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Найдено 556 материалов
Новости Лаоса
Россияне смогут проголосовать на выборах досрочно на 74 участках за рубежом
Количество избирательных участков для досрочного голосования на выборах президента России за рубежом увеличат с 67 до 74, заявил 6 марта журналистам член Центризбиркома Павел Андреев. Он сообщил, что в связи с обращениями от дипломатических ведомств планируют расширить проведение досрочного...
6 марта 2024
Путин встретился с президентом Лаоса на саммите «Один пояс — один путь»
Президент России Владимир Путин встретился с главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом на полях международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, сообщили 17 октября в Кремле. «Мы с Вами практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде. Как раз в те годы, в которые Вы учились, я...
17 октября 2023
Путин в Пекине встретился с премьер-министром Таиланда
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Королевства Таиланд Сеттхой Тхависином состоялась в Пекине, сообщили 17 октября в Кремле. «Таиланд — старейший партнёр России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений», — сказал...
17 октября 2023
Путин встретится в ходе визита в Китай с главами ряда азиатских государств
Президент России Владимир Путин проведет 17 октября серию двусторонних встреч в Китае с главами ряда азиатских государств. Первым таким мероприятием станут переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Путин встретится с ним впервые. Кроме того, российский лидер собирается пообщаться с главами...
17 октября 2023
В Приморье стартовали международные антитеррористические учения
В Приморье на общевойсковом полигоне «Сергеевский» Восточного военного округа начались совместные международные антитеррористические учения воинских формирований Вооружённых сил России и сил государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнёров по диалогу «СМОА плюс». Об...
26 сентября 2023
Путин рассказал о дружеских отношениях России и Лаоса
Президент России Владимир Путин отметил дружеские отношения между Лаосом и РФ. Об этом российский лидер сказал на встрече с вице-президентом страны Пани Ятхоту на полях Восточного экономического форума во Владивостоке 12 сентября. Путин подчеркнул, что между двумя странами сложились хорошие и...
12 сентября 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
Россия планирует открыть новые диппредставительства в Юго-Восточной Азии
Россия планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии, сообщил 15 июля глава МИД России Сергей Лавров. «В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах», — сказал российский министр на открытии генконсульства на Пхукете. Глава...
15 июля 2023
Лавров провёл переговоры с главой МИД Таиланда
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 15 июля переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем до открытия генконсульства на Пхукете. Стороны тепло поприветствовали друг друга, затем дипломаты начали переговоры в узком составе. Позже диалог продолжится в расширенном составе...
15 июля 2023
МИД раскрыл детали поездки Лаврова на саммит АСЕАН в Джакарту
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля в ходе визита в Джакарту проведёт ряд двусторонних и многосторонних встреч. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Начнётся рабочий день министра со встречи Россия...
12 июля 2023
Экономист рассказал, станет ли замена доллара в БРИКС ударом для США
Через пять-семь лет доля юаня в международных расчётах может вырасти до 10%. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 мая заявил директор Института социально-экономических исследований финуниверситета при правительстве Алексей Зубец. Так он прокомментировал прогноз американского журналиста Клейтона...
30 мая 2023
В США назвали замену доллара в БРИКС ударом России и Китая по США
Работа по замене доллара для внутренних расчётов в БРИКС стала сокрушительным ударом России и Китая по американской валюте. Такое мнение 30 мая высказал журналист из США, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис. «[Президент России Владимир ] Путин и Китай нанесли очередной разрушительный...
30 мая 2023
Медведев встретился с президентом Лаоса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проводит во Вьентьяне переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, передаёт 23 мая РИА Новости. Отмечается, что беседа началась в узком составе, затем продолжится с участием делегаций. По итогам встречи планируется...
23 мая 2023
Медведев прибыл в Лаос, где проведёт переговоры с руководством страны
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Лаос, передаёт РИА Новости. Политик 23 мая проведёт переговоры с президентом, генсеком ЦК Народно-революционной партии Лаоса Тхонглуном Сисулитом, а также вице-премьерами Вилаем Лакхамфонгом и Тянсамоном Тяннялатом. На...
23 мая 2023
Как Россия и другие страны праздновали День Победы
В России и других странах мира 9 Мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главный парад Победы традиционно приняла Москва. По брусчатке Красной площади маршировали российские военнослужащие и техника, в том числе новые бронеавтомобили «Ахмат» и...
9 мая 2023