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Найдено 6707 материалов
Новости Нидерландов
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного в Дубае Квинси Промеса
Нидерланды будут требовать экстрадиции арестованного на основании так называемого «красного уведомления» в Дубае футболиста московского «Спартака» нидерландца Квинси Промеса. Об этом «РИА Новости» заявили в прокуратуре королевства. «Красное уведомление» — это запрос о поиске и временном аресте лица...
13 марта 2024
Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае
Футболист московского «Спартака» нидерландец Квинси Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов, сообщает De Telegraaf. 32-летнего Промеса арестовали 13 марта в связи с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле...
13 марта 2024
Нидерланды заявили, что не планируют отправлять военных на Украину
Нидерланды не собираются отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом 12 марта заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен в эфире телеканала NPO 1. «Мы не собираемся отправлять голландских военных. Технический персонал — возможно», — сказала Оллонгрен. Она добавила, что программа...
12 марта 2024
Картину Ван Гога продали на ярмарке в Нидерландах за более чем €4,5 млн
Картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за €4,57 млн. Об этом 10 марта сообщил телеканал NOS. Полотно выставила на продажу американская галерея MS Rau из Нового Орлеана. Работа...
11 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Акционеры Yandex N. V. одобрили реструктуризацию бизнеса «Яндекса»
Акционеры нидерландской компании Yandex N. V. одобрили сделку по продаже бизнеса «Яндекса» и изменения в структуре его корпоративного управления, сообщили в пресс-службе «Яндекса». «На собрании владельцев акций класса A в поддержку решения о продаже отдано 94,3% голосов. На собрании владельцев...
7 марта 2024
СК объявил в розыск около 700 воюющих на стороне ВСУ наёмников
Следственный комитет России объявил в розыск около 700 воюющих на стороне украинской армии наёмников. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что ранее председатель СК Александр Бастрыкин провел совещание в Донецке, в ходе которого обсуждали расследование и результаты...
7 марта 2024
Песков об ордерах на арест командующих: Россия не признаёт решения МУС
Россия не признаёт решения Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего ордер на арест двух российских командующих. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы не участники [Римского] статута, мы не признаём это», ― сказал официальный представитель Кремля. Песков...
6 марта 2024
Правительство одобрило продажу «Яндекса», сообщили СМИ
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России одобрила сделку по выкупу консорциумом частных инвесторов российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N. V. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с ходом сделки, сообщила газета «Ведомости». Речь идёт о 96,3% акций на...
6 марта 2024
МУС выдал ордера на арест командующего ЧФ и командующего Дальней авиацией
Международный уголовный суд выдал ордер на арест командующего Дальней авиацией Воздушно-Космических сил России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) России адмирала Виктора Соколова. Об этом говорится в заявлении суда 5 марта. Уточняется, что ордера выдали «в...
5 марта 2024
Умер бывший тренер футбольной сборной Нидерландов Кес Рейверс
Бывший главный тренер сборной Нидерландов по футболу Кес Рейверс скончался 4 марта. Ему было 97 лет. Об этом сообщили на странице клуба ПСВ в социальных сетях. Рейверс возглавлял сборную с 1981 по 1984 год. Под его руководством национальная команда провела 21 матч, в которых одержала десять побед...
5 марта 2024
Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, сообщили СМИ
Голландский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Об этом 4 марта сообщил портал NRC. nl. По информации источника, футболиста могут экстрадировать в Нидерланды, где он признан виновным по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщало ИА...
4 марта 2024
Президент РПЛ высказался о перспективах Промеса в России
Нападающий московского футбольного клуба «Спартак», гражданин Нидерландов Квинси Промес не должен играть в России, если его вина будет доказана. Об этом заявил журналистам президент Российской премьер-лиги Александр Алаев. «Пока дело не закрыто, идёт апелляция, у нас презумпция невиновности...
3 марта 2024
Отец Ферстаппена призвал главу команды «Ред Булл» уйти в отставку
Отец нидерландского автогонщика, трёхкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера уйти в отставку из-за скандала с домогательствами. Об этом сообщило британское издание Daily Mail. «В команде существует напряжение, пока он...
3 марта 2024
Нидерланды заключили с Украиной долгосрочное соглашение по безопасности
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с киевскими властями соглашение по безопасности сроком на десять лет, которое включает в себя военную помощь Украине. Как пояснил телеканал RTL Nieuws, этим соглашением «Нидерланды помогают Украине защищаться от России», а также улучшить...
2 марта 2024