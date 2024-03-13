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Новости Индии
Эксперт оценил предупреждение разведки США о возможных стычках Индии и КНР
Предупреждение американской разведки о возможных стычках между военными Индии и Китая в Гималаях, скорее всего, является попыткой оказать давление на Индию, чтобы она более активно поддержала политику США в этом регионе. Такое мнение 12 марта корреспонденту ИА Регнум высказал доцент института стран...
13 марта 2024
Сомалийские пираты захватили в Индийском океане судно под флагом Бангладеш
В Индийском океане пираты захватили морское судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш. Об этом сообщает индийская газета The Business Standard. По информации издания, судно, на котором находились 23 члена экипажа, захватили порядка 50 пиратов вблизи побережья Сомали. «Судну удалось отправить...
12 марта 2024
Сомалийские пираты захватили в Индийском океане судно под флагом Бангладеш
В Индийском океане пираты захватили морское судно MV Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш. Об этом сообщает индийская газета The Business Standard. По информации издания, судно, на котором находились 23 члена экипажа, захватили порядка 50 пиратов вблизи побережья Сомали. «Судну удалось отправить...
12 марта 2024
Эксперт рассказал о последствиях возможного запрета импорта алюминия из РФ
Дополнительные эффекты любых новых ограничений на импорт алюминия из России для российской экономики не будут значительными. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 11 марта высказал первый заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Борис Копейкин, комментируя возможный...
11 марта 2024
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu. Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой. В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие...
10 марта 2024
В конкурсе красоты «Мисс мира» победительницей стала студентка из Чехии
Представительница Чехии Кристина Пышкова получила корону победительницы конкурса красоты «Мисс мира», финал которого состоялся в индийском Мумбаи. Об этом 9 марта сообщается на сайте конкурса. Кристина Пышкова победила в престижном международном конкурсе, который проводился в 71-й раз. 24-летняя...
9 марта 2024
СМИ узнали о подготовке США к «ядерному удару» России по Украине
США с конца 2022 года готовятся к тому, что Россия якобы может нанести удар по Украине тактическим или боевым ядерным оружием. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух высокопоставленных источников из администрации главы Белого дома. США должны были составить планы, чтобы отреагировать...
9 марта 2024
В Армении сообщили об обсуждении идеи вступления в ЕС
В Армении активно обсуждают идею вступления в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью турецкому телеканалу TRT World. «В Армении активно обсуждаются существующие новые возможности. Не раскрою секрета, если скажу, в этом ряду есть также идея членства в ЕС»...
9 марта 2024
Президент Индии выдвинула в парламент кандидатуру тёщи Риши Сунака
Писательницу и благотворителя Судху Мурти, которая является также тёщей премьер-министра Великобритании Риши Сунака, выдвинула в Раджья Сабху (верхнюю палату парламента Индии) президент страны Драупади Мурму. Об этом 8 марта сообщил индийский журнал The Week. Решение президента Индии поддержал...
9 марта 2024
The Hindu сообщила о гибели гражданина Индии в зоне СВО
Гражданин Индии Мохаммед Асфан погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщила газета The Hindu. Информацию о смерти Асфана родные получили 6 марта, однако, когда именно он погиб, не известно. По данным газеты, у него остались жена и двое детей. Со слов брата погибшего, он...
7 марта 2024
Корабль ВМС Индии эвакуировал экипаж подвергшегося атаке хуситов судна
Эсминец Военно-морских сил Индии «Калькутта» успешно эвакуировал экипаж судна, ранее атакованного ракетой или беспилотником йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Аденском заливе. Об этом 7 марта сообщила газета Times of India. По информации издания, это произошло 6 марта, когда...
7 марта 2024
Политолог прокомментировал перспективу выхода Армении из ОДКБ
Армения пока останется в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) до подписания мирного договора с Азербайджаном. Вот только членство в составе организации будет сугубо формальным, а по факту — замороженным. Об этом сообщил в беседе с изданием «Лента. ру» руководитель «Политической...
5 марта 2024
У стран БРИКС нет планов проводить совместные военные учения, заявил Ушаков
Страны БРИКС не намерены развивать военно-техническое сотрудничество или проводить совместные военные учения. Об этом 5 марта заявил помощник президента России Юрий Ушаков. «Полагаю, что не раскрою секрета: у БРИКС отсутствуют планы выстраивать такого рода взаимодействие, включая проведение военных...
5 марта 2024
Умер индийский режиссёр Чандер Баль, работавший с Митхуном Чакраборти
Индийский режиссёр и сценарист Чандер Баль, работавший в том числе в Болливуде, ушёл из жизни. Об этом сообщил 1 марта портал Bollywood Tadka. Причина смерти и другие подробности в сообщении не приводятся. В 1982 году Баль снял мелодраму «Послушай, любимая» с Митхуном Чакраборти и Ранджитой Каур в...
2 марта 2024
В Индии грузовой поезд со щебнем проехал 80 км без машиниста
В Индии грузовой поезд из 53 вагонов со щебнем проехал около 80 километров без машиниста, пишет 26 февраля Times of India, опубликовав видео инцидента. По информации издания, состав начал самопроизвольное движение под уклон во время остановки на станции Катуа в Джамму и Кашмире, совершённой для...
26 февраля 2024