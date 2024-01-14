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Найдено 105 материалов
Новости Коморских Островов
В Союзе Коморских Островов стартовали выборы президента
В Союзе Коморских Островов стартовали выборы президента, сообщила 14 января газета La Gazette de Comores. В республике идёт тропический ливень, который помешал открытию некоторых избирательных участков. Голосование завершится в шесть вечера. На подсчёт голосов уйдёт три дня. Если понадобится...
14 января 2024
Глава Афросоюза заявил о готовности работать с Россией по всем направлениям
Страны Африки очень ценят партнёрство с Россией и готовы работать с ней по всем важным направлениям. Об этом 27 июля заявил президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани, выступая на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге. «Россия занимает особое место в...
27 июля 2023
Путин выступил за присоединение Африканского союза к G20
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Африканского союза Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом заявил, что Россия поддерживает подключение союза к международным объединениям. «Россия одной из первых положительно откликнулась на инициативу о...
27 июля 2023
СМИ: главы семи стран Африки намерены обсудить с Путиным Украину
Главы семи африканских стран выразили готовность встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщили 15 июля дипломатические источники. К встрече в рамках второго саммита Россия — Африка (пройдёт 27–28 июля в Санкт-Петербурге)...
15 июля 2023
Путин обсудил Украину с африканской мирной миссией
Переговоры президента России Владимира Путина с делегацией из стран Африки прошли 17 июня в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. В числе участников африканской миссии, прибывших обсудить возможности урегулирования конфликта на Украине, президент ЮАР Сирил Рамафоса, лидер Сенегала Маки Салль...
18 июня 2023
Путин предложил лидерам стран Африки прогуляться на катере
Президент России Владимир Путин по завершению переговоров с главами африканских стран в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге предложил им прогуляться на катере по заливу до Петергофа. Об этом в субботу, 17 июня, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в беседе с журналистами. «По...
17 июня 2023
Лидеры стран Африки прибыли в Константиновский дворец на встречу с Путиным
Лидеры семи африканских стран собрались в Константиновском дворце в Стрельне, в котором пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. В составе миротворческой мисси стран Африки на переговоры с российским лидером прибыли президенты Замбии...
17 июня 2023
Путин обсудит будущее зерновой сделки с главами стран Африки
Президент России Владимир Путин на встрече с главами стран Африки в Санкт-Петербурге обсудит предложенную ими мирную инициативу по политическому урегулированию ситуации на Украине и будущее зерновой сделки. На переговоры прибыли президенты Южно-Африканской Республики, Сенегала, Замбии и Коморских...
17 июня 2023
Зеленский заявил, что не понимает решения глав стран Африки посетить Россию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает причин поездки лидеров африканских стран в Россию 17 июня. «Это их решение, и насколько оно логично, непонятно. Но они лидеры свободных государств, поэтому это их выбор», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран...
17 июня 2023
В Чёрном море у берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз
Из-за сильного шторма в Чёрном море у берегов Краснодарского края потерпел крушение сухогруз Seamark, который ходит под флагом Коморских островов и на борту которого было 11 членов экипажа. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе Росморречфлота. «Одиннадцать человек экипажа, россияне, находились...
21 февраля 2023
Экс-президент Коморских Островов приговорен к пожизненному заключению
Суд по вопросам государственной безопасности Коморских Островов приговорил бывшего президента страны Ахмеда Абдаллу Мохамеда Самби к пожизненному заключению за госизмену, сообщает 28 ноября Agence France-Pressee (AFP). Защита 64-летнего президента, который находился у власти с 2006 по 2011 год...
28 ноября 2022
Майотта: Макрон хочет «начать активную работу» с Коморскими Островами
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет «развернуть более активную работу» с Коморскими Островами и поставить больше военных средств для «остановки отъезда» мигрантов на Майотту, где уже несколько дней происходят ожесточенные столкновения между соперничающими бандами, сообщает Le Figaro. «Теперь...
24 ноября 2022
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
Россия и Коморы приняли заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Коморские Острова подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает 19 сентября пресс-служба постоянного представительства России при ООН. Отмечается, что подписание совместного заявления стало ещё одним важным шагом в рамках универсализации...
19 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022