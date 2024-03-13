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Найдено 5539 материалов
Новости Чехии
В Чехии рассказали, когда Украина может получить закупленные боеприпасы
Первые поставки артиллерийских снарядов, которые страны Евросоюза приобрели в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами сообщества, могут поступить на Украину уже в июне текущего года. Об этом 13 марта сообщает портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра республики по...
13 марта 2024
В Чехии заявили, что жители страны хотят прекращения конфликта на Украине
Большинство граждан Чехии хотят завершения конфликта на Украине, даже если для этого Киеву придётся признать территориальные потери, заявила 12 марта председатель партии «Триколор» Зузана Майерова. «Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на...
12 марта 2024
В МИД Чехии назвали угрозой экс-премьера Бабиша из-за заявлений об Украине
Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш превратился в угрозу безопасности из-за своей пацифистской позиции по ситуации вокруг Украины, заявил глава чешского МИД Ян Липавский. Об этом 10 марта сообщила газета Noviny. Министр уточнил, что экс-руководитель правительства призывает к миру между...
11 марта 2024
Чешская красавица. Путь Кристины Пышковой к победе на «Мисс Мира»
Победительницей конкурса красоты «Мисс Мира 2024» стала Кристина Пышкова из Чехии, которая обошла 114 других участниц. Студентка, но не комсомолка, спортсменка и красавица родилась 19 января 1999 года в Тршинце и к 24 годам успела получить научные степени в области права и делового...
10 марта 2024
В Чехии обеспокоились судьбой своих военных на Украине
Военные инструкторы западных стран будут на территории Украины законной целью Вооружённых сил России. Об этом 6 марта написал обозреватель чешского издания Lidovky Хинек Паштека. «Как только чешские военные пересекут украинскую границу, чтобы помочь ВСУ будь то в подготовке кадров или в чем-то...
10 марта 2024
Представительница Чехии выиграла конкурс «Мисс мира»
Кристина Пышкова из Чехии выиграла конкурс «Мисс мира — 2024», сообщило издание Hindu. Победительницу объявили 9 марта в городе Мумбаи в Индии. Она стала второй Мисс Мира из Чехии после победительницы этого конкурса в 2006 году Татьяны Кучаровой. В 71-м конкурсе «Мисс мира» приняли участие...
10 марта 2024
В конкурсе красоты «Мисс мира» победительницей стала студентка из Чехии
Представительница Чехии Кристина Пышкова получила корону победительницы конкурса красоты «Мисс мира», финал которого состоялся в индийском Мумбаи. Об этом 9 марта сообщается на сайте конкурса. Кристина Пышкова победила в престижном международном конкурсе, который проводился в 71-й раз. 24-летняя...
9 марта 2024
Президент Чехии не исключил отправку западных инструкторов на Украину
Дискуссия о направлении на Украину западных инструкторов для оказания небоевой поддержки, в том числе обучения военнослужащих ВСУ, имеет место. Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью Чешскому телевидению 8 марта. «Нужно понимать чёткую разницу между направлением боевых частей и...
9 марта 2024
В Чехии признали тяжёлое положение ВСУ после бегства из Авдеевки
После бегства из Авдеевки украинская армия оказалась в тяжёлом положении. Об этом 7 марта заявил вернувшийся из прифронтовых районов корреспондент чешского издания Seznam Zprávy Ян Новак. «Огромная проблема — это нехватка артиллерийских снарядов», — сказал он. Новак отметил, что считает в этом...
7 марта 2024
СМИ: Франция мешает ЕС принять решение о помощи Украине
Принятие странами — членами Европейского союза решения по европейскому фонду для военной помощи Украине усложнилось из-за позиции Франции. Об этом 7 марта сообщило издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов. «Сохраняются вопросы о происхождении техники, которую можно будет совместно...
7 марта 2024
Фицо раскритиковал власти Чехии из-за позиции по Украине
Отменившие межправительственные консультации со словацкой стороной власти Чехии поставили под угрозу отношения двух стран из-за разных взглядов на ситуацию вокруг Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана...
7 марта 2024
Союзники Украины собрали средства для закупки 800 тысяч снарядов для ВСУ
Западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы. Об этом со ссылкой на свои источники 6 марта сообщило агентство Bloomberg. «Союзники Украины нашли почти все средства, необходимые для...
7 марта 2024
Президент Чехии призвал Европу активнее поддерживать Украину
Европейским странам следует играть более весомую роль в поддержке Украины и не отказываться заранее от возможных вариантов подобной помощи, заявил президент Чехии Пётр Павел 5 марта по итогам переговоров в Праге с главой Франции Эммануэлем Макроном. Чешский лидер отметил, что французский президент...
6 марта 2024
Макрон отказался поддержать использование замороженных российских активов
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил против изъятия замороженных российских активов. Об этом он 5 марта заявил на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом. «Начало таких дискуссий, как мне кажется, ослабит Европу», — отметил Макрон. По его словам, следует идти до конца, когда...
5 марта 2024
Макрон заявил, что Франция не отправит военных на Украину в ближайшее время
Руководство Франции не рассматривает вопрос об отправке в ближайшее время военнослужащих на Украину, заявил французский президент Эммануэль Макрон в интервью, опубликованном 4 марта чешской газетой Pravo. Он прокомментировал международную реакцию на его слова о том, что в ходе парижской конференции...
новость часа
4 марта 2024