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Найдено 80 материалов
Новости Белиза
Около Анапы шторм выбросил на мель сухогруз Blue Shark
Сухогруз Blue Shark выбросило на мель из-за сильного шторма в районе краснодарского посёлка Витязево, расположенного около Анапы. По данным сайта Vesselfinder, судно 1997 года выпуска курсировало под флагом Белиза — государства в Центральной Америке, граничащего с Мексикой и Гватемалой. С 23 ноября...
новость часа
27 ноября 2023
Карла III призвали возместить ущерб от британской колонизации
Королю Великобритании Карлу III предложили принести извинения за последствия колонизации, сообщила газета Guardian. Обращение британскому монарху направили лидеры стран Содружества наций. Британскому монарху поступило письмо от лидеров коренных народов Содружества наций. Под письмом поставили...
4 мая 2023
Долг на миллиард — банку вернули банкротный иск к «дочке» офшора
Из-за действующего до 1 октября 2022 года федерального моратория на возбуждение банкротных производств банку «Авангард» вернули соответствующий иск, адресованный ООО «Авангард Финанс», которым ранее владел банк. Возвращение иска не препятствует повторной его подаче за сроками моратория, передаёт ИА...
7 июля 2022
Долг на миллиард — банк «Авангард» банкротит «дочку» офшора
После проигрыша по делу о взыскании 1 млрд рублей компания «Авангард-Финанс», которая контролируется офшором из Белиза, рискует стать банкротом. Соответствующий иск к ней уже подал банк «Авангард». Арбитраж Москвы дело пока к производству не принял, передаёт ИА REGNUM. Заявление о признании...
22 июня 2022
Премьер-министр Белиза назвал блокаду Кубы «оскорблением человечества»
Администрация США не должна была лишать Венесуэлу и Кубу, много сделавших для стран региона, возможности участвовать в саммите Америк в Лос-Анджелесе. Об этом премьер-министр Белиза Джон Брисеньо 9 июня заявил в ходе своего выступления на форуме. «Этот саммит принадлежит всей Америке. Таким образом...
10 июня 2022
Юбилей королевы вызывает в Британском Содружестве протесты и апатию
После семидесяти лет пребывания на троне королева Елизавета II воспринимается в Великобритании как недвижимая скала среди беспокойных волн. Но в бывших британских колониях многие видят в ней якорь имперского прошлого, пагубные последствия которого ощущается до сих пор, сообщает 31 мая Associated...
31 мая 2022
Глава Южной Кореи примет участие в онлайн-саммите по борьбе с COVID-19
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль примет участие в глобальном саммите по борьбе с COVID-19, который состоится 12 мая в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News. Сообщается, что организацией мероприятия занимаются США, Белиз, Германия, Индонезия и Сенегал. В мероприятии также примут участие...
12 мая 2022
Премьер-министр Белиза прибыл на Кубу с официальным визитом
Премьер-министр Белиза Джон Антонио Брисеньо начинает 27 апреля официальный визит на Кубу. Целью визита станут встречи с правительством острова, а также углубление связей между народами. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina. Дипломатические отношения между Белизом и Кубой были...
27 апреля 2022
Индонезия и еще четыре страны проведут глобальный саммит по COVID-19
Индонезия, США, Германия, Сенегал и Белиз объявили, что совместно проведут второй глобальный саммит по COVID-19, который состоится 12 мая 2022 года, сообщает Antara. Пять стран согласились совместно провести саммит в соответствии со своими ролями: Соединенные Штаты в качестве председателя первого...
20 апреля 2022
Путин не получал приглашения на онлайн-саммит по борьбе с COVID-19 – Песков
Приглашение для участия во втором международном онлайн-саммит по вопросам борьбы с COVID-19 не получал президент России Владимир Путин. Об этом 19 апреля рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «На уровне президента не было никаких приглашений», — сказал он в ответ на...
19 апреля 2022
Владимир Зеленский перепрятал свои активы в России?
В российской киностудии, которую ранее связывали с президентом Украины Владимиром Зеленским, в апреле 2022 года сменился собственник — из владельцев вышел офшор, аффилированный с бывшим комиком, а в списке участников появилось некое малоизвестное физлицо, больше похожее на владельца-номинала. ИА...
18 апреля 2022
Рынок нефтепереработки — шесть заводов в России получили банкротные иски
За прошедший период 2022 года в арбитражи поступило шесть банкротных исков, адресованных нефтеперерабатывающим заводам в шести регионах России. При этом четыре из них — в марте. Среди ответчиков как небольшие предприятия, так и довольно крупные активы с давней историей. Подробности — в материале ИА...
25 марта 2022
Жители Ямайки оказались недовольны визитом королевских особ
Герцог и герцогиня Кембриджские начали 22 марта официальный визит на Ямайку, приуроченный к 60-летию независимости страны об британской короны. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Libre. Визит британских гостей вызвал волнения и недовольство со стороны местных жителей, которые потребовали...
22 марта 2022
В Белизе состоится саммит Карибского сообщества
Саммит стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), посвящённый вопросам восстановления экономики региона после пандемии и создания единого рынка, пройдёт 1−2 марта в Белизе, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina. На мероприятии будут рассмотрена политическая ситуация в Гаити, стране —...
28 февраля 2022
Побег украинских олигархов — где у Зеленских зарубежная недвижимость?
После объявления 24 февраля 2022 года о начале военной операции России в защиту населения Донбасса от издевательств и геноцида со стороны киевского режима появились сведения о том, что жители столицы Украины массово покидают страну. Вероятно, можно говорить и о продолжении массового оттока...
24 февраля 2022