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Найден 1341 материал
Новости Уганды
Глава МИД Уганды обвинил Запад в шантаже стран Африки
Власти Уганды приветствуют поиск альтернативных вариантов платежной системе SWIFT, так как они помогут противостоять шантажу и политизации финансовых расчётов со стороны Запада. Об этом 19 февраля заявил министр иностранных дел Уганды Джедже Одонго на полях саммита Афросоюза в Аддис-Абебе. Как...
19 февраля 2024
Гутерриш заявил, что украинские беженцы в Британии имеют право на защиту
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 января на пресс-конференции в столице Уганды Кампале заявил, что украинские беженцы в Британии, которых силой пытается призвать в армию киевский режим, имеют право на защиту. Гутерриш таким образом ответил на принятие нижней палатой британского...
21 января 2024
Замглавы МИД РФ Вершинин встретился с генсеком ООН
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин «на полях» 19-го Саммита Движения неприсоединения (ДН) провёл ряд двусторонних встреч, среди которых встреча с Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Одним из основных вопросов для обсуждения стала...
21 января 2024
В Кении нашли мёртвым участника Олимпиады
Угандийского спортсмена, участника Олимпиады Бенджамина Киплагата нашли мёртвым в Кении с ножевыми ранениями, написала 1 января газета Daily Monitor. В публикации говорится, что у 34-летнего легкоатлета, найденного 30 декабря, зафиксированы ножевые ранения в области груди и шеи. Предполагаемых...
2 января 2024
Тульская область намерена нарастить сотрудничество с Угандой
Тульская область заинтересована в наращивании взаимовыгодного сотрудничества с Угандой. Об этом заявил сегодня, 8 ноября, первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев в ходе рабочего совещания с представителями посольства Республики Уганда в РФ...
8 ноября 2023
Минобороны узнало о планах США по расширению сети биолабораторий в мире
Соединённые Штаты планируют расширить зарубежную сеть подконтрольных им биолабораторий в рамках политики в области биозащиты. Об этом 6 сентября в ходе брифинга по военно-биологической деятельности США заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России...
6 сентября 2023
Бюджет РФ получил 3 трлн руб. от экспортно-ориентированных компаний
Бюджет РФ в 2022 году получил порядка 3 трлн рублей от компаний, прямо или опосредованно занимающихся экспортом. Об этом сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ). Благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» компании укрепляют технологический суверенитет страны, создавая собственные...
22 августа 2023
Путин заявил, что Россия и Уганда солидарны в международных вопросах
Россия и Уганда солидарны по многим международным вопросам, в том числе по тем, которые касаются устройства мира. Об этом 27 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с угандийским коллегой Йовери Кагутой Мусевени в Санкт-Петербурге. «Россия и Уганда выступают с солидарных позиций на...
27 июля 2023
СМИ: главы семи стран Африки намерены обсудить с Путиным Украину
Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники. К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге)...
15 июля 2023
Глава Роспотребнадзора рассказала о новых вспышках Эболы в мире
В мире продолжают регистрировать новые вспышки лихорадки Эбола, поэтому сотрудники Роспотребнадзора внимательно следят за данной инфекцией. Россия на сегодняшний день надёжно защищена, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Мы продолжаем внимательно следить за этой инфекцией. Россия на...
24 июня 2023
Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль...
18 июня 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023
Путин обсудит будущее зерновой сделки с главами стран Африки
Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге обсудит предложенную ими мирную инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине и будущее зерновой сделки. На переговоры прибыли президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Коморских...
17 июня 2023
Более 50 военных погибли при нападении боевиков на базу АТМИС в Сомали
В результате нападения радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на базу Переходной миссии Африканского союза (АТМИС) в Сомали погибли пятьдесят четыре военнослужащих Уганды. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщил президент Уганды Йовери...
4 июня 2023
Шесть стран Африки выступили за остановку войны между Украиной и Россией
Африканская миссия по урегулированию российско-украинского конфликта предложила остановить боевые действия. Шесть стран считают, что переговоры могут проходить и без вывода российских войск с территорий, которые Киев считает своими. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья рассказал об этом...
23 мая 2023