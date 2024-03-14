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Найден 6851 материал
Новости Финляндии
Конфликт на Украине вызвал поток увольнений из финской армии
Конфликт на Украине стал одной из причин массовых увольнений из армии Финляндии. Об этом написали автор Verkkouutise. «Подача заявления о переходе на гражданскую службу после прохождения дополнительной подготовки стала очень распространенным явлением в Финляндии после того, как министр обороны...
14 марта 2024
МИД РФ заявил об отсутствии сведений об атаках БПЛА из Финляндии и Эстонии
У МИД России нет информации о причастности Финляндии и Эстонии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Об этом 13 марта заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова на брифинге. «Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня...
13 марта 2024
Путин рассказал об охране границы с Финляндией
После вступления Финляндии в НАТО у её границ появятся российские войска и системы поражения, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что у Москвы и Хельсинки раньше были «просто идеальные» отношения, не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориальной, не...
13 марта 2024
Лукашенко освободил от должностей послов Белоруссии в нескольких странах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил от должностей послов в Германии, Швеции, Финляндии и Киргизии. Указ президента, подписанный 11 марта, опубликован на национальном правовом интернет-портале. Согласно Конституции республики, Лукашенко освободил от должностей послов...
12 марта 2024
Порты Финляндии из-за забастовки остановили почти все грузоперевозки
Грузоперевозки во всех портах Финляндии практически остановлены из-за забастовки профсоюзов, сообщило 11 марта издание Yle. По этим данным, акции протеста связаны с предложенными правительством Финляндии реформами рынка труда. «Забастовка, начавшаяся этим утром, остановила почти все грузовые...
11 марта 2024
В Финляндии профсоюзы начнут забастовку против реформ правительства
Двухнедельная забастовка профсоюзов против реформ финского правительства начнётся 11 марта в Финляндии, сообщил портал Verkkouutiset. Организации недовольны правительственными решениями по выплате пенсий, пособий по безработице, страховых взносов, а также реформами, касающимися увольнений...
11 марта 2024
Экс-премьера Эстонии сняли с рейса из Хельсинки
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас не смог улететь в Японию. Финская полиция вечером 9 марта высадила его из самолёта в аэропорту Хельсинки. Об этом сообщил портал Delfi. По данным журналистов, мужчина был нетрезв. В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили агентству, что Рыйваса...
10 марта 2024
Финляндия напомнила о вывозе авто с российскими номерами до 16 марта
Владельцам машин с российскими номерами необходимо до 16 марта вывезти их с территории Финляндии, напомнил местный телеканал Yle. При этом журналисты отметили, что власти пока не решили, что будут делать с оставшимися в стране автомобилями с российскими номерами. «Что произойдёт с российскими...
8 марта 2024
Ракеты Taurus не определят исход конфликта на Украине, заявил Писториус
Поставки Киеву ракет дальнего радиуса действия, включая немецкие Taurus, не будут решающим фактором в украинском конфликте, а потому Германия не собирается переходить эту линию. Об этом 8 марта заявил глава минобороны страны Борис Писториус на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой...
8 марта 2024
Финский муниципалитет Виролахти пришёл в упадок из-за закрытия границы с РФ
Исчезновение грозит муниципалитету Виролахти в Финляндии, который опустел после закрытия финско-российской границы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle. Район находится на юге страны в провинции Кюменлааксо. Журналисты отмечают, что Виролахти пришёл в упадок из-за ситуации на границе. На главной...
7 марта 2024
СМИ узнали об особой роли Швеции в НАТО
Швеция после вступления в НАТО, вероятно, станет важным логистическим хабом НАТО, через который альянс сможет оперативно перебрасывать войска в Финляндию и страны Прибалтики в случае конфликта с Россией, заявила 7 марта британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники. «Швеция, не...
7 марта 2024
Финляндия и Швеция примут участие в военных манёврах НАТО у границы России
Вошедшие в состав НАТО Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях Nordic Response ― 2024 вблизи российских границ. По данным финского минобороны, Хельсинки направят около 4,1 тысячи человек личного состава и 700 единиц техники, в том числе 12 истребителей F/A-18 Hornet. В минобороны Швеции...
4 марта 2024
В Финляндии растёт желание местных жителей переехать в Россию
Атмосфера фашизма и русофобии вынуждает всё большее количество жителей Финляндии к переезду в Россию. Об этом в интервью RT заявил журналист Кости Хейсканен. «Травят даже коренных финнов, которые высказывают об «ужасной России» свою точку зрения, а не вторят тезисам местных СМИ», — рассказал он. По...
3 марта 2024
Александр Стубб официально вступил в должность президента Финляндии
Александр Стубб 1 марта принёс присягу и вступил в должность президента Финляндии, его инаугурацию транслировали в прямом эфире на финском телевидении. Новый президент произнёс торжественную речь в парламенте страны. «Сейчас мы переживаем новую эпоху. В результате нашего военного союза и вступления...
1 марта 2024
Стало известно, почему Финляндия разрешила Киеву бить по территории России
Финляндия сегодня — типичный оплот русофобии на севере Европы. Одновременно она усердно старается использовать любую возможность, чтобы доказать свою приверженность тому, что назыается «евроатлантическими ценностями». Глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра, и министр обороны...
1 марта 2024