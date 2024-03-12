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Новости Молдавии
Глава Гагаузии заявила, что Молдавия хочет наказать её за встречу с Путиным
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии ищут способ «наказать» её за встречу с президентом России Владимиром Путиным. Власти Молдавии «взбудоражены» встречей глав России и Гагаузии, и налицо предпосылки к уголовному преследованию со стороны Кишинёва, отметила...
12 марта 2024
Гуцул попросила Россию поднять в ООН проблему давления на Гагуазию
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул попросила Москву поднять на площадке ООН проблему давления на автономию со стороны властей Молдавии. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Россия 24». Также она заявила, что есть предпосылки, что со стороны властей Молдавии в любой момент могут...
12 марта 2024
Увидеть Париж и заплатить. Майя Санду присягает Макрону и этим злит многих
Две главные женщины молдавской политики отметились на прошлой неделе значимыми международными визитами. Президент республики Майя Санду посетила Францию, где была принята президентом Эммануэлем Макроном. Глава (башкан) Гагаузской автономии Евгения Гуцул побывала в России и удостоилась встреч с...
11 марта 2024
Песков назвал неоправданными заявления Санду об энергетическом шантаже
Россия считает неоправданными заявления президента Молдавии Майи Санду об энергетическом шантаже. Об этом 11 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Собственно, вы знаете, что, к сожалению, госпожа Санду очень часто обвиняет Россию в некоем энергетическом шантаже. В...
11 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
Глава Гагаузии заявила о необходимости дружить с Россией
Гагаузской автономии Молдавии необходимо продолжать дружить с Россией, заявила глава региона Евгения Гуцул 8 марта, прибыв в кишинёвский аэропорт при возвращении из Москвы. Об этом сообщили «Известия». «Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем...
новость часа
8 марта 2024
Глава Гагаузии Гуцул вернулась в Молдавию
Самолёт с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, находившейся с визитом в России, приземлился в аэропорту Кишинёва, после чего она вышла из здания воздушной гавани. Об этом 8 марта сообщили «Известия». «Мы всё сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их...
8 марта 2024
Из России выдворят гражданина Молдавии, обменянного на террориста Сенцова*
Басманный суд Москвы постановил выдворить из России гражданина Молдавии Петра Мельничука, которого в 2019 году обменяли с Украиной по формуле «35 на 35». Об этом сообщила юрист Мария Тиллерт, которая представляет его интересы. Кроме того, на подсудимого наложили штраф в 5 тысяч рублей. «Суд...
новость часа
8 марта 2024
Шор заявил о страхе Кишинёва из-за контактов молдавской оппозиции с Россией
Молдавские власти испытывают страх перед тем, что оппозиция Молдавии сможет сотрудничать с Россией и получать блага для граждан республики, заявил журналистам лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор. «У молдавских властей сегодня тотальная агония, связанная с тем, что они боятся, что...
8 марта 2024
Захарова напомнила Макрону о позоре в Африке после планов на Молдавию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об открытии постоянной миссии по обороне в Кишинёве. «В теории можно и мускулами поиграть в тренажерном зале и разведывательной деятельностью позаниматься по...
7 марта 2024
Почему Молдова является таким же искусственным государством, как и Украина
«Молдова не идет в Евросоюз. Молдова возвращается в Евросоюз. Потому что мы были частью Европейского союза. История помнит 1812 год, когда эта же [Российская] империя вырвала нас из тела Европы», — эти слова были на днях сказаны спикером парламента Молдавии Игорем Гроссу. Оставим на совести...
7 марта 2024
Глава Гагаузии решила вернуться в Молдавию, несмотря на уголовное дело
Глава Гагаузии Евгения Гуцул намерена вернуться в Молдавию, несмотря на попытки властей республики запугать её уголовным преследованием. Она написала об этом 7 марта в Telegram-канале. Политик отметила, что видит, что результаты её поездки в Россию не дают покоя Кишинёву. По её словам, такие вещи...
7 марта 2024
В генпрокуратуре Молдавии сообщили об уголовном деле против Евгении Гуцул
Генеральная прокуратора Молдавии в ближайшее время передаст в суд материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил исполняющий обязанности руководителя ведомства Ион Мунтян 6 марта в интервью телеканалу Jurnal TV. Такое заявление и. о. генпрокурора сделал после слов...
7 марта 2024
Глава Гагаузии обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии
Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Об этом 6 марта сообщила глава Гагаузии в своём Telegram-канале. Как уточнила Гуцул, российский лидер обсудил с ней региональную и политическую...
6 марта 2024
Профессор рассказала о военных возможностях Молдавии после выхода из ДОВСЕ
Молдавия наращивает военный потенциал и демонстрирует намерение вернуть силовым путём контроль над непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой (ПМР), который она потеряла в 1992 году. Однако вряд ли Кишинёв решится на такой шаг самостоятельно. Такое мнение высказала в беседе с ИА Регнум...
6 марта 2024