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Новости Киргизии
Игрок команды КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев умер на 44-м году жизни
Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев скончался в Бишкеке в возрасте 43 лет. Об этом в соцсетях сообщил его друг Абдурахман Муртазалиев. По его словам, Джуманалиев умер у себя в доме в результате несчастного случая. Киргизские СМИ пишут, что причиной его смерти стало...
14 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
К югу от Алма-Аты произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана. «Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Жители города...
4 марта 2024
К югу от Алма-Аты произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали к югу от Алма-Аты, сообщили 4 марта в МЧС Казахстана. «Предварительно в 11:22 произошло землетрясение в Алма-Ате», — говорится в сообщении. Эпицентр землетрясения располагался в 31 км от города. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Жители города...
4 марта 2024
Школьники из 78 стран поучаствуют в программе Всемирного фестиваля
С 1 по 7 марта на Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) пройдет специальная детская программа «Начнём будущее вместе». Участниками мероприятия станут школьники в возрасте от 14 до 17 лет. Организаторами мероприятий выступили «Движение первых» и Образовательный центр «Сириус». Председатель правления...
28 февраля 2024
Землетрясение магнитудой до 5,9 произошло у границ Китая и Киргизии
Землетрясение магнитудой до 5,9 зарегистрировали китайские сейсмологи у границ Китая, Казахстана и Киргизии. Об этом 25 февраля сообщает китайский сейсмологический центр. По данным сейсмологов, подземный толчок магнитудой 5,9 зафиксировали в 12:15 по местному времени (07:15 мск) на северо-западе...
25 февраля 2024
США ввели санкции против 63 компаний из России
Министерство торговли США ввело санкции против 63 компаний из России, двух из Киргизии и восьми из Китая, сообщили 23 февраля в американском ведомстве. В общей сложности Вашингтон ввёл экспортные ограничения против 93 иностранных компаний. Среди них также компании из Турции, ОАЭ, Индии и Южной...
23 февраля 2024
Путин дал старт «Играм будущего» в Казани
Президент России Владимир Путин 21 февраля в Казани на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» дал старт «Играм будущего». Президент обратился к главам республик, которые находятся на церемонии открытия «Игр будущего», попросив их сказать несколько слов по поводу этого события...
21 февраля 2024
Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым в Казани
Президент России Владимир Путин провёл двустороннюю встречу с главой Киргизии Садыром Жапаровым в Казани. «Отношения России и Киргизии развиваются успешно по всем направлениям», — заявил Путин на встрече. Глава государства отметил уровень двусторонних экономических отношений. Как уточнил президент...
21 февраля 2024
Путин прибыл в Казань
Президент России Владимир Путин прилетел в Казань, где он проведёт встречи с главами Киргизии, Узбекистана, Казахстана и других стран, а также примет участие в открытии международного турнира «Игры будущего». Кроме того, известно, что глава государства также посетит Казанский авиационный завод...
21 февраля 2024
Путин сообщил, что встретится с зарубежными лидерами в Казани
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшие дни приедет в Казань, где встретится с лидерами Киргизии, Казахстана и других государств. «Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами», — заявил российский лидер, выступая на форуме АСИ «Сильные идеи для нового...
20 февраля 2024
Токаев посетит Россию 21 февраля
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит Россию с рабочим визитом. Об этом 20 февраля сообщила пресс-служба казахстанского лидера. «Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры...
20 февраля 2024
Песков: на «Игры будущего» приедут лидеры ряда стран
Лидеры нескольких стран приедут в Россию на «Игры будущего», сообщил 19 февраля на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Помимо главы Киргизии Садыра Жапарова, ожидают гостей и из других стран. «Мы действительно рады, что, собственно, радость этого спортивного мероприятия с нами...
19 февраля 2024
Президент Киргизии посетит Россию по приглашению Путина
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ближайшие дни совершит визит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы государства. «Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению президента РФ Владимира Путина 20–21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию», ―...
19 февраля 2024
Патрушев заявил, что удары США и Британии по хуситам полностью нелегитимны
Удары по позициям йеменских хуситов, которые наносят США и Великобритания, идут вразрез с уставом ООН. Эти страны пытаются втянуть другие государства в конфликт, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 16 февраля на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке...
16 февраля 2024