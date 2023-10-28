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Найден 221 материал
Новости Фиджи
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
Около побережья Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5
Около берегов Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Об этом 18 апреля сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. По информации центра, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 474 км в юго-восточном направлении от столицы островного государства, города...
18 апреля 2023
В Японии разработают систему для оказания военной помощи партнёрам
Японские власти планируют создать новую военную систему для поддержки развивающихся стран-партнёров, пишет газета Yomiuri со ссылкой на представителей правительства и правящей партии страны. Концепцию новой структуры огласят в ближайшее время. Структура будет носить название официальной помощи в...
3 апреля 2023
Первый самолёт P-8A Poseidon поступил в ВМС Новой Зеландии
Патрульный противолодочный самолёт P-8A Poseidon поступил в распоряжение ВМС Новой Зеландии, сообщает 12 декабря минобороны страны. Сегодня от компании Boeing поступил первый из четырёх самолётов по контракту 2018 года. Новые самолёты заменят шесть P-3K2 Orion, находящиеся в эксплуатации на...
12 декабря 2022
В Тихом океане, южнее островов Фиджи, произошла серия землетрясений
Серия землетрясений магнитудой от 7,0 до 4,8 произошла в Тихом океане, южнее архипелага Фиджи. Об этом 10 ноября сообщила Геологическая служба США. Первый подземный толчок магнитудой 7,0 был зарегистрирован сейсмологами 9 ноября, эпицентр располагался в 878 км на юг от города Сува, столицы Фиджи...
10 ноября 2022
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Австралия и Фиджи усиливают военное сотрудничество
Австралия и Фиджи подписали соглашение, позволяющее военным обеих стран действовать на территории друг друга, при этом министры обороны назвали это важным шагом в деле сотрудничества в области безопасности, как передает агентство Reuters. Тихоокеанские государства заявили, что самой большой угрозой...
21 октября 2022
Представители Южной Кореи и Фиджи обсудили оборонное сотрудничество
Заместитель министра обороны Южной Кореи Син Бом Чхоль встретился с министром обороны Фиджи Инией Серуирату. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства. Согласно опубликованным данным, встреча военных Южной Кореи и Фиджи состоялась впервые за пять...
13 октября 2022
Глава МИД Индонезии назвала Фиджи важным партнером
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с премьер-министром Фиджи Фрэнком Баинимарама. Об этом министр иностранных дел Индонезии написала в Twitter. По словам индонезийского министра, Фиджи является важным партнером Индонезии в регионе. «Мы поговорили о том, как укрепить двусторонние...
7 сентября 2022
На Фиджи упростили правила въезда для туристов
Власти островного государства Фиджи упростили для туристов правила въезда и пребывания в стране на фоне снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает новозеландская радиостанция RNZ. Путешественникам больше не требуется подтверждение бронирования отеля при посадке на самолет, а также...
7 сентября 2022
Фиджи подтвердило приверженность принципу единого Китая
— заявил он. Байнимарама добавил, что Фиджи установило дипломатические отношения с Пекином еще 47 лет назад. По его словам, Сува и Пекин за все эти годы плотно сотрудничали в сферах образования, инвестиций, торговли, обороны, медицинской помощи, культурных обменов и борьбе с чрезвычайными...
17 августа 2022
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,6
Подземные толчки магнитудой 5,6 зафиксировали сейсмологи у берегов Фиджи, сообщает геологическая служба США. По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 262 километрах к востоку от города Левука. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 521,3 километра. Сведений о возможных пострадавших или...
3 августа 2022
У берегов Фиджи произошло землетрясение
Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксированы у берегов островного государства Фиджи, сообщает Государственное геологического бюро Австралии. По его данным, эпицентр находился возле острова Вануа Балаву. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 547 километров. Сведений о возможных...
2 августа 2022
На арестованной из-за санкций яхте олигарха из РФ нашли яйцо Фаберже
Как утверждает первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако, на одной из подвергнутых Вашингтоном аресту яхт, якобы принадлежащей бизнесмену из РФ, было обнаружено ювелирное яйцо фирмы Карла Фаберже (1846-1920). Она заявила об этом 20 июля в ходе своего выступления...
21 июля 2022
Страны Тихоокеанского региона довольны Австралией — Альбаниз
Утром 15 июля после закрытия Форума тихоокеанских островов на Фиджи премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз вышел к журналистам, чтобы подвести итоги встреч с различными лидерами. По его словам, саммит оказался успешным, а тихоокеанские страны довольны поведением нового руководства Австралии...
15 июля 2022