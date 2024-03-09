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Найдено 48 материалов
Новости Маршалловых Островов
США выделят деньги тихоокеанским странам в обмен на военное присутствие
США окажут экономическую поддержку тихоокеанским островным государствам в обмен на эксклюзивное присутствие американских военных в этих странах, сообщило издание Financial Times. Американский Конгресс принял законопроект, позволяющий финансировать ключевые договорённости Вашингтона с тихоокеанскими...
9 марта 2024
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
США обвинили Иран в захвате нефтяного танкера
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана захватили в Ормузском проливе нефтяной танкер, который шел под флагом Панамы. Об этом 3 мая сообщила на своей странице в Twitter пресс-служба Пятого флота. «Танкер вышел из Дубая и следовал транзитом из Персидского залива в порт...
3 мая 2023
Евросоюз внёс Россию в список стран — налоговых убежищ
Россия включена Евросоюзом в список налоговых юрисдикций — стран, которые не полностью соблюдают международные налоговые стандарты. Об этом 14 февраля говорится в заявлении Совета ЕС. Также в список вошли Британские Виргинские Острова, Коста-Рика и Маршалловы Острова. Всего в перечне 16 юрисдикций...
14 февраля 2023
США хотят использовать маленькие островные страны для борьбы с Китаем
Вашингтон близок к соглашению о расширении связей с двумя тихоокеанскими островными государствами для поддержания баланса в соперничестве США и Китая за влияние в регионе, сообщает 14 января Associated Press. 12 января США подписали меморандумы о взаимопонимании с Маршалловыми Островами и Палау...
15 января 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Глава МИД Австралии пообещала нарастить работу в Индо-Тихоокеанском регионе
Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сейчас находится с визитом на Маршалловых островах, где проживает около 20 000 человек. На пресс-конференции Вонг отметила, что она стала первым министром, посетившим страну после открытия границ, пишет газета The Guardian. В своем выступлении глава...
13 октября 2022
Австралия наращивает дипломатические усилия в Индо-Тихоокеанском регионе
Министр иностранных дел Австралийского союза Пенни Вонг совершит уже восьмую по счету поездку в регион Тихого океана с тех пор, как в мае к власти пришло лейбористское правительство под руководством Энтони Альбаниза. Об этом сообщает телеканал Nine News. Глава австралийской дипломатии посетит...
12 октября 2022
Премьер Тувалу обещал Тайваню остаться его «надежным союзником»
Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает...
5 сентября 2022
На Маршалловых Островах зафиксировали крупную вспышку COVID-19
На Маршалловых Островах зафиксировали резкий рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, передает радиостанция ABC. По ее данным, более 10% жителей столицы этого государства оказались зараженными коронавирусом SARS-CoV-2. В частности, в период с 8 по 16 августа на Маршалловых Островах, где...
16 августа 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
США и Маршалловы острова могут заключить соглашение об экономической помощи
Соединенные Штаты и Маршалловы Острова договорились заключить в 2022 году соглашение о предоставлении Вашингтоном экономической помощи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление двух стран. В документе сказано, что спецпосланник США по переговорам по Договору о свободной...
18 июня 2022
Голландский МИД пояснил, почему придётся принять судно с нефтью из России
Не пускать в порт Роттердама судно с российской нефтью Нидерланды бессильны, потому что оно ходит под флагом Маршалловых островов, а не России, передаёт 29 апреля Нидерландская телерадиовещательная корпорация. Комментируя инцидент с танкером Sunny Liger, который не пустили в шведский порт и...
29 апреля 2022
В Индонезии арестовали танкер с пальмовым маслом
ВМС Индонезии арестовали танкер MT Anabelle, перевозивший сырое пальмовое масло в водах Западного Калимантана, сообщает CNN Indonesia. Арест был произведен, когда танкер направлялся из Понтианака в ОАЭ. «KRI Siribua-859 захватил танкер MT Annabelle, перевозивший13 357 425 тонн сырого пальмового...
28 апреля 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022