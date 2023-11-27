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Найдено 829 материалов
Новости Камбоджи
У берегов Турции сел на мель сухогруз
У побережья Турции в районе провинции Кастамону сел на мель сухогруз Vamos под флагом Камбоджи, передал 27 ноября телеканал A Haber. На борту судна находились 11 человек. Моряков эвакуировали с сухогруза. Эвакуацию осложнил сильный ветер. В Турции из-за шторма также получил повреждение теплоход...
27 ноября 2023
Корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» прибыл в Камбоджу
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Адмирал Пантелеев» прибыл с деловым заходом в камбоджийский порт Кампонгсаом. Об этом 26 ноября сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что Кампонгсаом является главным морским портом Камбоджи. Он был основан в 1950-е годы как...
новость часа
26 ноября 2023
В Приморье стартовали международные антитеррористические учения
В Приморье на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа начались совместные международные антитеррористические учения воинских формирований Вооружённых сил России и сил государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнёров по диалогу «СМОА плюс». Об...
26 сентября 2023
СМИ: Украина попросила Камбоджу обучить военных разминированию
Власти Украины обратились к руководству Камбоджи с просьбой обучить персонал и предоставить техническую поддержку для проведения операций по разминированию территории страны. Об этом сообщила камбоджийская газета Khmer Times. По информации издания, запрос на поддержку и обучение был поднят в ходе...
15 сентября 2023
Граждане ещё трёх стран смогут въехать в РФ по электронной визе
Правительство России расширило список государств, граждане которых смогут въехать в Российскую Федерацию по электронной визе, включив в него Камбоджу, Вьетнам и Мьянму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и...
31 июля 2023
Правящая партия Камбоджи вышла в лидеры на выборах в парламент
Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) лидирует на выборах в парламент страны, заявил генеральный секретарь Национального избирательного комитета Теп Нитха. Об этом сообщило 23 июля государственное новостное агентство Agence Kampuchea Presse. Народная партия Камбоджи, объявил он, лидирует в борьбе...
23 июля 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
Россия планирует открыть новые диппредставительства в Юго-Восточной Азии
Россия планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии, сообщил 15 июля глава МИД России Сергей Лавров. «В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах», — сказал российский министр на открытии генконсульства на Пхукете. Глава...
15 июля 2023
Камбоджа призвала коллективно помочь в мирном решении конфликта на Украине
В Камбодже призвали мировое сообщество коллективно помочь в прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил 4 июня на конференции «Диалог Шангри-Ла» замглавы правительства, министр национальной обороны Камбоджи Теа Бань. Как он подчеркнул, Камбоджа обращается к России и Украине с призывом...
4 июня 2023
Путин 5 апреля примет верительную грамоту у посла США
Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 апреля примет верительные грамоты у 17 прибывших послов иностранных государств, в том числе США, сообщает пресс-служба Кремля. «Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца», — говорится в сообщении. Глава...
4 апреля 2023
Замглавы МИД РФ обсудил с госсекретарём МИД Камбоджи взаимодействие в АСЕАН
Расширение партнерства России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) обсудил 8 марта в ходе консультацией в Джакарте с госсекретарём (в ранге заместителя министра) МИД Королевства Камбоджа Кунг Пхоаком заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. Об этом говорится в...
8 марта 2023
В Камбодже подтвердили случай смерти человека от птичьего гриппа
Органы здравоохранения Камбоджи подтвердили первый с 2014 года случай смерти человека от птичьего гриппа, сообщает CNN Indonesia. От птичьего гриппа погибла 11-летняя девочка. Её доставили в больницу столицы — Пномпеня. Уточняется, что с 16 февраля девочка испытывала лихорадку, кашель, боль в горле...
24 февраля 2023
Камбоджа высоко оценила сотрудничество с Россией в области обороны
Власти Камбоджи высоко ценят сотрудничество с Россией в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил начальник управления внешних сношений минобороны страны Пхат Виболсопхеак на торжественном приеме в российском посольстве по случаю Дня защитника Отечества. Он отметил, что год от года крепнут «узы...
23 февраля 2023
Власти Камбоджи отказались называть себя союзниками Украины
Помощь в обучении украинских сапёров разминированию исключительно гуманитарная акция, военной помощи Украине Камбоджа оказывать не будет, заявил 26 января камбоджийский премьер-министр Хун Сен, пишет Khmer Times. По его словам, камбоджийцы готовы провести курсы по разминированию для всех, в том...
26 января 2023
Япония и Камбоджа будут помогать в разминировании территории Украины
Главы МИД Японии и Камбоджи достигли соглашения о том, что их страны будут продолжать сотрудничать в разминировании на территории Украины, сообщает 24 января агентство Киодо Цусин. Ёсимаса Хаяси и Прак Сокхон на встрече в Токио заявили, что специалисты двух стран будут обучать украинских сапёров...
25 января 2023