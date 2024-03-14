Культура
Медведев призвал популяризировать деятелей культуры, поддерживающих СВО
Деятелей культуры, которые поддерживают бойцов спецоперации и выступают в зоне СВО, необходимо продвигать и популяризировать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Деятели культуры, которые находятся на СВО и зачастую на линии боевого соприкосновения...
14 марта 2024
Весенний парад трамваев пройдет в Москве 6 апреля
Весенний парад трамваев пройдет на Лесной улице в Москве. Дата проведения, 6 апреля, совпадает с днем рождения московского трамвая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Весенний парад трамваев впервые пройдет на Лесной улице. После прохождения парадной...
14 марта 2024
В Москве пройдут блинный марафон и кулинарные баттлы
Круглосуточный блинный марафон и состязания по приготовлению блинов состоятся в ходе фестиваля «Московская Масленица». Как рассказали организаторы городских уличных мероприятий «Московские сезоны», блинный марафон ждет гостей на Кузнецком мосту. В течение 168 часов без перерывов повара будут печь...
13 марта 2024
RT и выставка «Россия» покажут докфильм «Спасибо, родная!» в 26 странах
Телеканал RT и дирекция выставки достижений «Россия» представят документальную ленту «Спасибо, родная!» в 26 странах. Показы пройдут на 13 языках. Герои картины — известные россияне, которые на несколько дней вернулись на малую родину поделиться воспоминаниями из детства и юности. В съемках фильма...
12 марта 2024
Посетители фестиваля «Московская Масленица» получат подарки
Электронные городские проекты подготовили для посетителей фестиваля «Московская Масленица» подарки и сувениры. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Сладкие подарки можно будет получить на 26 уличных площадках «Московской Масленицы» и 11 площадках межрегиональных ярмарок...
12 марта 2024
Киркоров спел песню о том, как вошёл не в те двери
Певец Филипп Киркоров на шоу «Звёзды» спел песню о том, как вошёл «не в те двери» на «голую» вечеринку, организованную блогером Анастасией Ивлеевой. Видеозапись номера Киркорова была опубликована на странице шоу в VK. «Я зашёл туда всего на пять минут. Пусть вошёл я не в те двери в моей творческой...
11 марта 2024
Мадонна спросила зрителя в инвалидной коляске, почему он не танцует
Американская певица Мадонна на своём концерте в Лос-Анджелесе спросила у зрителя в инвалидном кресле, почему он, в отличие от остальных, не танцует. Видеозапись была опубликована изданием Pop crave на странице в соцсети Х (Twitter). «Ты так и собираешься сидеть?» — спросила певица. Мужчина не...
11 марта 2024
Триумф «Оппенгеймера». В США вручили «Оскары»
В ночь на 11 марта в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар». Фильм «Оппенгеймер», рассказывающий о создателе американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, выиграл сразу в нескольких номинациях. В...
11 марта 2024
Ruspass представил литературные экскурсии по Москве
Аудиоэкскскурсии по местам, связанным с жизнью известных писателей в Москве, появились в туристическом сервисе Ruspass. Как рассказала заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина, слушатели аудиоэкскурсий смогут посетить достопримечательности Москвы, связанные с именами Александра Пушкина...
11 марта 2024
Медведев призвал снимать российские фильмы о войне
Российский кинематограф за последние 10-15 лет стал более качественным, а кинопроизводству пора снимать фильмы о войне. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале, комментируя 96-ю церемония вручения премии «Оскар». «Несколько слов о нашем кино...
11 марта 2024
Масленицу в Москве отметят на 29 площадках
На 29 фестивальных площадках Москвы отметят Масленицу на этой неделе. Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. «После щедрой на снег зимы Москва вновь встречает весну традиционным фестивалем «Московская Масленица», — пишет градоначальник. Москвичей и гостей...
11 марта 2024
Собянин объявил о голосовании за самые красивые новые станции метро
Москвичи выберут самые красивые станции метро среди построенных за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале. «Сегодня в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование — за самые красивые станции, появившиеся за последние пять лет», — отметил...
11 марта 2024
В Лос-Анджелесе завершилась 96-я церемония вручения премий «Оскар»
В Лос-Анджелесе (США) прошла 96-я церемония вручения премий Американской академии кинематографических искусств и наук, известных как «Оскар». Трансляцию мероприятия, прошедшего в воскресенье, 10 марта, вёл телеканал ABC. Кинолента «Оппенгеймер», повествующая о создателе американской атомной бомбы...
11 марта 2024
«Оппенгеймер» завоевал «Оскар» в категории «Лучший фильм года»
Фильм «Оппенгеймер» британского и американского режиссёра Кристофера Нолана удостоился премии Американской академии кинематографических искусств и наук, завоевав «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». 96-ю церемонию вручения наград транслировал телеканал ABC. Кинолента обошла в голосовании девять...
11 марта 2024
Киллиан Мёрфи завоевал «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»
47-летнйи ирландский актёр Киллиан Мёрфи удостоился премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» в фильме «Оппенгеймер», повествующем о создателе американской атомной борьбы Роберте Оппенгеймере. Трансляцию 96-й церемонии вручения награды киноакадемии США 10 марта транслировал телеканал ABC. В...
11 марта 2024
Кристофер Нолан получил «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура»
Британский и американский кинорежиссёр Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучшая режиссура» на премии «Оскар». Об этом 10 марта сообщил американский телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию церемонии награждения. «Кристофер Нолан получил «Оскар» за лучшую режиссуру за фильм...
11 марта 2024
Актёр Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар» за лучший костюм
Американский актёр Джон Сина вышел обнажённым на объявление премии «Оскар». Трансляцию церемонии ведёт телеканал ABC News на YouTube. Бывший рестлер, обладатель наибольшего числа чемпионских титулов World Wrestling Entertainment Джон Сина удивил зрителей своим внешним видом. Он вышел на сцену...
11 марта 2024
Актёр Роберт Дауни — младший выиграл свой первый «Оскар»
Американский актёр Роберт Дауни — младший получил первый в своей карьере «Оскар» за исполнение роли Льюиса Штраусса в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом 10 марта сообщил телеканал CNN, ведущий текстовую трансляцию мероприятия. «Роберт Дауни — младший получил премию «Оскар» в номинации...
11 марта 2024
Картину Ван Гога продали на ярмарке в Нидерландах за более чем €4,5 млн
Картина «Портрет крестьянки в белом чепце» голландского художника Винсента Ван Гога продана на ежегодной Европейской ярмарке изящных искусств в Маастрихте (TEFAF) за €4,57 млн. Об этом 10 марта сообщил телеканал NOS. Полотно выставила на продажу американская галерея MS Rau из Нового Орлеана. Работа...
11 марта 2024
Британская драма «Зона интересов» получила премию «Оскар»
Британская историческая драма «Зона интересов» (The Zone of Interest) получила премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм» года. Трансляцию церемонии вручения наград ведёт на своём сайте телекомпания ABC. С кинокартиной соперничали испанский фильм «Общество снега» (La...
11 марта 2024