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Найдено 84 материала
Новости Тринидада и Тобаго
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu. Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой. В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие...
10 марта 2024
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
США разрешили Тринидаду и Тобаго добывать газ в водах Венесуэлы — Reuters
Минфин США выдал генеральную лицензию властям Тринидада и Тобаго, позволяющую добывать природный газ в месторождении Dragon, находящемся в территориальных водах Венесуэлы, несмотря на американские санкции в отношении данной республики. Об этом 25 января сообщает Reuters, ссылаясь на источник в...
25 января 2023
МИД России обсуждает безвизовый режим с несколькими странами мира
Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией...
16 января 2023
Тринидад и Тобаго готов увеличить экспорт СПГ и аммиака
Островное государство Тринидад и Тобаго, которое является крупнейшим производителем сжиженного природного газа (СПГ) в Латинской Америке и одним из трех крупнейших в мире экспортеров аммиака, готово увеличить отгрузки этой продукции, заявил министр энергетики страны Стюарт Янг 19 октября в ходе...
20 октября 2022
К 2060 году три четверти населения Земли будут иметь лишний вес — ученые
Согласно новому исследованию, опубликованному 21 сентября, растущий уровень ожирения будет стоить мировой экономике 3,3% ВВП к 2060 году, замедляя развитие в странах с низким уровнем дохода и затрудняя ведение здорового образа жизни, передает агентство France-Presse. В рецензируемой статье...
21 сентября 2022
Nicki Minaj воспевает собственную красоту в новом видеоклипе
Тринидадская исполнительница Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) представила видео на недавний сингл Super Freaky Girl. Об этом сообщил портал Pitchfork 1 сентября. В опубликованном ролике артистка проводит время в компании возлюбленного, катается на дорогостоящем спорткаре и устраивает...
2 сентября 2022
Пограничный патруль США задержал мигрантов из Афганистана
Агенты отдела «Сантьяго» пограничной службы США арестовали большую группу иммигрантов, в том числе афганских граждан. Газета Santiago Times сообщила 1 сентября со ссылкой на официальных лиц США, что группа из 100 человек была арестована около двух часов ночи при попытке перелезть через забор к...
1 сентября 2022
Под ковром глобального голода США решают свои вопросы?
Лидеры стран «Большой семерки» (G7), собравшиеся в конце июня этого года в Германии, решили выделить дополнительное финансирование размером 4,5 млрд долларов на решение проблем глобальной продовольственной безопасности. Более половины этой суммы — 2,76 млрд долларов — президент Байден обязался...
29 августа 2022
Nicki Minaj поделилась трейлером документального сериала о себе
Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) показала трейлер будущего сериала о себе. Об этом сообщило издание Billboard 29 июля. Предстоящее шоу будет посвящено музыкальной карьере артистки, а также её нынешней жизни. Ожидается, что проект будет состоять из шести эпизодов, каждый из...
30 июля 2022
В китайском Цзинане открылся Китайско-Карибский центр развития
В Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, 6 июля состоялось торжественное открытие Китайско-Карибского центра развития, который, как ожидается, укрепит сотрудничество Китая со странами Карибского бассейна, сообщает агентство Синьхуа. Представители Министерства иностранных дел КНР и...
7 июля 2022
Певица Nicki Minaj создала собственный лейбл
Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) основала собственный музыкальный лейбл. Об этом сообщил портал HipHopDX 24 июня. Помимо новости об открытии объединения, исполнительница раскрыла имя его первого участника. Так, артистом лейбла в ближайшее время станет рэпер Tate Kobang...
24 июня 2022
Nicki Minaj и Fivio Foreign показали роскошный автопарк в новом клипе
Тринидадская певица Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) и американский рэпер Fivio Foreign (Макси Ли Райлес III) представили видео на совместную песню We Go Up. Об этом пишет издание The Flow 20 апреля. Центральной локацией клипа стал Нью-Йорк (США), по улицам которого артисты разъезжают на...
20 апреля 2022
Coi Leray и Nicki Minaj объединились на новом сингле
Певицы Coi Leray (Бриттани Коллинз) и Nicki Minaj (Оника Таня Мараж-Петти) представили первую совместную песню под названием Blick Blick. Премьера работы состоялась на всех стриминговых платформах 18 марта. Новая композиция посвящена материальному успеху исполнительниц, а также их востребованности...
18 марта 2022
Ники Минаж дала интервью Джо Баддену
Тринидадская исполнительница Ники Минаж пообщалась с Джо Бадденом в рамках интервью. Премьера видео состоялась на YouTube-канале Joe Budden TV 9 марта. В ходе разговора певица рассказала о своей музыкальной карьере, кино и жизни. Также Минаж поделилась мнением о Билли Айлиш и Doja Cat (Амала Ратна...
9 марта 2022