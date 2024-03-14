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Новости Северной Кореи
Лидер КНДР протестировал новейший армейский танк
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын лично опробовал новейший танк армии в ходе прошедших в стране соревнований танковых экипажей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «13 марта после смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в...
14 марта 2024
США намерены рассекретить данные о «военном сотрудничестве» РФ и КНДР
Администрация президента США намерена рассекретить собранные данные о якобы военном сотрудничестве России и Северной Кореи. Об этом заявила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. Об этом сообщили в Центре стратегических и...
8 марта 2024
Ким Чен Ын посетил учения и дал указания ускорить подготовку к войне
Место проведения учений в Северной Корее посетил лидер страны Ким Чен Ын и распорядился нарастить интенсивность по повышению боеготовности военнослужащих. Об этом 7 марта сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Глава Северной Кореи посетил 6 марта крупную базу Корейской народной...
7 марта 2024
Госдеп США ввёл санкции против ВКС России
Госдепартамент США внёс Воздушно-космические силы России в санкционный список. Соответствующее уведомление внешнеполитическое ведомство разместило в сборнике официальных документов американского правительства. Кроме того, в чёрном списке оказались ЧВК «Вагнер», россиянин Павел Шевелин, компания...
5 марта 2024
Первый южнокорейский спутник-разведчик сделал снимки столицы КНДР
Южная Корея получила снимки Пхеньяна в «хорошем разрешении», сделанные своим первым разведывательным спутником. Об этом сообщает 3 марта агентство Yonhap со ссылкой на источники среди военных. Военные рассчитывают с помощью спутника следить за армией и руководством КНДР. Отмечается, что качество...
3 марта 2024
В Раде заявили о готовности Киева воевать с Ираном и Китаем на стороне США
Киевские власти готовы воевать на стороне США с Китаем, Северной Кореей, Ираном и любым другим государством. Такое мнение 22 февраля высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью американскому телеканалу CNN. По его утверждению...
24 февраля 2024
ЕС ввёл персональные санкции против министра обороны КНДР
Министра обороны КНДР Кан Сун Нама включили в 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза. Это следует из заявления Еврокомиссии. «Новый список включает десять российских компаний и физических лиц, причастных к поставкам северокорейского вооружения в Россию, министра обороны страны», ― говорится в...
23 февраля 2024
В 13-й пакет санкций ЕС против РФ вошли компании из Индии, КНР и Турции
В очередной, 13-й пакет антироссийских санкций Евросоюза вошли три компании из Китая, а также индийские и турецкие юридические лица, с которыми организация запретит любые бизнес-контакты. Об этом 21 февраля сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники. В публикации уточняется, что в...
21 февраля 2024
В Южной Корее отреагировали на подарок Путина Ким Чен Ыну
Правительство Южной Кореи следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus. Сеул рассчитывает, что обмены и отношения двух стран не будут нарушать санкций Совета Безопасности ООН, заявил официальный...
новость часа
20 февраля 2024
Песков рассказал, почему Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну российский автомобиль Aurus, так как машина понравилась северокорейскому лидеру во время его визита на космодром «Восточный» в сентябре 2023 года. Об этом 20 февраля рассказал на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий...
20 февраля 2024
ЕС продлил антироссийские санкции на год
Евросоюз продлил санкции против России до 24 февраля 2025 года, следует из постановления Совета ЕС, опубликованного в «Официальном журнале Евросоюза». «Настоящее решение применяется до 24 февраля 2025 года», — говорится в документе. Таким образом, санкции в соответствии с решением номер 266 от 2022...
новость часа
20 февраля 2024
В Турции назвали условия открытия счетов россиянам в госбанках
Россияне могут открыть счета в государственных банках Турции при ряде условий. Об этом 20 февраля сообщил представитель филиала госбанка Ziraat в Анкаре. «Счета гражданам России открываются. Условиями являются наличие вида на жительство, право на работу или студенческая виза», ― уточнил в беседе с...
20 февраля 2024
Песков назвал марку подаренного Путиным Ким Чен Ыну автомобиля
Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну отечественный автомобиль представительского класса Aurus. Эту информацию 20 февраля подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Это машина Aurus», — заявил он «РИА Новости». Как сообщало ИА Регнум...
20 февраля 2024
Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын получил в подарок от президента России Владимира Путин автомобиль российского производства, сообщило 20 февраля Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). «Председателю государственных дел КНДР товарищу Ким Чен Ыну презентовал личную...
новость часа
20 февраля 2024
Ломая стереотипы: сверхсовременный курорт в КНДР принял туристов из России
Северная Корея ломает устоявшиеся стереотипы. Считающаяся одной из самых закрытых стран в мире, КНДР приняла первую после долгого перерыва группу иностранных туристов. Возможность посетить страну выпала россиянам. Совершив насыщенную экскурсию по Пхеньяну, группа из 98 человек отправилась на...
13 февраля 2024