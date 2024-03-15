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Новости США
В США признали критическое отставание от РФ по числу тяжёлых ледоколов
По количеству тяжёлых ледоколов США в разы уступают России, заявил на слушаниях в Сенате глава Северного командования американских Вооружённых сил (NORTHCOM) Грегори Гийо. Сенатор от штата Мэн Ангус Кинг обратился к генералу с просьбой подтвердить наличие у Соединённых Штатов лишь одного исправного...
15 марта 2024
В ДНР обнаружили схрон с иностранным оружием
В Донецкой Народной Республике (ДНР) обнаружили тайник с американским противотанковым комплексом FGM-148 Javelin. Схрон был оборудован на юге региона, сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР. «В разрушенной постройке обнаружен американский переносной противотанковый ракетный комплекс...
новость часа
15 марта 2024
Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России — 751-й день СВО
Наступивший, 751-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления президента Эммануэля Макрона, допустившим, что Франция готова и сможет ответить на возможную эскалацию со стороны России. О наступлении «времени сопротивления» и готовности принять решения, «которые...
15 марта 2024
В США рассказали, кого Макрон может отправить на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон может оперативно отправить на Украину лишь один батальон. Об этом заявил бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Rock FOXX. «Какие французские подразделения поедут на Украину? Батальон в Румынии — это ближайшее к Украине...
15 марта 2024
В США перед выборами президента РФ поразились положительным фактам о России
Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg. В статье оценивается работа президента...
15 марта 2024
В США заявили о беспрецедентной угрозе терактов в США с 2001 года
Миграционный кризис в США привёл к тому, что страна столкнулась с самой большой террористической угрозой с момента терактов в 2001 году, заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. «Террористическая угроза для США огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября 2001 года», — отметил он. Политик...
15 марта 2024
В США рассказали про «убийственную связку», которую РФ применила против ВСУ
Армия России эффективно применяет тандем разведывательных дронов и артиллерии против украинской техники и живой силы. Об этом написал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс. По словам Экса, усовершенствованная российская связка беспилотников и артиллерии показывает отличный результат. Он привёл...
новость часа
15 марта 2024
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Макрон заявил, что не верит в победу Трампа на выборах президента США
Лидер Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 выразил неуверенность в победе Дональда Трампа на ноябрьских выборах президента США. Журналисты поинтересовались у Макрона, может ли Трамп быть в роли посредника и поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным. «Насколько я...
15 марта 2024
Дипломат Антонов заявил, что посольству России в США поступают угрозы
Посольству России в Вашингтоне в преддверии выборов президента РФ участились угрозы. Поступила информация о намерениях провести антироссийские акции. Об этом заявил посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на Первом канале. По словам российского дипломата, угроз и звонков в дипмиссию стало...
15 марта 2024
В Пентагоне рассказали об «уникальном» новом пакете помощи Украине
Выделенный последний пакет помощи США украинской армии на 300 млн долларов носил «уникальный» характер, он связан с необходимостью экстренной поддержки Киева. Об этом 14 марта заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. По словам чиновника минобороны США, украинским...
14 марта 2024
Компания SpaceX сообщила о потере корабля Starship на испытаниях
Корабль Starship потерян в ходе третьего испытательного полёта, сообщает 14 марта компания SpaceX. Об этом говорится в трансляции компании. В SpaceX сообщили, что потеряли связь с кораблём через 48 минут после старта, когда он, завершая полёт, входил в атмосферу. В этот момент Starship находился на...
новость часа
14 марта 2024
Политолог Денисов: глупость Запада помогла укрепить экономику России
Глупость Запада способствовала укреплению экономики России. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя статью журналиста Габора...
14 марта 2024
В США заявили, что российские планирующие бомбы наводят ужас на военных ВСУ
Российские высокоточные планирующие авиабомбы наводят ужас на украинских военных. Об этом написал американский журнал Military Watch Magazine. «Россия нарастила преимущество в огневой мощи за счёт применения в огромных количествах новых высокоточных планирующих авиабомб. Украинские военные даже...
новость часа
14 марта 2024
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден вновь перепутал, сколько времени он исполняет обязанности главы государства. Он не смог подсчитать этого во время своего выступления в городе Милуоки. «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял...
14 марта 2024