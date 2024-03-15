Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 2269 материалов
Новости Португалии
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Правоцентристы стали лидировать на выборах в парламент Португалии
Правоцентристская Демократическая коалиция лидируют на досрочных парламентских выборах в Португалии после обработки 37% бюллетеней, сообщило 10 марта на своём сайте португальское министерство внутренней администрации. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (22:00 мск)...
10 марта 2024
Умер первый иностранный тренер ЦСКА Артур Жорже
Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА и португальского «Порту» Артур Жорже ушёл из жизни в возрасте 78 лет. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба «Порту». «Артур Жорже умер в возрасте 78 лет», — говорится в сообщении. Причины смерти специалиста не уточнили. Позднее в этот же...
22 февраля 2024
Лондонский «Арсенал» уступил «Порту» в первом мачте плей-офф Лиги чемпионов
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА минимально уступил «Порту» из Португалии. Встреча, проходившая 21 февраля в Порту на стадионе «Драгао», завершилась со счетом 1:0, сообщили на официальном сайте турнира. В составе хозяев отличился 26-летний...
22 февраля 2024
Российский дзюдоист завоевал золото на квалификационном турнире Олимпиады
Российский спортсмен Яго Абуладзе завоевал золотую медаль на этапе Гран-при по дзюдо, который проходит в португальском Одивелаше. Абуладзе выступал в весовой категории до 66 кг. В финале он одержал победу над азербайджанским спортсменом Яшаром Наджафовым. Среди женщин серебро завоевала Дарья...
27 января 2024
Актёра Джейми Дорнана госпитализировали в Португалии
Британского актёра Джейми Дорнана, получившего широкую известность благодаря исполнению главной роли в фильме «50 оттенков серого», госпитализировали с симптомами сердечного приступа. Об этом в понедельник, 22 января, сообщила газета Daily Mail. По информации источника, актёр, находившийся в...
23 января 2024
Звезду «50 оттенков серого» Дорнана госпитализировали в Португалии
Британского актёра, звезду «50 оттенков серого» Джейми Дорнана экстренно госпитализировали с симптомами сердечного приступа, сообщило 22 января издание Daily Mail. Актёр и его друг журналист Гордон Смарт отдыхали в Португалии, когда с ними произошёл несчастный случай. На поле для гольфа актёр...
22 января 2024
Роналду заявил, что награда «Золотой мяч» теряет авторитет
Награда «Золотой мяч», которую вручает Международная федерация футбола (ФИФА) лучшему игроку сезона по версии журнала France Football, теряет авторитет и доверие. Об этом заявил пятикратный её обладатель португальский форвард клуба из Саудовской Аравии «Аль-Наср» Криштиану Роналду. «Я думаю, что в...
21 января 2024
Португальский клуб отказался продавать ЦСКА футболиста из-за санкций
Португальский футбольный клуб «Фамаликан» отказался продавать бразильского защитника Риччели в московский ЦСКА по политическим мотивам и из-за санкций. Об этом 20 января сообщил портал Sport24. «Фамаликан» отказался продавать Риччели в ЦСКА. Переговоры завершены», — сказал агент игрока Алексис...
20 января 2024
Над Крымом силы ПВО сбили два украинских беспилотника — 673-й день СВО
Наступивший 673-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Крыма украинскими беспилотниками самолётного типа. В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО уничтожили над полуостровом два вражеских БПЛА, информирует 28 декабря Минобороны РФ. Информацию о дроне, сбитом в...
28 декабря 2023
В Португалии сообщили, что Хлусевич может уйти из «Спартака» в «Спортинг»
Защитник московского футбольного клуба «Спартак» Даниил Хлусевич может перейти в португальский «Спортинг». Об этом 24 декабря сообщил портал Rumores Sporting. По информации источника, 22-летний футболист входит в список трансферных целей лиссабонского клуба на ближайшее трансферное окно. Он может...
24 декабря 2023
ФК «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора
Пост спортивного директора московского футбольного клуба «Спартак» занял португалец Томаш Амарал. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба команды. Отмечается, что Амарал приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года. Он переходит в российский клуб из лиссабонской «Бенфики». Британец Пол...
22 декабря 2023
Последняя просьба бойца из Батайска будет выполнена — 664-й день СВО
Новый, 664-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о поручении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова, погибшего в неравном бою с врагом в городе Марьинке Донецкой Демократической Республики (ДНР)...
20 декабря 2023
Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов УЕФА
Стали известны все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. По итогам завершившихся матчей 6-го тура группового этапа турнира в плей-офф вышли английские «Арсенал» и «Манчестер Сити», испанские «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Барселона» и «Реал», а также «Бавария», «Боруссия»...
14 декабря 2023
Месси обошёл Роналду в рейтинге лучших футболистов XXI века
Портал FourFourTwo составил рейтинг сотни лучших футболистов XXI века. Список опубликовали 28 ноября. Первое место в нём занял капитан сборной Аргентины по футболу, нападающий команды «Интер Майами» Лионель Месси. Вторым в рейтинге стал португальский форвард саудовского клуба «Аль-Насра» Криштиану...
новость часа
28 ноября 2023