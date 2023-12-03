Зарубежные новости
Найти
Кавказ
Абхазия
Азербайджан
Грузия
Нагорный Карабах
Армения
Южная Осетия
Тихоокеанский регион
Австралия
Тонга
Папуа — Новая Гвинея
Самоа
Ниуэ
Новая Зеландия
Острова Кука
Вануату
Кирибати
Маршалловы острова
Науру
Фиджи
Палау
Соломоновы острова
Тувалу
Федеративные Штаты Микронезии
Западная Европа
Австрия
Ватикан
Люксембург
Европа
Италия
Андорра
Лихтенштейн
Монако
Бельгия
Испания
Нидерланды
Португалия
Ирландия
Кипр
Мальта
Сан-Марино
Северная Европа и Прибалтика
Великобритания
Северный Кипр
Германия
Франция
Швейцария
Африка
Алжир
Буркина-Фасо
Габон
Гвинея
Эритрея
Конго
Сан-Томе и Принсипи
Западная Сахара
Мавритания
Лесото
Марокко
Королевство Эсватини (Свазиленд)
Ливия
Танзания
Ангола
Бенин
Ботсвана
Бурунди
Гамбия
Гана
Гвинея-Бисау
Джибути
Замбия
Зимбабве
Кабо-Верде
Камерун
Кения
Республика Конго
Кот-д’Ивуар
Либерия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Мали
Мозамбик
Намибия
Нигер
Руанда
Сейшелы
Сенегал
Судан
Сьерра-Леоне
Уганда
Чад
Экваториальная Гвинея
Южный Судан
Сомали
Сомалиленд
Коморские Острова
Того
Тунис
Эфиопия
Нигерия
Центральноафриканская Республика
ЮАР
Латинская Америка
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Барбадос
Белиз
Венесуэла
Уругвай
Гренада
Доминиканская Республика
Гайана
Боливия
Гаити
Гватемала
Гондурас
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Суринам
Тринидад и Тобаго
Чили
Эквадор
Сальвадор
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Люсия
Багамские Острова
Доминика
Пуэрто-Рико
Бразилия
Сент-Китс и Невис
Ямайка
Ближний Восток
Египет
Ближний Восток
Израиль
Катар
Кувейт
Палестина
Иордания
Иран
Йемен
Бахрейн
Саудовская Аравия
Ливан
ОАЭ
Ирак
Сирия
Оман
Турция
Балканы
Босния и Герцеговина
Греция
Молдавия
Приднестровье
Албания
Болгария
Северная Македония
Сербия
Словения
Хорватия
Румыния
Черногория
Восточная Европа
Венгрия
Белоруссия
Польша
Словакия
Украина
Чехия
Юго-Восточная Азия
Бруней
Восточный Тимор
Шри-Ланка
Китай
Тайвань
КНДР (Северная Корея)
Камбоджа
Таиланд
Лаос
Малайзия
Индонезия
Южная Корея
Сингапур
Мьянма
Филиппины
Вьетнам
Япония
Центральная Азия
Афганистан
Пакистан
Бутан
Мальдивы
Монголия
Бангладеш
Индия
Непал
Северная Европа и Прибалтика
Исландия
Дания
Норвегия
Швеция
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония
Северная Америка
Канада
Мексика
США
Средняя Азия
Киргизия
Казахстан
Таджикистан
Узбекистан
Туркменистан
сортировать
по дате
по релевантности
Найдено 455 материалов
Новости Парагвая
Депутат парагвайского парламента погиб в результате крушения самолёта
Депутат парагвайского парламента Уолтер Армс погиб в результате крушения самолёта в округе Гуайяйби, сообщило издание Ultima Hora. Инцидент произошёл вечером накануне, 2 декабря. Кроме Армса погибли ещё три человека, в том числе брат депутата. В конгрессе в связи со случившимся объявили трёхдневный...
3 декабря 2023
Депутат парагвайского парламента погиб в результате крушения самолёта
Депутат парагвайского парламента Уолтер Армс погиб в результате крушения самолёта в округе Гуайяйби, сообщило издание Ultima Hora. Инцидент произошёл вечером накануне, 2 декабря. Кроме Армса погибли ещё три человека, в том числе брат депутата. В конгрессе Парагвая в связи со случившимся объявили...
3 декабря 2023
Глава ФИФА назвал место проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году
Саудовская Аравия примет в 2034 году чемпионат мира по футболу, сообщил на своей странице в социальных сетях президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Такое решение было утверждено после того, как 31 октября Австралия отозвала свою заявку на проведение турнира и арабское...
1 ноября 2023
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
Парагвайский нападающий плюнул в Месси во время матча отбора ЧМ-2026
Нападающий сборной Парагвая по футболу Антонио Санабрия плюнул в аргентинского форварда Лионеля Месси во время матча отборочного турнира чемпионата мира — 2026. В телетрансляцию попал эпизод, как парагвайский игрок плюнул в спину Месси после словесной перепалки. Главный арбитр встречи никак не...
13 октября 2023
Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет в шести странах
Матчи Чемпионата мира (ЧМ) по футболу в 2030 году пройдут на территории шести стран, сообщил The Athletic. «Марокко, Испания и Португалия примут чемпионат мира 2030 года, но первые три матча турнира сыграют в Уругвае, Аргентине и Парагвае», — говорится в материале. Глава Международной федерации...
новость часа
4 октября 2023
МВД сообщило об экстрадиции двоих граждан России из Парагвая
Двоих граждан России, обвиняемых сразу в нескольких преступлениях, включая убийства, похищение человека и мошенничество, выдали в РФ власти Парагвая. Об этом 2 июня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «В аэропорту города Асунсьон представителями компетентных органов Республики...
3 июня 2023
МИД Японии прокомментировал ситуацию с атакой украинских дронов на Кремль
Власти Японии внимательно следят за возможными последствиями атаки дронов на кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом 6 мая заявил журналистам по видеосвязи глава японского МИД Ёсимаса Хаяси, который находится с официальным визитом в Парагвае. «Мы внимательно следим за...
6 мая 2023
В Парагвае подвели предварительные итоги выборов президента
По результатам подсчёта более 99,47% голосов на выборах президента Парагвая победил кандидат от правящей партии «Колорадо» Сантьяго Пенья. Пенья набрал 42,73%, опередив кандидата от либерально-радикальной аутентичной партии Эфраина Алегре. Он уже признал своё поражение. Лозунгами предвыборной...
1 мая 2023
В Парагвае началось голосование на выборах президента
В Парагвае открылись избирательные участки для голосования на выборах президента страны, передаёт РИА Новости. Основная борьба, как ожидается, развернётся между двумя кандидатами — Сантьяго Пенья (представитель правой партии «Колорадо», которая правит страной с небольшим перерывом более 70 лет) и...
30 апреля 2023
Путин принял верительные грамоты у новых послов: главное из речи президента
Россия открыта для конструктивного партнерства со всеми странами без исключения, не собирается изолироваться, заявил 5 апреля президент России Владимир Путин на приеме верительных грамот у послов из 17 стран. По его словам, отношения ЕС и РФ сильно деградировали. Также глава государства сделал ряд...
5 апреля 2023
Путин объяснил, за что Россия ценит Парагвай
Россия ценит, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечивается возможность говорить на родном языке. Об этом 5 апреля на церемонии вручения верительных грамот заявил президент России Владимир Путин. «Мы ценим, что в Парагвае людям с русскими корнями обеспечены благоприятные условия для...
5 апреля 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
«Спартак» согласовал трансфер защитника Алексиса Дуарте
Московский футбольный клуб «Спартак» договорился с парагвайским футбольным клубом «Серро Портеньо» о переходе 22-летнего центрального защитника Алексиса Давиде Дуарте Перейры. Об сообщает «Чемпионат» 13 января. Отмечается, что стороны согласовали все детали перехода футболиста. В ближайшие дни...
13 января 2023
В Парагвае выявили еще одних участников убийства прокурора Печчи
Прокуратура Парагвая связала преступную группу, известную как El tren de Aragua, с убийством в Колумбии 10 мая 45-летнего прокурора по борьбе с наркотиками Марсело Печчи. Об этом в интервью радиостанции Monumental 1080 AM заявил глава международного отдела прокуратуры страны Мануэль Дольдан. «В...
17 ноября 2022