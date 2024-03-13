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Найдено 5548 материалов
Новости Венгрии
В МИД Венгрии заявили о поражении Киева в конфликте с Россией
Украинским войскам не победить Россию, конфликт необходимо решать проведением мирных переговоров. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью газете The Washington Times. «Мы уверены, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией, поскольку та сейчас набирает силу...
13 марта 2024
В Венгрии допустили отправку на Украину западных войск
Будапешт допускает возможность отправки западных войск на Украину, поскольку европейские лидеры часто меняют свою позицию. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на конференции в Мартонвашаре (область Фейер). Глава МИД Венгрии...
13 марта 2024
МИД Венгрии вызвал посла США после слов Байдена о «диктаторе» Орбане
МИД Венгрии вызвал американского посла из-за высказываний президента США Джо Байдена о венгерском лидере Викторе Орбане как о человеке, который стремится к диктатуре. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Венгрии Петера Сийярто. «Мы не обязаны принимать подобную ложь ни от кого...
12 марта 2024
Корпус реактора для АЭС «Пакш-2» начнут изготавливать в апреле
Создание корпуса реактора для атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» в Венгрии начнётся на предприятиях «Росатома» в апреле, а первый бетон в фундамент можно будет залить до конца 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто после встречи в...
12 марта 2024
Песков заявил, что не в курсе деталей плана Трампа по Украине
В Кремле нечего сказать относительно слов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что у бывшего президента США Дональда Трампа есть якобы «некий план» по Украине, сообщил 11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Да, мы видели, но нам нечего сказать, там никаких деталей не...
11 марта 2024
Орбан призвал европейские страны развивать свои армии и не надеяться на США
Европейские страны должны выделять деньги на вооружение и развитие своей армии, поскольку США не станут финансировать их безопасность, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. По мнению главы венгерского правительства, этим государствам следует готовиться воевать за...
11 марта 2024
Орбан предрёк Трампу победу на выборах, сравнив его со сказочным героем
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сможет одержать победу на президентских выборах, подобно герою венгерских народных сказок, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу M1. «Я уверен, что тот, кто проходит такой очистительный огонь, кого хотят посадить...
новость часа
11 марта 2024
Орбан счёл возможным заключение торгового соглашения между США и Китаем
США и Китай могут заключить крупное торговое соглашение в случае победы экс-главы Белого дома Дональда Трампа на выборах американского президента, заявил 10 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью телеканалу М1. Он напомнил, что перед тем, как уйти с поста, республиканец был очень...
11 марта 2024
Орбан заявил, что Трамп пообещал не финансировать конфликт на Украине
Бывший президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на предстоящих выборах президента США не будет финансировать продолжающийся конфликт на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Трамп сейчас не президент, но его партия препятствует, когда...
11 марта 2024
Орбан заявил, что у Трампа появился план прекращения украинского конфликта
У бывшего президента США Дональд Трамп появился план прекращения украинского конфликта, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 марта в интервью телеканалу М1. По словам главы правительства, речь идёт о достаточно подробных планах. Вместе с тем Орбан не стал раскрывать их суть...
новость часа
10 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Венгрия получила от ЕС ранее заблокированные €75 млн
Венгрия получила от Европейского союза 75,2 млн евро (около 30 млрд форинтов) ранее заблокированных средств. Об этом сообщил венгерский министр финансов Михай Варга. Министр уточнил, что деньги поступили из фонда сплочения ЕС. «Эти средства будут использованы в рамках операционной программы по...
9 марта 2024
Трамп встретился с Орбаном во Флориде
Экс-президент США Дональд Трамп провёл в своём поместье во Флориде встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом 9 марта сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваси, его слова процитировало информационное агентство MTI. Как отметил Хаваси, беседа Трампа и...
9 марта 2024
Трамп встретился с Орбаном в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье американского политика Мар-а-Лаго в штате Флорида. Об этом 8 марта сообщил сам венгерский премьер на своей странице в социальной сети. «Встреча с президентом Дональдом Трампом. Сделайте Америку снова...
9 марта 2024
Байден упомянул Путина, Орбана и Трампа в речи о диктатуре
Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден, выступая 8 марта перед сторонниками в Филадельфии (штат Пенсильвания), вплёл в свою речь про диктатуру президента России Владимира Путина, своего вероятного соперника на предстоящих выборах Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана...
9 марта 2024