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Найден 221 материал
Новости Мавритании
США выделят $150 млн Сахелю в качестве гуманитарной помощи
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал расширить поддержку африканского региона Сахель, выйдя за рамки сотрудничества в сфере безопасности. Об этом он сообщил в ходе визита в Нигер. Отмечается, что таким способом Соединённые Штаты пытаются выставить себя лучшим партнёром, нежели Россия, которая...
17 марта 2023
В Мавритании из тюрьмы сбежали четверо заключенных
Четверо заключенных совершили побег из центральной тюрьмы в столице Мавритании Нуакшоте, 6 марта сообщило министерство внутренних дел этого африканского государства. Инцидент произошел 5 марта. В ходе побега завязалась перестрелка и были убиты двое военнослужащих национальной гвардии...
7 марта 2023
В Африке выступили за участие граждан России и Белоруссии в Играх в Париже
Члены исполнительного комитета Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки выступили за участие граждан России и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 4 марта сообщает агентство Франс Пресс. Отмечается, что заседание этого комитета прошло в Мавритании. По информации...
4 марта 2023
Делегацию Израиля выгнали с саммита стран Африканского союза
Делегацию Израиля попросили покинуть зал в ходе саммита стран Африканского союза (АС), проходившем в Эфиопии. Об этом пишет израильская газета Times of Israel со ссылкой на внешнеполитическое ведомство государства. Сообщается, что во время церемонии открытия охранники подошли к представителям...
18 февраля 2023
Владимир Путин провел оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин 13 февраля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. В начале совещания президент попросил главу МИД Сергея Лаврова рассказать об итогах поездки в Африку. Лавров посетил «несколько дружественных нам стран», сказал Владимир Путин...
13 февраля 2023
Лавров: Мавритания подтвердила участие в саммите «Россия — Африка»
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани подтвердил, что будет участвовать в предстоящем саммите «Россия — Африка». Об этом 8 февраля сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в мавританской столице Нуакшот. Он отметил, что переговоры с Газвани были интересными и насыщенными. В...
8 февраля 2023
Лавров отметил рост напряжённости в Сахаро-Сахельском регионе
Рост напряжённости в Сахаро-Сахельском регионе, в котором необходимо объединять усилия для более эффективной борьбы с терроризмом, вызывает тревогу у России и Мавритании. Об этом 8 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с мавританским...
8 февраля 2023
Лавров обсудил с главой МИД Мавритании ситуацию на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из Мавритании Мухаммед Салем Ульд Мерзуг обсудили ситуацию на Украине и негативные последствия связанного с нею кризиса для африканских стран. Об этом 8 февраля заявил глава мавританского МИД на пресс-конференции по итогам встречи с...
8 февраля 2023
Лавров обсудил с руководством Мавритании поставки топлива из России
Поставки в Мавританию продовольствия, удобрений, топлива обсудил в ходе своего визита в африканскую страну с мавританским руководством российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По этом он сообщил 8 февраля по итогам переговоров. Отметив, что Мавритания заинтересована в поставках...
8 февраля 2023
Лавров: РФ и Мавритания считают необходимым наращивать экономические связи
Наращивание связей в сфере экономики и в первую очередь прямых контактов бизнес-структур двух стран считают необходимым Россия и Мавритания. Об этом 8 февраля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с мавританским президентом Мухаммедом ульд Газуани в...
8 февраля 2023
Лавров и президент Мавритании проводят переговоры
Президент Мавритании Мохамед ульд Газвани и прибывший в столицу республики Нуакшот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводят переговоры. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба МИД РФ. Сообщений для прессы не было, встреча проходит в закрытом формате. В пресс-службе отметили, что это первый...
8 февраля 2023
Захарова обвинила Борреля в «дипломатическом преследовании» МИД РФ в Африке
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обвинила главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля в «дипломатии преследования» в отношении делегации МИД РФ в Африке. «Буквально по пятам, по каждому шагу Евросоюз, НАТО и Соединенные Штаты...
8 февраля 2023
Глава МИД России Лавров прибыл в Мавританию
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Мавританию. Об этом 7 февраля сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своём телеграм-канале. Это первый визит на уровне министра иностранных дел с 1964 года, когда между Россией и...
8 февраля 2023
Глава МИД РФ: Путин рассчитывает встретиться с премьер-министром Ирака
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает встретиться с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани. Глава МИД России в ходе визита в Багдад передал премьер-министру Ирака теплый привет от президента Путина. «Он [Владимир Путин]...
6 февраля 2023
Глава Южной Кореи принял верительные грамоты от послов шести стран
23 ноября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принял верительные грамоты от новых послов из стран Африки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента. По их словам, глава государства принял грамоты от послов Лесото, Намибии, Джибути, Мавритании, Малави и Ботсваны...
23 ноября 2022