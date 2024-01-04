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Найдено 487 материалов
Новости Ганы
США подыскивают в Африке аэродромы для своих беспилотников, пишут СМИ
США хотят разместить свои разведывательные беспилотники в африканских странах с выходом к Атлантическому океану, чтобы помешать распространению в регионе исламистских группировок. Об этом пишет 3 января газета The Wall Street Journal. Вашингтон приступил к «предварительным переговорам», нацеленным...
4 января 2024
Сотни тысяч тонн кофе и какао оказались под угрозой уничтожения в ЕС
Тонны кофейных зёрен и какао, хранящихся на складах в странах Европейского союза, оказались под угрозой уничтожения. Это связано с законом, принятым в июне 2023 года и запрещающем импорт товаров, произведённых в результате вырубки леса и использования детского труда. Об этом сообщила газета...
27 ноября 2023
Экс-футболист сборной Ганы умер после сердечного приступа на поле
Ганский футболист Рафаэль Двамена скончался в результате сердечного приступа, случившегося в ходе матча чемпионата Албании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы. Двамена, выступавший за команду «Эгнатия», потерял сознание на 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата. Матч с командой...
11 ноября 2023
В колледжах «Профессионалитета» пройдёт Единый день открытых дверей
Российские колледжи и техникумы, обучающие студентов по 24 приоритетным направлениям экономики, 21 октября откроют свои двери для школьников, их родителей и учителей. Единый день открытых дверей проведут 1215 колледжей в 79 регионах страны. Возможности быстрого освоения востребованной профессии...
18 октября 2023
Главы генштабов ЭКОВАС определили дату начала военной операции в Нигере
На встрече в столице Ганы Аккре начальники генеральных штабов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) договорились о начале военного вторжения в Нигер, не называя при этом конкретной даты. Соответствующее заявление комиссара организации по политическим делам, миру и безопасности...
18 августа 2023
На заседании ЭКОВАС доработают план интервенции в Нигер, пишут СМИ
Чрезвычайное заседание начальников штабов обороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет посвящено в том числе доработке плана интервенции в Нигер, передаёт радиостанция RFI со ссылкой на источники. «Согласно нашей информации, заседание будет в основном посвящено доработке...
17 августа 2023
В Британии призвали активнее работать с Африкой после её саммита с Россией
Британия должна более активно взаимодействовать с африканскими странами по «реально устойчивым мерам безопасности», заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times. Его разговор с журналистами опубликовали сразу после окончания саммита Россия — Африка...
31 июля 2023
35 стран Африки подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) подали молодые люди из 35 стран Африки. Наибольший интерес проявили молодые люди из Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании, сообщили в пресс-службе фестиваля. Заявочная кампания началась 24 июня, она продлится до 4 ноября для...
28 июля 2023
Эксперты рассказали о странах, пострадавших от остановки зерновой сделки
Страны с большой продуктовой инфляцией более всего уязвимы при остановке зерновой сделки, среди них Зимбабве и Руанда. Об этом говорится в исследовании «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции», которое подготовлено экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых...
19 июля 2023
США выделят почти $140 млн на помощь Гане
Правительство США намерено выделить новый пакет помощи Республике Гана в размере $139 млн. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе Белого дома. Согласно пресс-релизу, поездка вице-президента США Камалы Харис в западноафриканскую страну подтверждает двусторонние отношения и сотрудничество по ряду...
27 марта 2023
Танкер с российской нефтью впервые за четыре года прибыл в Западную Африку
Нефтяной танкер с 600 тыс. баррелей российской нефти на борту уже две недели ожидает разгрузки у берегов Ганы. Об этом 10 марта сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечет, что судно вышло из порта Новороссийска в январе и прибыло в ганские воды 24 февраля. По данным Bloomberg, это первая...
10 марта 2023
Тело футболиста сборной Ганы Атсу обнаружили в турецком Хатае
Полузащитника футбольной сборной Ганы и турецкого клуба «Хатайспор» Кристиана Атсу нашли мёртвым при разборе завалов в Хатае. Об этом агент спортсмена Мурат Узунмехмет сообщил 18 февраля в Twitter. Футболист считался пропавшим без вести в результате землетрясения в Турции. Сообщения о том, что его...
18 февраля 2023
Футболиста сборной Ганы Атсу вызволили из-под завалов зданий в Турции
Футболиста сборной Ганы Кристиана Атсу вызволили из-под завалов рухнувших зданий в Хатае (область на юге Турции), сообщает A Bola. Согласно полученной информации, игрок турецкого «Хатайспора» сейчас находится в больнице с травмами правой ноги и затрудненным дыханием. Ведутся поиски спортивного...
7 февраля 2023
В Гане дети утонули в озере, добираясь до школы
В Гане опрокинулась лодка с детьми, которые добирались до школы, по меньшей мере восемь школьников утонили, передает южноафриканская радиостанция SABC. Инцидент случился на озере Вольта, 24 января. В лодке находились двадцать учеников начальной школы в возрасте до 12 лет. До берега добрались 12...
25 января 2023
В Гане приостановили часть выплат по внешнему долгу
Правительство Ганы приостановило выплаты по процентам по внешнему долгу по некоторым ценным бумагам. Об этом заявил министр финансов этой страны Кен Офори-Атта, сообщает агентство AFP. По его словам, правительство этой африканской страны объявило приостановку с 19 декабря платежей по обслуживанию...
19 декабря 2022