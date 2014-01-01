Мы очень заинтересованы в сотрудничестве с талантливыми авторами, редакторами и журналистами.
Даже если под этой надписью нет подходящей вакансии, но вам хотелось бы работать с нами, пишите на почту info@regnum.ru
подготовка информационно-аналитических публикаций на экономическую, политическую и общественно-политическую тематики. Сбор и обработка комментариев экспертов, подготовка интервью.
опыт аналогичной работы в федеральных СМИ и наличие портфолио, полная погруженность во внутрироссийскую и международную информационную повестку, умение быстро ориентироваться в российских и зарубежных информационных источниках, умение быстро находить необходимых экспертов, и так далее.
обязательный испытательный срок, пятидневная рабочая неделя, «белая» зарплата, редакция расположена в центре Москвы.
подготовка новостных материалов на основании лент агентств, публикаций в СМИ, материалов собственных корреспондентов
опыт аналогичной работы в федеральных или региональных СМИ, знание новостной повестки, хорошая грамотность, умение оперативно работать с большими объемами информации.
обязательный испытательный срок, график работы сменный, «белая» зарплата, редакция расположена в центре Москвы.