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Найдено 54 материала
Новости Сомалиленда
В ходе боев в Сомалиленде погибли еще девять человек
По меньшей мере девять человек погибли на шестой день боевых действий между военными и повстанцами в Сомалиленде, 13 февраля сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Один из них заявил журналистам, что армия якобы обстреливает гражданские районы, используя минометы и тяжелую...
12 февраля 2023
В Сомалиленде более 30 человек погибли в ходе столкновений
По меньшей мере 34 человека погибли в результате столкновений между военными и повстанцами на севере Сомалиленда, 6 февраля сообщила агентство Reuters со ссылкой на местные власти и медицинские службы. Бои начали в городе Лааскануд после того, как вооруженные боевики напали на армейские базы и...
7 февраля 2023
В штате Сомалиленд в ходе протестов были убиты 20 человек
Как минимум 20 человек были убиты на протяжении последних пяти дней в городе Лас-Анод на юго-востоке штата Сомалиленд при столкновениях участников протестных акций с полицией, который признаётся мировым сообществом как часть Сомали, однако весной 1991 года объявил о своём суверенитете. Об этом 31...
31 декабря 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
МИД Сомалиленда: Китай не может диктовать внешнюю политику другим странам
Министр иностранных дел Сомалиленда Эсса Кайд Мохамуд заявил, что Китай не может диктовать стране, как вести свою внешнюю политику. Выступая во время своего визита на Тайвань, министр отметил, что Сомалиленд — суверенное государство, «рожденное быть свободным» поэтому имеет право строить отношения...
12 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Президент Сомалиленда посетил Джибути
Президент Сомалиленда Муса Бихи посетил Джибути более чем через неделю после того, как его турне по Кении привело Могадишо в ярость и привело к разрыву дипломатических отношений между Кенией и Сомали. Об этом сообщает The Nation со ссылкой на заявление министерства иностранных дел и международного...
25 декабря 2020
В Сомалиленде откроется диппредставительство Кении
Правительство Кении откроет консульство в непризнанном государстве Сомалиленд к концу марта, а Сомалиленд повысит статус своего отделения связи в Кении до статуса консульства. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на совместное коммюнике сторон. Коммюнике было опубликовано президентом Кении Ухуру...
16 декабря 2020
Сомали развернула войска на границе с Кенией
Через несколько часов после того, как Сомали объявила о разрыве дипломатических отношений с Кенией, силы Национальной армии Сомали были развёрнуты на общей границе двух стран. Об этом сообщает кенийская газета Daily Nation. Жители пограничного округа Мандера сообщили, что видели войска вооружённых...
16 декабря 2020
Кенийским дипломатам дали неделю, чтобы покинуть Сомали
Правительство Сомали объявило о разрыве дипломатических отношений с Кенией из-за визита в Найроби лидера Сомалиленда Мусы Бихи Абди, 15 декабря сообщает агентство Reuters. Министр информации Сомали Осман Дубе сообщил журналистам, что правительство уже отозвало своих дипломатов из Кении и...
15 декабря 2020
Президент Сомалиленда посетит Кению
Президент Кении Ухуру Кеньяата готовится принять президента Сомалиленда Музу Бихи на фоне обострения напряжённости в отношениях Кении и Сомали. Об этом сообщает The Standard. По данным министерства иностранных дел Сомалиленда, президент Бихи покинул Харгейсу в воскресенье, 13 сентября, с...
14 декабря 2020
Министр информации Сомалиленда заразился SARS-CoV-2
Министр информации непризнанного государства Сомалиленд заразился коронавирусом. Об этом сообщает BBC Africa. Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости» Министр Сулейман Али, который отправился в район Сул, сказал, что чувствует себя...
17 сентября 2020
В Сомалиленде откроется диппредставительство Тайваня
Не признанные мировым сообществом Тайвань и Сомалиленд создадут дипломатические представительства в столицах друг друга. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел Тайваня Джозефа Ву. По информации журналистов агентства, соглашение о...
2 июля 2020
В Сомалиленде освободили известного журналиста
По амнистии президента самопровозглашенной республики Сомалиленд был освобожден скандально известный сомалийский журналист Абдималик Муз Олдон. Об этом передает ВВС Somalia. По информации телерадиокомпании, Олдон провел за решеткой более 13 месяцев. Он был признан виновным в распространении ложных...
9 июня 2020
США признали вину в гибели более ста мирных жителей в 2019 году
132 мирных жителя погибли и 91 был ранен в ходе боевых операций, которые военные США провели в 2019 году в рамках борьбы против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 6 мая сообщается в докладе на сайте американского военного...
7 мая 2020