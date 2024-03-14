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Найдено 2702 материала
Новости Хорватии
Киев боится прорыва российских войск после освобождения Авдеевки, пишет СМИ
Киев опасается, что после освобождения города Авдеевки в ДНР российские войска могут совершить прорыв на передовой. Об этом написало хорватское издание Advance. «Сам факт того, что Украина отправляет столь сильные соединения, чтобы защищать территории к западу от Авдеевки, доказывает, насколько...
14 марта 2024
Киев оказался на пороге перелома из-за истощения ВСУ, пишет СМИ
Ситуация на Украине может дойти до переломного момента уже к лету из-за истощения ВСУ. Об этом написало хорватское издание Advanced. «Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом»...
13 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
На Балканах заметили четырёх сельдяных королей
Зимой на Балканах впервые за много лет заметили сразу несколько сельдяных королей. Как сообщил 7 марта портал Sarajevo Times, группа из четырёх особей была замечена в Адриатическом море. Как сообщил источник со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии, трёх рыб этого редкого...
8 марта 2024
Российская армия после Авдеевки начнёт стремительное наступление, пишут СМИ
Ситуация в зоне спецоперации после освобождения Авдеевки российскими войсками начнёт развиваться стремительно, пишет хорватское издание Advance. «После взятия Авдеевки ситуация начнёт развиваться стремительно, и российская сторона намерена положить конец застою на фронте и взять всю инициативу в...
26 февраля 2024
МИД Сербии выразил протест Хорватии из-за обвинений в пособничестве РФ
Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений главы МИД Хорватии Гордана Грлич-Радмана в адрес главы сербского государства Александра Вучича в якобы его пособничестве России. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщили на официальном сайте сербского...
25 февраля 2024
Западные соседи растерзают побеждённую Украину, считают в Хорватии
Среди соседей Украины найдутся желающие разорвать страну на части, когда киевский режим потерпит военное поражение. В их числе Польша и Венгрия, пишет хорватское издание Advance. По мнению обозревателя Ф. Вуковича, авторитет международного права стремительно падает, поэтому вполне можно представить...
31 января 2024
Госдеп США одобрил продажу Хорватии вертолётов Black Hawk и других систем
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Хорватии восьми вертолётов UH-60M Black Hawk и другого сопутствующего оборудования, сообщило агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности. Сумма потенциального контракта составляет $500 млн. Помимо указанных вертолётов, Хорватия запросила...
новость часа
27 января 2024
Джокович переиграл Прижмича в матче первого круга Australian Open
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович победил Дино Прижмича из Хорватии в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне. Спортсмен из Сербии победил хорватского теннисиста в четырёх сетах со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Соперники провели на...
14 января 2024
В Бельгии предложили кандидата на пост генсека Евросовета
Бельгия планирует выдвинуть еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы (СЕ), сообщила бельгийская газета Le Soir, ссылаясь на собственные источники. В материале говорится, что решение об этом власти должны объявить...
8 января 2024
В Сербии баржа с азотными удобрениями врезалась в мост и затонула в Дунае
Баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае. Об этом 5 января сообщило Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что буксир Antonia под немецким флагом толкал две баржи с азотными удобрениями из австрийского города Линца...
5 января 2024
В Сербии баржа с азотными удобрениями врезалась в мост и затонула в Дунае
Баржа, в которой находилась 1 тыс. тонн азотных удобрений, врезалась в мост на границе Сербии и Хорватии и затонула в Дунае. Об этом 5 января сообщило Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что буксир Antonia под немецким флагом толкал две баржи с азотными удобрениями из австрийского города Линца...
5 января 2024
Зеленского предупредили о предательстве США
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть чёткий план по Украине, но похоже, но этот план явно не предполагает её победу, заявило в опубликованной 23 декабря статье хорватское издание Advance. «Правда в том, что у США есть очень чёткий план для Украины, и он предполагает её...
25 декабря 2023
Украина обиделась на шесть стран ЕС — 669-й день спецоперации
Новый, 669-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован заявлением офиса Владимира Зеленского о том, что Австрия, Хорватия, Польша, Венгрия, Словакия и Мальта якобы «имеют политическую волю» стать стороной декларации о гарантиях безопасности Киеву, несмотря на то, что они до...
25 декабря 2023
Не все страны Евросоюза поддержали гарантии безопасности для Украины
Ряд стран — членов Евросоюза отказались гарантировать безопасность Украине и не подписали соответствующую декларацию, написало украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на заявление замруководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Сибиги. «Шесть стран ЕС не присоединились...
24 декабря 2023