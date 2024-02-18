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Найдено 2552 материала
Новости Колумбии
В Боготе отреагировали на гибель колумбийских наёмников в зоне СВО
Колумбийские граждане, которые пострадали в зоне украинского конфликта, находились там в силу личных решений. Никаких договоров с Украиной по этому вопросу нет, говорится в опубликованном 17 февраля заявлении МИД Колумбии. «Министерство иностранных дел Колумбии считает необходимым разъяснить...
18 февраля 2024
«Думал, что умру». Колумбийский наёмник сбежал с позиций ВСУ
Российские дроны обратили в бегство с поля боя колумбийских наёмников, воевавших на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Историю 32-летнего боевика по прозвищу Чечо приводит агентство Associated Press. Чечо признал, что, когда началась массированная атака беспилотников, ему пришлось спасать...
14 февраля 2024
Наёмники из Колумбии сбежали с поля боя от дронов на Украине
Наёмникам из Колумбии пришлось бежать с поля боя, спасаясь от российских беспилотников. Об этом информационному агентству Associated Press рассказал 32-летний боевик с позывным Чечо. 32-летний военный из города Медельин пытался спасти коллегу, который был ранен в ходе трёхдневных ожесточенных боев...
14 февраля 2024
В Колумбии изучат ситуацию с вступлением уроженца России в должность мэра
Генеральная прокуратура Колумбии приступила к расследованию на предмет нарушения законодательства в связи с избранием на должность мэра колумбийского города Тунхи (департамент Бояка) российского гражданина Михаила Краснова, говорится на сайте ведомства. Следствие получило жалобу, в которой...
24 января 2024
Власти Колумбии продлили на полгода режим прекращения огня с повстанцами
Режим прекращения огня продлили на шесть месяцев власти Колумбии с повстанческой структурой «Центральный генеральный штаб» «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК). Об этом 14 января сообщила пресс-служба офиса колумбийского комиссара по вопросам мира в соцсети Х. «Президент республики...
15 января 2024
В Колумбии более 30 человек погибли в результате оползней
По меньшей мере 33 человека погибли в результате оползней в департаменте Чоко на западе Колумбии, написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) колумбийский вице-президент Франсия Маркес. Кроме того, ещё не менее 19 человек получили ранения. Маркес отметила, что поисково-спасательные...
14 января 2024
Шакире установили памятник в родном городе в Колумбии
В родном городе певицы Шакиры Барранкилья в Колумбии установили бронзовую статую в честь артистки. Об этом сообщил телеканал CNN. Высота скульптуры составляет 6,4 метра. Её создал художник Йино Маркес, а в изготовлении памятника задействовали более 30 человек. Шакира изображена в топе от бикини, с...
27 декабря 2023
Спецназ «Ахмат» уничтожил в зоне спецоперации колумбийских наёмников ВСУ
Российские силы в зоне проведения специальной военной операции ликвидировали двух наёмников из Колумбии. Об этом 26 декабря сообщил командир штурмового отряда с позывным Шустрый. Он уточнил в беседе с «РИА Новости», что пятеро бойцов из спецназа «Ахмат» в ходе разведки на артёмовском направлении...
26 декабря 2023
Глава Колумбии осудил США за блокировку резолюции о прекращении огня в Газе
Применение права вето к резолюции ООН о прекращении огня в секторе Газа недопустимо. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро в соцсети X, комментируя блокировку резолюции представителями США. «Это ужас на земле. Нельзя использовать вето в ООН для допущения этого», — подчеркнул колумбийский...
9 декабря 2023
Футболиста дисквалифицировали за похлопывание девушки по ягодицам
Бывшего нападающего сборной Колумбии Тео Гутьерреса дисквалифицировали на четыре матча за то, что во время игры он похлопал девушку по ягодицам. Об этом написало издание MARCA. «В конце первой половины игры юная леди из отдела логистики сообщила, что игрок Теофило Гутьеррес из команды гостей...
2 декабря 2023
Сотни тысяч тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС
Тонны кофейных зёрен и какао, хранящихся на складах в странах Европейского союза, оказались под угрозой уничтожения. Это связано с законом, принятым в июне 2023 года и запрещающем импорт товаров, произведённых в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщила газета...
27 ноября 2023
Президент Колумбии назвал варварством бомбардировки сектора Газа
Прибывший в Венесуэлу с визитом президент Колумбии Густаво Петро осудил бомбардировки израильскими военными сектора Газа. Он заявил об этом 18 ноября в ходе презентации своей книги «Одна жизнь, много жизней» на международной книжной ярмарке в Каракасе в эфире телеканала Venezolana de Televisión...
19 ноября 2023
Женщина погибла от удара молнии на пляже в Колумбии
В результате удара молнии на пляже в Ла-Бокилье на севере Картахены в Колумбии погибла женщина. Об инциденте 15 ноября сообщило издание El espectador. Видеозапись трагического инцидента, который произошёл днём 14 ноября, засняли камерами видеонаблюдения на пляже. На кадрах видно, как женщину...
16 ноября 2023
Выставку «Россия» на ВДНХ посетили представители более чем 70 стран
Международную выставку-форум «Россия» посетили послы и высокопоставленные дипломаты из более чем 70 государств, сообщила пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». «Очень важно, что такая выставка проходит на ВДНХ — это историческое место, запомнившееся мне со времен СССР. Выставка...
15 ноября 2023
Отца футболиста «Ливерпуля» Луиса Диаса освободили из плена
Отец нападающего английского футбольного клуба «Ливерпуль» и сборной Колумбии Луиса Диаса освобождён из плена. Об этом 9 ноября сообщила журналистка Вики Давила в соцсети Х. «Какое счастье, что Луис Мануэль Диас, отец Луиса Диаса, освобождён и возвращается к своей семье. Какая огромная боль и какое...
9 ноября 2023