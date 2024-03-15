Общество
В Москве приступил к работе общественный штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России в Москве приступил к работе, все наблюдатели вышли на дежурства. Об этом руководитель Вадим Ковалёв сообщил в Telegram-канале штаба. Он отметил, что все избирательные участки оснащены видеокамерами, на всех находятся общественные...
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
В Москве стартовало электронное голосование на выборах президента
Система электронного голосования на выборах президента России начала работать в Москве утром 15 марта, проголосовать москвичи могут на сайте elec. mos.ru. Количество желающих проголосовать беспрецедентно, система переведена в режим электронной очереди, следует из сообщения на сайте. Избирателям...
15 марта 2024
В Москве электронное голосование на выборах перешло в режим очереди
Электронное голосование на выборах президента России началось в Москве 15 марта, система перешла в режим электронной очереди из-за большого количества желающих проголосовать. Онлайн-голосование доступно на сайте elec. mos.ru. «В связи с беспрецедентным количеством желающих проголосовать онлайн...
15 марта 2024
В США признали критическое отставание от РФ по числу тяжёлых ледоколов
По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного...
15 марта 2024
Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
Крупные производители бытовой техники ряда брендов начали блокировать поставки товаров в Россию через параллельный импорт, в том числе и продажу на маркетплейсах. «Electrolux Group ограничивает параллельный импорт своей продукции в РФ», — цитирует «Ъ» главного исполнительного директора группы «М...
15 марта 2024
В Москве открылись участки для голосования на выборах президента России
В Москве и Московской области открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России. В российской столице открылось более 2,2 тыс. участков, они будут работать с 15 по 17 марта с 08:00 до 20:00. Несколько участков будут работать в больницах и СИЗО. В воскресенье, 17 марта...
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Немецкий концерн Rheinmetall намерен открыть на Украине оружейные заводы
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил о намерении открыть по меньшей мере четыре завода на Украине. Компания нацелена на рекордные продажи вооружения на фоне конфликта на Украине. Подробности сообщил французский телеканал France 24. Заводы будут производить боеприпасы, военную технику и...
15 марта 2024
В «Интер РАО» произошли кадровые перестановки
Совет директоров ПАО «Интер РАО» избрал новым гендиректором компании Сергея Дрегваля, а полномочия бывшего председателя правления энергетического холдинга Бориса Ковальчука прекращены. О кадровых перестановках сообщили в пресс-релизе компании. «Совет директоров принял решение о прекращении 14 марта...
14 марта 2024
Сомнительный ресурс YouTube не нужен российской молодёжи — эксперт
Угрозы для несовершеннолетних пользователей в Сети и меры по противодействию им, которые могут быть приняты в РФ, обсуждались 14 марта в студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках мероприятия прошла сессия «Безопасная информационная среда — важнейший фактор национального...
14 марта 2024
Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за попытки срыва выборов
В прокуратуре Москвы предупредили об ответственности, в том числе уголовной, за нарушения избирательного законодательства после появившихся призывов в Сети к несогласованным мероприятиям на избирательных участниках. В соцсетях надзорным ведомством были выявлены публикации с призывами 17 марта в...
новость часа
14 марта 2024
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной балерины Касаткиной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артистки балета, балетмейстера и руководителя Государственного академического театра классического балета Наталии Касаткиной в связи с её кончиной. Об этом говорится на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования, слова...
14 марта 2024
Член ОП рассказала, зачем предложили увеличить возраст молодёжи до 38 лет
Повышение возраста молодёжи не является самоцелью, главное — какие возможности есть у людей для их самореализации. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказала руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты...
14 марта 2024
Акунин* заявил о своём «интенсивном негативе» к тем, кто говорит по-русски
Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что не считает «свободным» русский язык. С таким высказыванием он выступил на встрече с читателями в Лондоне...
новость часа
14 марта 2024
Собянин доложил Путину о начале строительства московского участка ВСМ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале строительства московского участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом глава российской столицы написал у себя в Telegram-канале. Как уточнил Собянин, вместе с ним о начале строительства ВСМ...
14 марта 2024
Путин рассказал, как в 90-е мечтал о скоростной ж/д магистрали до Москвы
Президент России Владимир Путин 14 марта на церемонии начала строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург вспомнил, как в 1990-е годы мечтал о высокоскоростной железнодорожной магистрали до Москвы. Он обратился к руководителю «Сбера» Герману Грефу, который в те годы, как и Владимир Путин, работал в...
14 марта 2024
Почти 600 тыс. учителей получат удвоенную надбавку, сообщила Голикова
В России удвоение вознаграждения за классное руководство и кураторство затронет свыше 565 тыс. педагогов, сообщила 14 марта вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством. По её словам, с 1 марта правительство удвоит с 5 до 10 тыс. рублей...
14 марта 2024
Правительство России приступило к разработке новых нацпроектов
Правительство РФ приступило к разработке новых национальных проектов, которые были объявлены президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию 29 февраля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания Путина с членами правительства 14 марта. «Мы приступили...
14 марта 2024