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Найдено 1468 материалов
Новости Словении
Украина не нашла применения превосходящим Leopard танкам НАТО, пишут СМИ
Вооружённые силы Украины более года назад получили словенские танки М-55S, превосходящие немецкие Leopard по ряду параметров, но так и не нашли для них применения на фронте, передавая из одного подразделения в другое, сообщил обозреватель Дэвид Экс в статье, опубликованной 8 марта в американском...
9 марта 2024
«Даллас» победил «Атланту» в матче НБА с 73 очками Дончича
Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной баскетбольной лига (НБА). Встреча состоялась на пакете «Стэйт Фарм-Арены» в Атланте и закончилась победой гостей со счётом 143:148. Самым результативным игроком...
27 января 2024
Танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ — 699-й день СВО
Наступивший 699-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием об успехах танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова. Бойцы сдержали прорыв оборонительной линии на вверенном участке, уничтожив свыше 100 украинских военнослужащих и 16 единиц бронетехники противника...
23 января 2024
В ДНР объявлен день траура по жертвам обстрела ВСУ — 698-й день СВО
Наступил 698-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Донецкой Демократической Республике (ДНР) 22 января объявлен траур по жертвам украинской атаки. Накануне в результате вражеского удара по столичному микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц. Ещё 25 человек получили...
22 января 2024
Десантники уничтожили технику ВСУ с рекордного расстояния — 691-й день СВО
Наступивший 691-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован успехами костромских десантников, которые благодаря новым прицелам противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» уничтожили украинскую боевую машину пехоты (БМП) с рекордной дистанции 7800 метров. Прицелы помогли...
16 января 2024
Кирби: США остановили военную помощь Украине — 688-й день СВО
Наступивший 688-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием из Белого дома: координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что США якобы прекратили поставки оружия и военной техники Украине из-за отсутствия...
13 января 2024
Time: Украина потеряет ещё больше территорий в 2024 году — 685-й день СВО
Наступивший 685-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением статьи британского журнала Time, в которой глава аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер утверждает: в течение 2024 года Украина может лишиться ещё больше своих территорий и от отчаяния попытается втянуть...
9 января 2024
ВС РФ подорвали разработки передовых ракет ВСУ — 682-й день спецоперации
Наступивший 682-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием от украинского военного эксперта Алексея Гетьмана о нанесении российскими войсками удара по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ). ВС РФ били 29 декабря и 2 января, указал эксперт в эфире...
7 января 2024
Залужный предложил депутатам Рады вступить в ряды ВСУ — 681-й день СВО
Наступивший 681-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован призывом к депутатам Верховной рады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Он предложил народным избранникам самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно. Залужный раскритиковал законопроект...
6 января 2024
Силы ПВО сбили несколько целей при подлёте к Белгороду — 679-й день СВО
Наступивший 679-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новой атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. О том, что силы ВСУ дважды за утро обстреляли Белгород, известил в своём Telegram-канале 3 января губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, запущена...
4 января 2024
Зеленский в обращении поставил украинцев перед выбором — 677-й день СВО
Наступивший 677-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обращением Владимира Зеленского, в котором украинцев поставили перед выбором между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. В новогоднем обращении главы киевского режима, обнародованном на YouTube-канале его офиса, было...
2 января 2024
При атаке ВСУ на Белгород погиб мужчина, четверо раненых — 675-й СВО
Наступивший 675-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован новыми атаками украинских дронов самолётного типа на российские территории. По данным Минобороны, 32 беспилотника были уничтожены в воздухе и перехвачены в ночь на 30 декабря над территориями Брянской, Орловской, Курской и...
30 декабря 2023
Лётчик Су-35 отогнал ударную группу противника — 674-й день спецоперации
Наступивший 674-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием Минобороны об успешным выполнении задач по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков пилотом Су-35. В ходе полёта Иван, как отмечает 29 декабря оборонное ведомство, обнаружил приближающуюся авиационную...
29 декабря 2023
В Киеве заявили о попытке загнать украинцев в угол — 672-й день СВО
Новый, 672-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован ухудшающимся положением украинцев в связи с новым законом о мобилизации. По признанию депутата Верховной рады Евгения Шевченко, этот закон нарушает права и свободу граждан, он призван «загнать наших мужиков, как собак, в угол». В...
27 декабря 2023
Русские удары остановили военное производство на Украине — 670-й день СВО
Новый, 670-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления одного из старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), который на правах анонимности рассказал об уничтожении военной промышленности в стране силами ВС РФ. Украинская промышленность парализована, силы ВСУ...
25 декабря 2023