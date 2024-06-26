Москва, 26 июня, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В Коста-Рике прошёл национальный этап премии «КАРДО» президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая является единственной в мире наградой за вклад в развитие уличной культуры и спорта. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба проекта.

Пресс-служба «Россия — страна возможностей»

В ходе национального этапа были определены два победителя, которые будут представлять свою страну на Гранд-финале в Ставрополе, который состоится с 22 по 25 августа.

23 июня в столице Коста-Рики городе Сан-Хосе состоялся отборочный этап премии «КАРДО» по двум направлениям: «ВМХ» и «Брейкинг». Более 120 участников из разных уголков страны приехали в скейтпарк имени Хосе Марии Зеледон, чтобы продемонстрировать свои навыки. За их выступлениями наблюдали не только болельщики на площадке, но и слушатели местного радио «94.7 Pura Vida Radio».

Первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов отметил, что каждый национальный этап впечатляет не только своими масштабами, но и талантами участников.

«Вместе мы создаем сообщество деятелей уличной культуры и спорта, в котором каждый имеет возможность показать себя и раскрыть таланты. С нетерпением ждём всех вас 22–25 августа на Гранд-финале конкурс-премии «КАРДО» в Ставрополе», — приводит пресс-служба его слова.

Победителем в номинации «Брейкинг» стал Джефри Дельгадо, а в номинации «ВМХ» — Гамалиет Осегеда. Эти лучшие райдер и танцор отправятся на Гранд-финал проекта в Ставрополь.

Проект «КАРДО» существует уже семь лет, за это время он значительно вырос. В 2024 году планируется провести 10 национальных этапов премии, в которых примут участие свыше одной тысячи деятелей уличной культуры и спорта.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, председатель общероссийской общественной организации «Улицы России» Валентин Работенко отметил, что проект «КАРДО» ознаменовался не только расширением географии, но и появлением национальных этапов.

«Этот проект объединяет людей разных стран, вне зависимости от политики, и дает возможность развивать свой потенциал в сфере уличной культуры и спорта», — цитирует пресс-служба его слова.

Амбассадор премии «КАРДО» в Коста-Рике Бараона Бризио Альдо Алехандро принял участие в организации национального этапа и обеспечил поддержку муниципалитета Курридабата. Он отметил, что организация «КАРДО» в Коста-Рике была непростой задачей, но он был готов к этому вызову. Амбассадор премии поблагодарил коллег за поддержку и выразил уверенность, что вместе они смогут организовать ещё более масштабные события.

Организаторами премии в 2024 году выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта «Улицы России», правительство Ставропольского края, муниципалитет Курридабата, при поддержке МИД России, Россотрудничества, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), Общественной палаты России, Фонда Президентских грантов и Северо-Кавказского федерального университета.

Как передавало ИА Регнум, президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтёрами. В её конкурсах, проектах и олимпиадах приняли участие жители всех регионов России и 150 стран мира, десяткам тысяч людей платформа помогла определиться с профессией, поступить в вуз, построить карьеру, обрести единомышленников, развить компетенции, получить новые назначения.

В августе 2023 года в Ставрополе стартовал гранд-финал шестого сезона международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». В открытии приняли участие более 15 тыс. участников в режиме онлайн и 2,5 тыс. человек из 21 страны мира.