СВО на Украине
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
Трое детей погибли в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
Трое детей погибли в Донецке в результате прямого попадания украинского снаряда в частный дом. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил 15 марта в Telegram-канале. Ночью ВСУ обстреляли Петровский район Донецка. Снаряд попал в один из домов на улице Ольховской, после чего вспыхнул пожар. «Погибло...
15 марта 2024
В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности
Предупреждение о ракетной опасности действует в Белгороде и Белгородском районе. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 15 марта в Telegram-канале. «В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал Гладков. Власти просят находящихся дома...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
«РИА Новости»: ВСУ планируют силовой захват Верховной рады — 750-й день СВО
Наступивший 750-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о намерении представителей элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и нацбатов захватить Верховную раду в Киеве. О планах украинских военных, недовольных политикой...
15 марта 2024
Болгария отправила Киеву эшелон из 30 вагонов с бронетранспортёрами
Глава минобороны Болгарии Тодор Тагаев заявил об отправке первых 30 вагонов с бронетранспортёрами в поддержку Украины. Об этом сообщило 14 марта агентство Novinite. Министр сказал, что транспортировка бронированных машин «восточноевропейскому другу» началась 29 января, первый конвой из 30 вагонов...
15 марта 2024
Силы ПВО уничтожили вражеские БПЛА и снаряды над двумя регионами РФ
Средства ПВО ночью 15 марта обнаружили и уничтожили пять вражеских беспилотников и два снаряда РСЗО «Град». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Очередную попытку киевского режима совершить теракт успели предотвратить силы противовоздушной обороны России. Украинские БПЛА и реактивные снаряды были...
15 марта 2024
Эксперт рассказал о массированном обстреле Волчанска со стороны ВСУ
Расположенный в Чугуевском районе Харьковской области подконтрольный Киеву город Волчанск подвергся массированному обстрелу украинской артиллерией, сообщил 15 марта военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в результате массированного артиллерийского удара в...
15 марта 2024
Антифашистский «караван» из Европы прибыл в Донбасс поддержать жителей
Общественники-антифашисты из ФРГ, Италии, Испании, Франции, Португалии и Бразилии, в том числе лидер итальянской группы Banda Bassotti Давид Каккьоне, прибыли с визитом в Луганскую Народную Республику, чтобы выразить поддержку жителям Донбасса. Об этом сообщает «РИА Новости». По словам прибывших...
15 марта 2024
Над Калужской областью силы ПВО уничтожили четыре БПЛА
В ночь на 15 марта в небе над Калужской областью средствами ПВО были уничтожены четыре вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Он уточнил, что дроны ВСУ были сбиты над Дзержинским районом. Шапша подчеркнул, что при этом никто не пострадал...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
В Британии заявили об изоляции Бербок из-за плана по Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась политически изолирована в стране из-за своей позиции по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Об этом в интервью YouTube-каналу The Duran заявил британский эксперт Александр Меркурис. В ходе беседы аналитик прокомментировал реакцию Бербок на...
15 марта 2024
В США рассказали про «убийственную связку», которую РФ применила против ВСУ
Армия России эффективно применяет тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По словам Экса, усовершенствованная российская связка беспилотников и артиллерии показывает отличный результат. Он привёл...
новость часа
15 марта 2024
Макрон прокомментировал слова Путина о возможном применении ядерного оружия
Президент Франции Эммануэль Макрон считает неуместными слова российского лидера Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия в случае необходимости. Такое мнение он высказал в интервью TF1. Макрон считает, что использовать ядерное оружие как угрозу безответственно — оно является...
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Рогов заявил, что Зеленский начал чистки в рядах украинской армии
Председатель общественного движения Запорожья «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на свои источники сообщил «РИА Новости», что глава киевского режима Владимир Зеленский начал чистку в рядах ВСУ на фоне слухов о готовящемся бунте среди военных. Как пояснил Рогов, Зеленского не любят...
новость часа
15 марта 2024
На Украине сообщили о серии взрывов в Киеве
В столице Украины ночью 15 марта были слышны взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». «В Киеве раздаются звуки взрывов», — процитировал телеканал корреспондентов. В окрестностях украинской столицы работает ПВО, отметили журналисты. Согласно данным онлайн-карты украинского...
15 марта 2024
В Совфеде согласились со словами главы Англиканской церкви о Макроне
Сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием духовного главы Англиканской церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби, упрекнувшего президента Франции Эммануэля Макрона в том, что тот «несёт бедствие». Член Совета Федерации напомнил, что архиепископ назвал французского лидера...
15 марта 2024
Макрон заявил о победе Франции в возможном противостоянии с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. Французский лидер заверил, что в случае необходимости он примет решения, гарантирующие, что российская армия не победит. «Если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы — и...
15 марта 2024
Гладков: жителей Козинки вывезли на фоне серьёзных повреждений зданий
В Белгородской области вывезли жителей села Козинки из-за сильных разрушений в результате обстрелов ВСУ. Об этом 15 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьёзные. Вместе с бойцами территориальной самообороны и священником вывезли...
15 марта 2024