bloomberg. «Немецкие и австрийские компании планируют предприятия в сфере инфраструктуры и обороны… ожидаются рабочие группы для «предпроектного...
10 марта 2024
Раскрыт диагноз попавшего в реанимацию экс-футболиста «Краснодара» Олссона
Врачи диагностировали у полузащитника датского клуба «Мидтьюлланн» Кристоффера Олссона редкий воспалительный процесс в сосудах головного мозга. Окончательный диагноз на официальном сайте объявил датский клуб. Воспитанник лондонского «Арсенала» и бывший игрок российского «Краснодара» находится в...
8 марта 2024
Разведка Украины заявила, что на неё работают наёмники из 50 стран
Главное управление разведки Украины сообщило 7 марта в Telegram-канале, что в её международный легион входят «добровольцы из более чем 50 стран мира». По данным ГУР, среди наёмников опытные бойцы из США, Великобритании, Австралии, Дании, других стран Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Наёмники...
7 марта 2024
В МИД России раскритиковали соглашения Киева с западными странами
Заключённые между Киевом и странами Запада соглашения по безопасности ничего по существу не меняют, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности», которые Киев подписал с рядом европейских стран, включая Великобританию, Германию, Францию...
новость часа
29 февраля 2024
Эксперт объяснил отказ Дании расследовать подрыв «Северных потоков»
Датские власти прекращают расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в связи с тем, что они, как и политические элиты других европейских стран, не решаются бросить вызов США. Ведь именно американские спецслужбы, вероятнее всего, стоят за подрывом, заявил ИА...
26 февраля 2024
Решение Дании по «Северным потокам» совершенно изумило Кремль
Решение властей Дании прекратить вслед за Швецией расследование диверсий на «Северных потоках» вызывает изумление, ситуация близка к абсурдной. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 26 февраля журналистам. Ранее в датской полиции заявили, что газопроводы были повреждены в...
26 февраля 2024
Песков назвал абсурдом прекращение Данией расследования по «СП»
Ситуация вокруг терактов на «Северных потоках» после решений Швеции и Дании об остановке расследований близка к абсурдной, заявил журналистам 26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Правоохранители европейских стран, очевидно, в процессе расследования начали выходить на своих...
26 февраля 2024
Полиция Дании остановила расследование терактов на «Северных потоках»
Полиция Дании вслед за властями Швеции заявила, что остановила расследование терактов на «Северных потоках». Оснований для дальнейшего расследования нет, отметила полиция. «Необходимых оснований для возбуждения уголовного дела нет, в связи с чем полиция Копенгагена приостанавливает расследование...
26 февраля 2024
Датчане в восемь раз сократили пожертвования на помощь Украине
Датчане всё меньше хотят направлять средства на пожертвования для оказания гуманитарной помощи Украине и за год в разы сократили объём поддержки. Об этом свидетельствуют данные доклада ассоциации ISOBRO, объединяющей 235 благотворительных организаций Дании, сообщило агентство Ritzau Согласно...
24 февраля 2024
Премьер Дании объяснила задержку поставок Украине истребителей F-16
Вооружённые силы Украины могут получить первые американские истребители F-16 уже этой весной, задержки их поставки связаны с техническими сложностями, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским, видеозапись которой 23 февраля опубликовал офис...
24 февраля 2024
Зеленский высказал новые упрёки Западу по военной помощи
Запад не в полном объёме и не всегда вовремя поставляет Киеву обещанную военную помощь, заявил 23 февраля глава киевского режима Владимир Зеленский по итогам переговоров во Львове с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. «Много решений принималось [Западом], и за последний год во время нашего...
23 февраля 2024
Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и Дания заключили соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между государствами. Подписи под документом о поставили глава киевского режима Владимир Зеленский и премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Об этом 23 февраля сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква...
23 февраля 2024
Премьер Дании приехала во Львов на встречу с Зеленским
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла 23 февраля во Львов на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщил его офис в Киеве. Зеленский и Фредериксен посетили Марсово поле Лычаковского кладбища. Как сообщало ИА Регнум, 22 февраля министр обороны Дании Троельс Лунд...
23 февраля 2024