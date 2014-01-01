Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с талантливыми авторами, редакторами и журналистами.

обозреватель

Обязанности: подготовка информационно-аналитических публикаций на экономическую, политическую и общественно-политическую тематики. Сбор и обработка комментариев экспертов, подготовка интервью.

Требования: опыт аналогичной работы в федеральных СМИ и наличие портфолио, полная погруженность во внутрироссийскую и международную информационную повестку, умение быстро ориентироваться в российских и зарубежных информационных источниках, умение быстро находить необходимых экспертов, и так далее.