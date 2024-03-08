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Найдено 6322 материала
Новости Греции
Сильный взрыв прогремел рядом с АЗС в греческом Пирее
В городе Пирей в Греции 8 марта прогремел сильный взрыв, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло на парковке рядом с автозаправочной станцией, которая находится на перекрестке улиц Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора. Как сообщили правоохранители, никто в результате взрыва не...
8 марта 2024
Сильный взрыв прогремел рядом с АЗС в греческом Пирее
В городе Пирей в Греции 8 марта прогремел сильный взрыв, сообщило Афинское агентство новостей АМНА. ЧП произошло на парковке рядом с автозаправочной станцией, которая находится на перекрестке улиц Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора. Как сообщили правоохранители, никто в результате взрыва не...
8 марта 2024
Захарова раскритиковала заявление премьера Греции о поддержке Украины
Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни какие-либо другие страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины. В четверг, 7 марта, Мицотакис, выступая на...
8 марта 2024
Взрыв в Одессе прогремел в 500 м от кортежа Зеленского, сообщили СМИ
Взрыв в Одессе прогремел в 500 метрах от кортежа лидера киевского режима Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прибывшего с визитом на Украину. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN. «Колонна, которая везла лидеров с визитом в город, ощутила на себе...
7 марта 2024
Премьер Греции прибыл на Украину для встречи с Зеленским, сообщили СМИ
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приехал на Украину для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Одессе. Об этом 6 марта сообщил портал newsit․gr. По информации издания, глава правительства Греции прибыл на Украину несколько часов назад и собрался встретиться с Зеленским в...
6 марта 2024
В Британии сообщили, что король Карл попросил помощи у православного монаха
Король Великобритании Карл III, у которого ранее диагностировали рак, обратился за помощью к архимандриту Ефрему, настоятелю православного Ватопедского монастыря на Афоне, сообщила 27 февраля газета The Sun. По этим данным, Карл познакомился с Ефремом почти 30 лет назад и прислушивается к его...
27 февраля 2024
В Греции назвали сроки, когда ЕС сможет договориться по активам России
Европейские страны в течение нескольких месяцев могут прийти к согласию по конфискации прибыли от российских активов с целью создания фонда для Украины, заявил спецпосланник Греции по Украине Спирос Лампридис. «Мы собираемся сделать это, вопрос нескольких месяцев», — рассказал дипломат в интервью...
27 февраля 2024
В Греции связали митинги фермеров с сокращением импорта российского газа
Греческие фермеры вышли на акции протеста из-за сложной экономической ситуации, которая сложилась в Греции на фоне сокращения импорта российского газа, заявил журналистам бывший депутат Европарламента Нотис Мариас, профессор институтов ЕС в Университете Крита и руководитель партии «Греция — другой...
21 февраля 2024
Депутаты Греции одобрили закон об однополых браках
Парламент Греции вечером 15 февраля проголосовал за закон об однополых браках. Заседание транслировал в прямом эфире парламентский телеканал Vouli TV. Всего в голосовании участвовали 254 депутата. Перед этим два дня закон обсуждался. За инициативу проголосовали 176 депутатов, против — 76, два...
16 февраля 2024
Учёные раскрыли загадку гробниц с останками семьи Александра Македонского
Греческие учёные поставили точку в споре об останках членов семьи Александра Македонского, который длился десятки лет. Им удалось идентифицировать останки царя Македонии Филиппа II, отца Александра Великого, пишет 15 февраля британский ежедневник Daily Mail со ссылкой на итоги исследования. Три...
15 февраля 2024
В Греции задержала четырёх человек за хранение оружия и взрывчатки
Греческие полицейские задержали четырёх человек, в том числе бывшего лидера одной из террористических организаций Греции, за хранение оружия и взрывчатки, 10 февраля сообщил телеканал ERT. Кроме того, в числе задержанных оказались известный анархистский деятель и двое служащих отряда подводных...
11 февраля 2024
В центре Афин прогремел взрыв
В центре Афин возле здания министерства труда Греции взорвалась бомба, сообщило греческое общественное телевидение ERT в соцсети Х. «В 00:49 (1:49 мск) в «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о том, что бомба взорвётся через 40 минут, и это произошло», — передаёт телеканал. Отмечается, что...
3 февраля 2024
В центре Афин прогремел взрыв
В центре Афин возле здания министерства труда Греции взорвалась бомба, сообщило греческое общественное телевидение ERT в соцсети Х. «В 00:49 (1:49 мск) в «Эфимерида тон синдактон» поступило сообщение о том, что бомба взорвётся через 40 минут, и это произошло», — передаёт телеканал. Отмечается, что...
3 февраля 2024
В Греции заявили о фурах с Украины на военных складах и назвали это изменой
Грузовые автомобили с полуприцепами и украинскими номерами вывозят материалы со складов Вооружённых сил Греции, сообщил депутат, лидер греческой партии «Эллиники лиси» («Греческое решение») Кириакос Велопулос на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Он отметил, что события развиваются всё...
новость часа
29 января 2024
Греция получит устаревшую технику взамен на поставки оружия ВСУ, пишут СМИ
США передадут Греции устаревшие БМП и фрегаты взамен на российское оружие, которое Вашингтон попросил Афины передать Киеву. Об этом 27 января написал греческий информационный портал pronews. gr. Автор статьи задался вопросом, являются ли ранее объявленное греческими властями участие в программе по...
27 января 2024