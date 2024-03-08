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Найдено 2656 материалов
Новости Малайзии
Расследование таинственного исчезновения Boeing собрались возобновить
Власти Малайзии не исключили, что могут возобновить расследования исчезновение рейса MH370, пропавшего в марте 2014 года. Об этом говорится в материале Reuters, посвящённом десятилетию со дня трагедии. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что его страна готова возобновить расследование...
8 марта 2024
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Малайзия возобновит поиски пропавшего авиарейса MH370 спустя десять лет
Министерство транспорта Малайзии намерено привлечь американскую компанию Ocean Infinity к поискам самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего десять лет назад по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил глава минтранса Энтони Локе Сиеу Фук, пишет 3 марта газета The Star. Министр...
3 марта 2024
Малайзия возобновит поиски пропавшего авиарейса MH370 спустя десять лет
Министерство транспорта Малайзии намерено привлечь американскую компанию Ocean Infinity к поискам самолёта авиакомпании Malaysia Airlines, пропавшего десять лет назад по пути из Куала-Лумпура в Пекин. Об этом заявил глава минтранса Энтони Локе Сиеу Фук, пишет 3 марта газета The Star. Министр...
3 марта 2024
Короля Норвегии Харальда V госпитализировали с инфекцией в Малайзии
Король Норвегии Харальд V госпитализирован с инфекцией в Малайзии. Об этом сообщает вещательная корпорация NRС. СМИ со ссылкой на представителей королевской семьи уточняет, что госпитализация монарха произошла во время отдыха в этой стране. В материале говорится, что 87-летний король получает всю...
27 февраля 2024
Названо количество умерших в 2023 году миллиардеров из списка Forbes
В 2023 году скончался 21 миллиардер из списка журнала Forbes. Об этом сообщает издание. Отмечается, что девять из них были гражданами Соединённых Штатов. Трое миллиардеров ушли из жизни в Индии, двое — в Малайзии. Уточняется, что фармацевтический предприниматель Чжао Нин была единственной женщиной...
1 января 2024
США и ЕС могут спровоцировать новую войну в Йемене, пишут СМИ
США и ЕС своими действиями могут спровоцировать эскалацию конфликта в секторе Газа и развязать новый военный конфликт в Йемене. Об этом говорится в статье малайзийской газеты New Straits Times. По мнению обозревателя издания, из-за того, что Запад игнорирует «зверства», которые разворачиваются в...
новость часа
18 декабря 2023
Авиакомпании предложили расширить перечень стран-поставщиков запчастей в РФ
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Росавиации 15 декабря расширить список стран, у которых закупают запчасти для перевозчиков. Российские авиакомпании решили внести в перечень стран-поставщиков Индонезию, Малайзию, Сингапур, Южную Корею, Пакистан, Эфиопию и Гонконг...
15 декабря 2023
BWF приостановила членство Федерации бадминтона России
Всемирная федерация бадминтона (BWF) приостановила членство Национальной федерации бадминтона России (НБФР). Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба BWF. Отмечается, что решение приняли ещё 11 ноября и его должны подтвердить на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2024 году в...
30 ноября 2023
В Малайзии заметили потерю Британией и США мировой поддержки
Соединённые Штаты и Великобритания остались в меньшинстве в своей позиции по израильско-палестинскому конфликту, всё больше государств мира поддерживают народ Палестины. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольственной безопасности Малайзии Мохамед Сабу на стадионе «Аксиата» в...
25 октября 2023
Израиль рекомендовал своим гражданам покинуть Египет и Иорданию
Из-за угрозы безопасности Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали своих граждан покинуть Египет и Иорданию и избегать посещения Марокко. Об этом 21 октября сообщила канцелярия израильского премьер-министра. Отмечается, что на фоне продолжения военных действий на протяжении последних...
21 октября 2023
В МЭР назвали сроки отмены виз для пяти стран Ближнего Востока
Россия прорабатывает отмену туристических виз с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом, Малайзией и Кувейтом, сообщил 11 октября замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков в кулуарах «FTT-2023: Форум туристических территорий». «Мы коллегам уже все соответствующие предложения отправили, это...
11 октября 2023
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
В Приморье стартовали международные антитеррористические учения
В Приморье на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа начались совместные международные антитеррористические учения воинских формирований Вооружённых сил России и сил государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнёров по диалогу «СМОА плюс». Об...
26 сентября 2023
В Турции следовавший из России сухогруз врезался в контейнеровоз
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в Генеральном управлении береговой охраны Турции. По его данным, у причала Ахыркапы в Мраморном море произошло столкновение сухогруза New Legend длиной 228 метров и...
17 сентября 2023