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Найдено 79 материалов
Новости Барбадоса
Ангола отменила визы для туристов из России
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября 2023 года, сообщил 3 октября «Известиям» посол РФ в Анголе Владимир Тараров. Инициативу выдвинул и принял Совет министров, который является главным исполнительным органом в республике. Отмечается, что между странами ведутся переговоры об...
3 октября 2023
МИД России обсуждает безвизовый режим с несколькими странами мира
Министерство иностранных дел России обсуждает с Бахрейном, Оманом, Кувейтом и Саудовской Аравией вариант ведения безвизового режима для российских граждан, заявил 15 января статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов. Кроме того, подобная работа ведется и с Малайзией, Замбией...
16 января 2023
Барбадос может запросить репарации с семьи актёра Камбербэтча
Семью актера Бенедикта Камбербэтча могут заставить платить репарации из-за того, что его предки владели рабами в основном государстве. Прадед актера в седьмом поколении, как сообщила газета The Daily Telegraph, в 18-м веке купил плантацию «Клеленд» с 250 рабами. В материале издания уточняется, что...
31 декабря 2022
Алла Пугачева вошла в список влиятельных женщин по версии BBC
Телеканал BBC 6 декабря определил список «100 самых вдохновляющих и влиятельных женщин в мире в 2022 году». В него входят женщины, добившиеся успеха в политике, культуре, образовании, науке, спорте и общественной деятельности. В этом году в список вошла народная артистка СССР, певица Алла Пугачева...
6 декабря 2022
Представитель президента Южной Кореи посетит страны Карибского бассейна
Глава отдела стратегического планирования администрации президента Южной Кореи Чан Сон Мин совершает поездку по странам Карибского бассейна для продвижения заявки Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей...
8 ноября 2022
Певица Рианна анонсировала первую с 2016 года песню
Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) выпустит новый сингл под названием Lift Me Up 28 октября. Об этом сообщил портал Andscape. Композиция станет саундтреком к предстоящему кинокомиксу «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Стоит отметить, что Lift Me Up также будет первым сольным треком...
27 октября 2022
Рианна выступит на Супербоуле-2023
Барбадосская певица Рианна (Робин Рианна Фенти) даст выступление в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги (NFL) по американскому футболу, известного как Супербоул, в 2023 году. Об этом сообщает издание Deadline. Мероприятие состоится 12 февраля 2023 года в Глендейле (США). Стоит...
26 сентября 2022
В Швеции напомнили о выходе стран из Содружества за время Елизаветы II
Несмотря на популярность ушедшей из жизни Елизаветы II, несколько стран все же вышли из Содружества за время ее правления. Об этом 9 сентября решила напомнить редакция крупнейшего шведского телеканала SVT. Следите за развитием событий в трансляции: ««Лондонский мост рухнул»: все новости о смерти...
9 сентября 2022
В китайском Цзинане открылся Китайско-Карибский центр развития
В Цзинане, столице восточно-китайской провинции Шаньдун, 6 июля состоялось торжественное открытие Китайско-Карибского центра развития, который, как ожидается, укрепит сотрудничество Китая со странами Карибского бассейна, сообщает агентство Синьхуа. Представители Министерства иностранных дел КНР и...
7 июля 2022
Певица Рианна появилась на публике впервые после рождения ребёнка
Известная певица Рианна (Робин Рианна Фенти) впервые вышла в свет после родов в мае 2022 года. Об этом 2 июля сообщил портал HipHopDX. Артистка посетила фестиваль Wireless в Лондоне (Великобритания), чтобы поддержать своего возлюбленного A$AP Rocky (Раким Майерс). Незадолго до начала мероприятия...
2 июля 2022
Юбилей королевы вызывает в Британском Содружестве протесты и апатию
После семидесяти лет пребывания на троне королева Елизавета II воспринимается в Великобритании как недвижимая скала среди беспокойных волн. Но в бывших британских колониях многие видят в ней якорь имперского прошлого, пагубные последствия которого ощущается до сих пор, сообщает 31 мая Associated...
31 мая 2022
«Долговая кабала» — Guardian о том, что ждет рабочих мигрантов в Британии
Нищие рабочие-мигранты, вынужденные платить тысячи фунтов незаконных поборов, проживающие в убогих условиях и не имеющие возможности добровольно оставить работу — такова Великобритания после Brexit, пишет 27 мая газета The Guardian. Недавние откровения непальских рабочих о вымогательстве денег за...
27 мая 2022
Рианна и A$AP Rocky стали родителями
У барбадосской певицы Рианны (Робин Рианна Фенти) и американского рэпера A$AP Rocky (Раким Майерс) впервые родился ребёнок. Об этом сообщил портал Page Six 19 мая. Как сообщает источник, первенцем пары стал мальчик. Сам ребёнок появился на свет 13 мая 2022 года в Лос-Анджелесе США), однако известно...
19 мая 2022
СМИ: A$AP Rocky и Рианна опровергли новость о своём расставании
Американский рэпер A$AP Rocky и певица Рианна не собираются расставаться, несмотря на появление слухов об их разрыве. Об этом сообщил TMZ. Как отмечает СМИ, пару запечатлели папарацци в аэропорту на Барбадосе — родине певицы. A$AP Rocky и Рианна прилетели в страну на отдых, тем самым опровергнув...
18 апреля 2022
Президент Индонезии вошел в группу ООН по реагированию на кризисы
Президенту Индонезии Джоко Видодо доверяют стать членом группы ООН по преодолению глобального продовольственного, энергетического и финансового кризиса, сообщает МИД Индонезии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил, что президенту Индонезии Джоко Видодо доверяют как одному из мировых...
15 апреля 2022