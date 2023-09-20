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Найдено 108 материалов
Новости Того
На торговом судне в Чёрном море прогремел взрыв
В Чёрном море на торговом судне, шедшем под флагом Того, прогремел взрыв, сообщило 20 сентября румынское агентство Agerpres. Судно на момент взрыва находилось поблизости от дунайского рукава Сулина. По словам главы администрации порта Тулчи Дана Икима, все 12 членов экипажа покинули судно и...
20 сентября 2023
СМИ: в Нигере мятежники разорвали военные соглашения с Францией
В Нигере захватившие власть мятежники хотят денонсировать военные соглашения с Францией, сообщило сообщило Agence France-Presse. «Столкнувшись с бесцеремонным отношением Франции к ситуации в Нигере, Национальный совет спасения родины принял решение денонсировать соглашения о сотрудничестве в...
4 августа 2023
США ввели новые санкции против Ирана
Вашингтон расширил «чёрный список» против Ирана. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Минфина США. Новые ограничения коснулись нефтехимической компании в Бушере и 20 судов, которые курсировали под флагами Китая, Панамы, Вьетнама, Того, Тувалу, Сент-Винсента и Гренадин, а также Сан-Томе и Принсипи...
2 марта 2023
МИД поддержал идею вернуть РУДН имя Лумумбы
В Министерстве иностранных дел России поддержали инициативу возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени первого премьер-министра Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы. С таким комментарием по случаю 63-летия вуза выступила 5 февраля официальный представитель МИД...
5 февраля 2023
Москва отреагировала на завершение кризиса между Мали и Кот-д’Ивуаром
Министерство иностранных дел России приветствует решение Мали вернуть на родину 46 задержанных полгода назад военнослужащих Кот-д’Ивуара. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 10 января на сайте МИД РФ. «Положен конец напряжённости в отношениях между Мали и Кот-д’Ивуаром, серьезно...
10 января 2023
В Румынии на мель сел сухогруз с рудой
Сухогруз, шедший из Турции в Румынию под флагом африканской страны Того, сел на мель в румынской части Сулинского канала, соединяющего Черное море и реку Дунай. Об этом 16 ноября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24. По предварительной информации, судно, груженое 5 тыс. тоннами руды...
16 ноября 2022
Рекордное число иностранных студентов изучает русский язык в ИГН АлтГУ
В 2022 году подготовительное отделение для иностранных обучающихся Института гуманитарных наук (ИГН) Алтайского государственного университета (участник программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты») установило определенный рекорд по количеству принятых на обучение граждан...
21 октября 2022
Страны ECOWAS объявили о санкциях против военного правительства Гвинеи
Прошедший на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) принял решение о вводе санкций против военного правительства Гвинеи. Об этом со ссылкой на документ, принятый по итогам встречи, 23 сентября сообщает агентство France-Presse...
23 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
В Западной Африке растет угроза со стороны джихадистов
Кампания джихадистов началась на севере Мали десять лет назад, продвинулась к центру страны и оттуда перешла в соседние Нигер и Буркина-Фасо, а сейчас растут опасения, что радикальные исламисты направляются в регион Западной Африки. Об этом 17 августа сообщает агентство France-Presse. После...
17 августа 2022
Участница из Индонезии выиграла конкурс чтецов Корана в Казани
Деви Юка Нида, хафиза из Индонезии заняла первое место в IV Международном конкурсе чтецов Священного Корана, который прошел в Казани с 17 по 20 мая 2022 года и в котором приняли участие хафизы из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает посольство Индонезии в Москве. «Я очень...
23 мая 2022
Премьер-министр Албании: Россия вступает в период «величайшего одиночества»
Премьер-министр Албании Эди Рама 2 марта прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook голосование по резолюции с осуждением специальной операции России на Украине в Генассамблее ООН. Резолюция была предложена Албанией, ранее Россия заблокировала резолюцию в Совете Безопасности ООН...
3 марта 2022
25 стран подписали Конвенцию Организации морской помощи судоходству
25 стран подписали 27 января во Франции Конвенцию Международной организации морской помощи судоходству, направленную на расширение сотрудничества и повышение эффективности спасательных и других операций в морском секторе. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina. Новый инструмент будет...
28 января 2022
Глава МИД Ирана встретился со своим коллегой из Того в Тегеране
25 января министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудил вопросы, представляющие взаимный интерес, со своим коллегой из Того Робертом Дусси. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Дусси, который в настоящий момент находится с официальным визитом в иранской столице, также провел...
26 января 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022