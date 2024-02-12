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Найдено 647 материалов
Новости Монако
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Ниццей» в матче чемпионата Франции
Футбольный клуб «Монако» в матче 21-го тура французской Лиги 1 сезона 2023/24 одержал минимальную победу над «Ниццей». Встреча, проходившая 11 февраля в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера», завершилась со счетом 3:2, сообщили на официальном сайте чемпионата. Забитыми мячами в составе «Монако»...
12 февраля 2024
Российский владелец «Монако» Рыболовлев решил продать футбольный клуб
Российский предприниматель, владелец и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев планирует продать французский футбольный клуб, сообщил в соцсети X журналист портала Foot Mercato Санти Ауна. Он добавил, что по поручению Рыболовлева ведутся консультации по этому вопросу с американским инвестиционным...
22 января 2024
Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса «Формулы-1»
Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен выиграл 21-й этап чемпионата мира — 2023 — Гран-при Лас-Вегаса. Второе место занял представитель Монако Шарль Леклер из команды «Феррари». Третьим стал коллега Ферстаппена по «Ред Булл»...
19 ноября 2023
Головин номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Франции в октябре
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин номинирован на звание лучшего футболиста чемпионата Франции по итогам октября. Об этом 7 ноября сообщается на сайте оргкомитета награды. Помимо Головина, на приз также претендуют два футболиста «Пари Сен-Жермен» — нападающий Килиан Мбаппе и...
7 ноября 2023
Головин четвёртый раз за сезон попал в сборную тура чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в четвёртый раз в сезоне включён в символическую сборную тура чемпионата Франции по футболу. Об этом 6 ноября сообщило издание L’Equipe. Головин получил восемь баллов и вошёл по этому показателю в число лидеров символической сборной. Такая же...
6 ноября 2023
Гол и передача Головина принесли «Монако» победу над «Брестом»
5 ноября в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в матче 11-го тура французской Лиги 1 сезона 2023/24 одержал уверенную победу над «Брестом» со счетом 2:0. Забитыми мячами в составе «монегасков» отметились швейцарец Данис Закариа (16’ Александр Головин ) и полузащитник сборной России...
6 ноября 2023
AT: в правительстве Украины поняли, что проиграют в конфликте с Россией
В украинском правительстве осознали, что проиграли конфликт с Россией, а потому чиновники начали массово воровать и готовиться к бегству из страны, говорится в статье обозревателя Моники Шоуолтер, опубликованной 1 ноября в журнале American Thinker (AT). «Армия уничтожена, а украинцы стремятся...
новость часа
2 ноября 2023
Головин обошёл Мбаппе в списке лучших бомбардиров «Монако»
Атакующий полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, выступающий за «Монако», обошёл Килиана Мбаппе, Бернарду Силву и Тьерри Анри в списке лучших бомбардиров в истории французского клуба. В матче 9-го тура Лиги 1 сезона 2023/24 27-летний россиянин отметился двумя забитыми мячами в...
22 октября 2023
Нидерландская компания представила «самую быструю» частную подлодку
Нидерландская компания U-Boat Worx представила на яхт-шоу в Монако трёхместную подводную лодку Super Sub, заявив, что это «самая быстрая» частная подлодка из всех созданных ранее. Об этом 3 октября сообщило издание New Atlas. «Владельцы могут скользить за группой морских черепах, путешествовать...
4 октября 2023
Гол и передача Головина помогли «Монако» сыграть вничью с «Лорьяном»
Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» в матче пятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:2. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол на 17-й минуте и отдал результативную передачу на 69-й, после которой отличился нападающий Фоларин...
17 сентября 2023
Леклер выиграл третью практику Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Лучшее время показал пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер по итогам третьей сессии свободных заездов Гран-при Великобритании, 11-го этапа чемпионата «Формулы-1», который проходит на трассе «Сильверстоун». Леклер 8 июля лидировал в тренировочной сессии с результатом 1 минута 27,419 секунды. Второй...
8 июля 2023
Головин прокомментировал смену тренера в «Монако»
Российский футболист «Монако» Александр Головин заявил, что у клуба были основания для смены тренера. Об этом 5 июля сообщает «Спорт-Экспресс». «Ожидал ли смену тренера? Это вопрос в большей степени к руководству клуба. Игроки не принимают такие решения. Команда не попала в еврокубки по итогам...
5 июля 2023
Назван победитель Гран-при Монако «Формулы-1»
В Монте-Карло завершилась шестая гонка «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Монако. Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем шестого этапа «Формулы-1» сезона-2023 — Гран-при Монако. Второе место за испанцем Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Третьим пришёл французский пилот...
28 мая 2023
«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
Футбольный клуб «Монако» сыграл вничью с «Лиллем» в матче 35-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 14 мая и завершилась со счётом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но был заменён на 73-й минуты игры. Он не отметился результативными...
14 мая 2023
Гол Головина помог «Монако» победить «Анже» на чемпионате во Франции
Футбольный клуб «Монако» одержал победу над французским «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Раймон Копа», закончилась со счётом 2:1. Об этом 7 мая сообщил «Чемпионат». Одержать победу над французами помог гол российского полузащитника Александра Головина...
7 мая 2023