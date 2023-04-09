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Найдено 77 материалов
Новости Суринама
Россия заняла по уровню инфляции 50-е место в мире
В феврале текущего года Россия с годовым уровнем инфляции в 10,99% заняла 50-е место в мире. Об этом 9 апреля сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Отмечается, что исследование проводилось на основе информации национальных статистических служб 193 стран из числа членов ООН. В...
9 апреля 2023
Премьер-министр Нидерландов извинился за рабовладельческое прошлое страны
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выступил с извинениями от имени государства перед бывшими голландскими колониями, сообщает 19 декабря Нидерландская телерадиовещательная корпорация. «Люди были превращены в товар, эксплуатировались и торговались от имени голландского государства. Человеческое...
19 декабря 2022
Россия находится на 45-м месте в мире по уровню годовой инфляции
По состоянию на сентябрь 2022 года уровень годовой инфляции был наиболее высоким в Зимбабве, Ливане, Венесуэле и Судане, в то время как Россия занимала в этом списке только 45-е место. Об этом 20 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты. Уточняется, что исследование было...
20 ноября 2022
Глава МИД Бразилии обвинил Венесуэлу в покрывательстве преступных групп
Министр иностранных дел Бразилии Карлус Альберту Франку Франса назвал власти Венесуэлы «недемократическим режимом», который превратил страну в «прибежище для организованных преступных групп» и угрозу для государств региона. Об этом говорится в интервью министра газете Globo. «Мы обеспокоены тем...
9 августа 2022
В китайском Цзинане открылся Китайско-Карибский центр развития
В Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, 6 июля состоялось торжественное открытие Китайско-Карибского центра развития, который, как ожидается, укрепит сотрудничество Китая со странами Карибского бассейна, сообщает агентство Синьхуа. Представители Министерства иностранных дел КНР и...
7 июля 2022
Страны Южной Америки договорились вместе бороться с преступностью
В столице Бразилии 24 июня завершилась первая региональная встреча представителей ведомств одиннадцати стран Южной Америки, занимающихся вопросами общественной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции и общественной безопасности Бразилии. В ходе переговоров были обсуждены...
25 июня 2022
Суринам отказался открывать посольство в Иерусалиме
Суринам не будет открывать посольство в Иерусалиме, о чем ранее объявили власти южноамериканской страны. Об этом заявил суринамский президент Чандрикаперсад Сантохи, выступая перед членами Национальной ассамблеи республики. Он пояснил, что у государства просто нет средств, чтобы создать и содержать...
24 июня 2022
Волков победил досрочно Розенстрайка на турнире UFC в Лас-Вегасе
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков, выступающий в тяжелом весе, победил досрочно представителя Суринама Жаирзиньо Розенстрайка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Vegas 56, который проходил в Лас-Вегасе. Об этом 5 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM...
5 июня 2022
«Десяток ударов по голове» — Александр Волков победил Розенстрайка на UFC
Технический нокаут в первом раунде — таков итог поединка россиянина Александра Волкова против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка на бойцовском чемпионате (UFC Fight Night 207) в тяжелом весе, прошедшем в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, — передает RT. По данным СМИ, Александр Волков «нанёс сопернику...
5 июня 2022
Венесуэла направила помощь пострадавшему от наводнений Суринаму
Венесуэла направила пострадавшему от наводнений Суринаму более 40 тонн гуманитарной помощи. Об этом пресс-служба МИД Боливарианской Республики 3 июня сообщает на своей странице в социальной сети Twitter. «Венесуэльское правительство отправило сегодня, 3 июня, груз с 41 тонной гуманитарной помощи в...
4 июня 2022
Куба возглавила рейтинг «самых несчастных» экономик мира
Куба заняла первое место в рейтинге Economic Misery Index, ежегодно составляемом Университетом Джонса Хопкинса в США. Об этом сообщает новостное агентство Perfil. Данный рейтинг характеризует экономическое состояние стран, при его составлении учитываются такие факторы, как уровень нищеты...
21 марта 2022
В Белизе состоится саммит Карибского сообщества
Саммит стран Карибского сообщества (КАРИКОМ), посвящённый вопросам восстановления экономики региона после пандемии и создания единого рынка, пройдёт 1−2 марта в Белизе, сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina. На мероприятии будут рассмотрена политическая ситуация в Гаити, стране —...
28 февраля 2022
Боец Харитонов нокаутировал Спонга на турнире Eagle FC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов одержал верх над Тайроном Спонгом из Суринама на турнире лиги Eagle FC (EFC 44), который проходил в Майами. Об этом 29 января сообщает корреспондент ИА REGNUM. Во втором раунде боец из России перевел схватку в партер и провел добивание...
29 января 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Сеть: «Это симметричный ответ!» — США боятся войск РФ в Латинской Америке
Заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Америка даст решительный ответ, если Российская Федерация будет размещать свои войска в Латинской Америке, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому...
15 января 2022