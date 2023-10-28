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Найдено 38 материалов
Новости Науру
США и Израиль не поддержали призыва ООН к перемирию на Ближнем Востоке
Несколько стран, в числе которых были США и Израиль, проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, сообщает ИА Регнум. Кроме американцев и израильтян проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, предложенный рядом...
28 октября 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
Австралия наращивает дипломатические усилия в Индо-Тихоокеанском регионе
Министр иностранных дел Австралийского союза Пенни Вонг совершит уже восьмую по счету поездку в регион Тихого океана с тех пор, как в мае к власти пришло лейбористское правительство под руководством Энтони Альбаниза. Об этом сообщает телеканал Nine News. Глава австралийской дипломатии посетит...
12 октября 2022
Южная Корея окажет гуманитарную помощь Науру и Гондурасу
Южная Корея окажет поддержку Маршалловым островам, Науру и Гондурасу в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Согласно опубликованным данным, правительство Южной Кореи выделит на оказание гуманитарной помощи...
6 сентября 2022
Премьер Тувалу обещал Тайваню остаться его «надежным союзником»
Премьер-министр тихоокеанского островного государства Тувалу Каусеа Натано во время поездки на Тайвань пообещал «твердо стоять» на страже прочных связей двух стран, чем вызвал благодарность Тайваня в период растущего соперничества, когда Китай расширяет свое влияние в регионе, как передает...
5 сентября 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
Пять стран Микронезии отложили выход из Форума тихоокеанских островов
Микронезийские государства приостановили свои действия по выходу из Форума тихоокеанских островов (ФТО) до июня 2022 года, чтобы дать этой организации возможность урегулировать споры, возникшие год назад. Об этом в субботу сообщает радиостанция RNZ со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти...
12 февраля 2022
Сухум отреагировал на слова Лукашенко возможном признании Абхазии
Абхазия открыта для диалога с государствами, которые дружественные для России, а также разделяют чаяния абхазского народа. Об этом говорится в заявлении МИД Абхазии, обнародованном на сайте министерства. В дипломатическом ведомстве отреагировали на заявление президента Белоруссии Александра...
8 февраля 2022
Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире уже превышает 305 млн. Больше двух лет СМИ публикуют ежедневные сводки, подобные военным, о новых заразившихся и умерших. Новые волны пандемии, новые антиковидные требования, жизнь по новым правилам… «Вас спасёт вакцинация», — вторят друг...
25 января 2022
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудили пути сотрудничества
Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён принял участие в четвертой встрече представителей Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран, состоявшейся 16 ноября в онлайн-формате. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три...
16 ноября 2021
Южная Корея и Тихоокеанские островные страны обсудят вопросы сотрудничества
16 ноября в формате видеоконференции пройдёт встреча министров иностранных дел Южной Кореи и Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Во встрече, которая проводится раз в три года, примут участие...
12 ноября 2021
Власти России готовятся к капитуляции перед Лукашенко
Оказание так называемой поддержки официальному Минску правительство России преподносит как милость для всего народа Белоруссии. При сомнительной легитимности белорусских органов власти мнение собственно народа узнать затруднительно. Не позволяют этого сделать даже соцопросы, которые в Белоруссии...
17 февраля 2021
Пять стран Микронезии выходят из Форума тихоокеанских островов
Пять микронезийских государств объявили о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) после назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 9 февраля...
9 февраля 2021
Власти России готовятся к капитуляции перед Лукашенко
Оказание так называемой поддержки официальному Минску правительство России преподносит как милость для всего народа Белоруссии. При сомнительной легитимности белорусских органов власти мнение собственно народа узнать затруднительно. Не позволяют этого сделать даже соцопросы, которые в Белоруссии...
3 декабря 2020
Ямайка и Науру ратифицировали Договор о запрещении ядерного оружия
Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) ратифицирован Науру и Ямайкой, ставшими 48-м и 49-м государствами — сторонниками запрета ядерного оружия, сообщает 23 октября Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). По утверждению ICAN, для вступления договора ДЗЯО в силу осталось...
23 октября 2020