Вашингтон, 7 июля, 2023, 07:43 — ИА Регнум. Букмекерские конторы считают сына президента США Джо Байдена Хантера фаворитом на роль вероятного владельца пакета с наркотиками, который нашли в Белом доме, сообщает телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Хантер и Джо Байден

Так, букмекеры конторы BetOnline ставят на Хантера Байдена коэффициент 1,7. Также в списке подозреваемых присутствуют шутливые предположения — актриса Анжелина Джоли с коэффициентом 14. Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден находятся в самом низу списка с коэффициентами 150 и 100 соответственно.

В конторе Sportsbetting примерно такие же прогнозы.

Букмекеры из коста-риканской конторы Bovada фаворитом нарушителя закона считают случайного туриста, Хантер Байден с коэффициентом 2 занимает вторую строчку списка. Третья и четвёртая позиции отданы уборщице и агенту секретной службы с коэффициентами 10 и 20 соответственно.

Расследование планируется завершить к 10 июля. Таким образом, оно займёт одну неделю вместо первоначально ожидавшихся двух.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля на территории Белого дома после обнаружения белого порошка объявили эвакуацию. Вещество направили на экспертизу. Лабораторный тест подтвердил, что в небольшом свёртке был кокаин.

По данным газеты New York Post, сын американского президента Джо Байдена Хантер, на которого заведено несколько уголовных дел, находился в Белом доме до того, как в библиотеке обнаружили белый наркотический порошок.

Экс-президент США Дональд Трамп предположил, что найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать нынешнему американскому лидеру Джо Байдену или его сыну Хантеру. Трамп обратил внимание, что не публикуется информация о записях с камер наблюдения службы безопасности Белого дома, по которым можно быстро установить владельца кокаина.