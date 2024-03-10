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Найдено 3723 материала
Новости Аргентины
Глава Аргентины аннулировал указ о повышении своей зарплаты
Указ, который должен был увеличить зарплату президента Аргентины Хавьера Милея и высокопоставленных чиновников на 48%, отменил аргентинский лидер. Об этом 10 марта сообщил офис главы Аргентины в соцсети Х. «Офис президента информирует, что по решению Хавьера Милея будут аннулированы все повышения...
10 марта 2024
Нобелевские лауреаты призвали Милея не лишать науку госфинансирования
Десятки нобелевских лауреатов призвали президента Аргентины Хавьера Милея отказаться от реформы, направленной на сокращение государственного финансирования науки страны. Об этом в среду, 6 марта, сообщило агентство Reuters о ссылкой на совместное заявление учёных. «68 нобелевских лауреатов в...
7 марта 2024
Президент Аргентины Милей сообщил о намерении посетить Украину
Информацию о предстоящем визите на Украину разместил президент Аргентины Хавьер Милей 5 марта на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter). Аргентинский лидер опубликовал в своём микроблоге ссылку на статью новостного портала Infobae. В ней сказано о запланированном визите Милея в Мадрид для...
6 марта 2024
Аргентина экстрадировала в РФ женщину, обвиняемую в хищении 150 млн рублей
Аргентина экстрадировала в Россию обвиняемую в хищении 150 млн рублей у жителей Алтайского края гражданку РФ Людмилу Авдюхину. Об этом 1 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в аэропорту города Буэнос-Айреса представители правоохранительных органов Аргентинской...
1 марта 2024
Милей заявил о планах провести саммит в поддержку Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил о планах провести в 2024 году саммит в поддержку Украины, сообщила газета Financial Times. «Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины», — сообщили журналисты газеты, взявшие интервью у аргентинского...
29 февраля 2024
МИД Аргентины призвал стороны конфликта на Украине к диалогу
Власти Аргентины призвали стороны украинского конфликта добиваться деэскалации с помощью диалога. Об этом говорится в опубликованном 24 февраля заявлении МИД южноамериканской страны. «Правительство Аргентины вновь обращается к сторонам с настоятельным призывом к деэскалации конфликта. Мы убеждены...
25 февраля 2024
Президент Аргентины назвал Трампа великим президентом
Президент Аргентины Хавьер Милей выразил надежду на то, что на предстоящих в США выборах президента победу одержит бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом он заявил 24 февраля в ходе встречи с политиком в Вашингтоне за кулисами Конференции консервативных политических действий (CPAC)...
25 февраля 2024
Задержанный по запросу Украины россиянин начал процесс получения убежища
Россиянин Игорь Чуркин, задержанный в Аргентине по запросу властей Украины, начал процесс получения убежища. Об этом 23 февраля в интервью «РИА Новости» заявил его адвокат Кристиан Рубилар. Соответствующие документы по запросу о предоставлении защиты приняла к рассмотрению Национальная комиссия по...
23 февраля 2024
Адвокат рассказал о деле задержанного в Аргентине россиянина Чуркина
Защитники российского гражданина Игоря Чуркина, задержанного в Аргентине по запросу Украины, хотят добиться суда над ним в этой латиноамериканской стране. Об этом сообщил адвокат россиянина Кристиан Рубилар. Чуркин был задержан аргентинской полицией 30 января. По утверждению Государственного бюро...
17 февраля 2024
В Венесуэле обвинили США и Аргентину в похищении самолёта
Каракас считает США и Аргентину причастными к похищению самолёта Boeing 747-300 транспортной авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Для возвращения лайнера будут приняты все меры, заявил 12 февраля глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. «США и Аргентина искусно нарушили все правила, регулирующие...
13 февраля 2024
Администрация Милея готова сотрудничать с Россией, заявил посол в Аргентине
В аргентинском руководстве неоднократно выражали готовность сотрудничать с Россией, заявил 8 февраля российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов. «Представители администрации президента [Аргентины] Хавьера Милея неоднократно, в том числе в личных контактах с нами, заявляли о готовности к...
8 февраля 2024
Пакет реформ Хавьера Милея вернули в парламентские комиссии
Аргентинские депутаты в ходе заседания парламента приняли решение отправить на доработку сводный закон с реформами нового президента страны Хавьера Милея, сообщило издание La Nacion. «Сессия прервана из-за разногласий по главе о приватизации. Возобновив заседание после четвёртого перерыва, который...
7 февраля 2024
Задержанный в Аргентине россиянин попросил об убежище
Защита сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине решения суда о возможной экстрадиции на Украину, попросила предоставить обвиняемому политическое убежище, сообщила «РИА Новости» заведующая консульским отделом посольства РФ в южноамериканской республике Наталия Пустовалова...
6 февраля 2024
Бензема жёстко отреагировал на критику в адрес Лионеля Месси
Французский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль-Иттихад» Карим Бензема жёстко отреагировал на критику в адрес аргентинского форварда команды «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. «Любой, кто критикует Лионеля Месси, ничего не смыслит в футболе», — процитировал его слова по...
5 февраля 2024
На Украине рассказали, в чём обвиняют задержанного в Аргентине россиянина
Сына российского предпринимателя Игоря Чуркина задержали в Аргентине из-за того, что он якобы «обманом пытался сохранить бизнес на Украине», утверждает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. «На основании собранных ГБР доказательств правоохранительными органами Аргентинской Республики...
2 февраля 2024