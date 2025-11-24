Дроны атакуют Россию
Поиски семьи Усольцевых
Происшествия
Эксперт оценил шансы пропавшей семьи Усольцевых выжить в пещере
Члены семьи Усольцевых, пропавшие в Красноярском крае, не смогли бы выжить в пещерах, расположенных в районе Кутурчинского Белогорья. Об этом 24 ноября рассказал в комментарии krsk. aif.ru участник краевого клуба спелеологов Сергей Землянский. По оценке эксперта, крайне маловероятно, что в зимний...
24 ноября 2025
У пропавшего в тайге Усольцева могло быть при себе оружие
У пропавшего в тайге Красноярского края Сергея Усольцева мог быть при себе газовый револьвер. Об этом 19 ноября сообщило издание aif.ru со ссылкой на источник. По данным издания, в конце 1990-х Сергей получил разрешение на владение газовым оружием — шестизарядным револьвером «Айсберг-205». В начале...
19 ноября 2025
Альпинист рассказал, почему Усольцевы не смогли выбраться из тайги
Семья Усольцевых, пропавшая в Красноярском крае в конце сентября, с высокой вероятностью погибла вскоре после выхода на маршрут. Такое мнение 18 ноября высказал альпинист с 40-летним стажем Алексей Кулеш, который участвовал в поисковой операции и лично был знаком с Сергеем Усольцевым. «Все, что мне...
18 ноября 2025
Спасатели в поисках семьи Усольцевых обследовали пещеру глубиной 15 м
Красноярские спасатели обследовали пещеру глубиной 15 м в поисках семьи Усольцевых, пропавших в районе поселка Кутурчин в конце сентября. Об этом 18 ноября сообщили в краевом учреждении «Спасатель». В ходе повторных поисков семьи из трех человек специалисты осмотрели все ходы и три грота в пещере...
18 ноября 2025
Искавший Бодрова спасатель объяснил повторные поиски Усольцевых
Спасатели могли выйти на повторные поиски пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых, поскольку напали на их след, обнаружив, например, вещи или фрагменты одежды. Таким предположением в беседе с ИА Регнум в понедельник, 17 ноября, поделился председатель исполкома Союза спасателей России Сергей...
17 ноября 2025
Поиски Усольцевых в Красноярском крае продолжат только силами спасателей
Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае будут вестись только силами профессиональных спасателей, без участия волонтеров. Об этом 17 ноября сообщил председатель правительства региона Сергей Верещагин. По его словам, решение связано с ухудшением погодных условий и необходимостью обеспечить...
17 ноября 2025
В Красноярском крае спасатели выехали на повторные поиски семьи Усольцевых
Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали на повторные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом 17 ноября сообщается в Telegram-канале отряда. Уточняется, что спасатели выехали по заявке сотрудников полиции. К поискам привлечена спецтехника, в том числе квадроциклы повышенной...
17 ноября 2025
Эксперт объяснил, зачем Усольцевы могли спрятать деньги в машине
Пропавшие в тайге супруги Усольцевы могли спрятать 600 тыс. рублей в машине, так как рассчитывали вскоре вернуться. Таким мнением поделился опытный турист и организатор экстремальных походов по Сибири Алексей Тайганавт. По его словам, предприниматель Сергей Усольцев и его жена как, по всей...
13 ноября 2025
Автомобиль пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых изъят как вещдок
Автомобиль Skoda Kodiaq семьи Усольцевых, пропавшей в лесу под Красноярском, признан вещественным доказательством. Об этом 13 ноября сообщили журналистам в СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Автомобиль изъят в качестве вещдока по уголовному делу об исчезновении семьи, уточнил собеседник ТАСС...
13 ноября 2025
Экс-следователь объяснил тайник в машине Усольцевых их планом далеко уехать
Обнаруженные в машине пропавшей семьи Усольцевых 600 тыс. рублей могут быть признаком того, что семья собиралась далеко уехать. Об этом сообщил в беседе с ИА Регнум в среду, 12 ноября, директор Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук МИЭТ, бывший следователь Лев...
12 ноября 2025
В машине пропавшей семьи Усольцевых нашли 600 тыс. рублей
В машине семьи Усольцевых, пропавшей в конце сентября во время похода в горы в Красноярском крае, нашли 600 тыс. рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «При осмотре машины под рулем под панелью был найден тайник», — сказал собеседник ТАСС. В «РГ» со ссылкой на Следственный комитет...
12 ноября 2025
В машине пропавшей под Красноярском семьи нашли тайник с деньгами
Тайник с деньгами найден в автомобиле семьи Усольцевых, пропавших в конце сентября в Красноярском крае. Об этом 12 ноября сообщил источник в правоохранительных органах. «При осмотре машины Усольцева под рулем под панелью был найден тайник, где находились 600 тыс. рублей», — уточнил источник в...
12 ноября 2025
Офицер в отставке раскрыл, как могли отследить Усольцевых
Пропавшую в тайге в Красноярском крае семью Усольцевых правоохранители могли отследить через данные о финансовых операциях и по сигналам мобильных телефонов. Об этом 11 ноября заявил подполковник МВД в отставке Олег Иванников. По словам Иванникова, если бы супруги действительно покинули страну, при...
11 ноября 2025
В СК назвали число человек, допрошенных по делу о пропаже семьи Усольцевых
Следователи допросили свыше 60 человек в рамках расследования уголовного дела об исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. «Сейчас допрашиваются лица, находившиеся в...
11 ноября 2025
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Главная ошибка семьи Усольцевых, которая пропала в тайге в Красноярском крае, состоит в том, что они никому не сообщили маршрут похода. Об этом 10 ноября заявил спасатель Геннадий Кабанов. По его словам, Усольцевы после посещения базы отдыха «ГеоСфера» решили изменить первоначальный маршрут и...
10 ноября 2025
Спасатели назвали главную версию исчезновения семьи Усольцевых
В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» продолжают считать, что семья Усольцевых, пропавшая в лесах Красноярского края, могла заблудиться. Об этом 8 ноября сообщила представитель пресс-службы регионального отряда организации Серафима Чооду. «Мы и по сей день считаем, что семья потерялась...
8 ноября 2025
Пропавший в тайге Усольцев в прошлом думал взять деньги и уехать в Таиланд
Предприниматель Сергей Усольцев, который вместе с семьей пропал в тайге, в прошлом высказал желание взять деньги и уехать из России в Таиланд. Об этом 1 ноября написал Telegram-канал «112». По данным канала, глава семьи Усольцевых много раз привлекался к административной ответственности. Его...
1 ноября 2025
Пропавшие в тайге супруги Усольцевы перестали жить вместе до исчезновения
Бесследно пропавшие в тайге в Красноярском крае в конце сентября супруги Ирина и Сергей Усольцевы в последнее время проживали раздельно. Об этом 30 октября рассказала расследующая исчезновение семьи журналистка Анна Соколова. «Из последнего, что удалось выяснить, это то, что супруги жили не то...
31 октября 2025
В СК объяснили появление пропавшего Усольцева в сети
У пропавшего в Красноярском крае с семьей Сергея Усольцева был рабочий телефон, который мог остаться у коллег. Об этом рассказала представитель СК по региону Юлия Арбузова, объясняя появление Усольцева онлайн в соцсети VK. «У Сергея Усольцева было два телефона, один был с ним, второй — рабочий. По...
30 октября 2025
СМИ связали исчезновение Усольцева с полученными госгрантами
Пропавший в Красноярском крае с семьей Сергей Усольцев должен был отчитаться по государственным грантам. Об этом 30 октября сообщили в RT. Сергей Усольцев, который вместе с женой и пятилетней дочерью пропал в конце сентября в тайге Красноярского края, владел фирмой по производству краски. По...
30 октября 2025
