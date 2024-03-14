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Найдено 3002 материала
Новости Йемена
Хуситы успешно провели испытание гиперзвуковой ракеты в Йемене
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживаемое Ираном, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом сообщил «РИА Новости» военный источник. Как пояснил источник, такие ракеты будут выпускать в Йемене для использования во время...
14 марта 2024
СМИ связали выход иранского судна в Красное море с хуситами
Иранское судно «Бешхад» может помогать повстанцам-хуситам наносить удары по судам других стран. Об этом сообщила газета Financial Times (FT). Такое предположение авторы публикации сделали на основании данных сервиса по отслеживанию судов MarineTraffic. Так, неподвижно находящийся в Красном море...
10 марта 2024
Хуситы заявили об ударах по эсминцам ВМС США
Боевики йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удары по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. Об этом 9 марта сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah. «Военно-морские силы Йемена...
9 марта 2024
Американские военные ударили по ракетам хуситов в Йемене
Американские военные ударили в Йемене по двум противокорабельным ракетам йеменского движения «Ансар Аллах», сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter). В сообщении отмечается, что войска нанесли удар якобы в целях...
9 марта 2024
ВМС Британии сообщили об очередном нападении на судно у берегов Йемена
На британское судно 8 марта совершили нападение у побережья Йемена в Аденском заливе, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании на своём сайте. «UKMTO получил уведомление об инциденте в 50 морских милях (93 км) к юго-востоку от йеменского Адена», — сообщило...
8 марта 2024
Военные США нанесли удары по противокорабельным ракетам и дрону в Йемене
Американские военные нанесли удары по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному беспилотнику на контролируемой мятежным движением «Ансар Алла» (хуситы) части Йемена. Об этом 8 марта сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в социальной сети X. «Между 15:35 и 16:55 по времени Саны...
новость часа
8 марта 2024
Байден заявил о готовности США защищать свой персонал на Ближнем Востоке
США без колебаний готовы применить меры для защиты американского персонала и военнослужащих на Ближнем Востоке на фоне угроз со стороны йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом глава Белого дома Джо Байден заявил 7 марта в рамках ежегодного послания «О положении страны» членам Конгресса...
8 марта 2024
Корабль ВМС Индии эвакуировал экипаж подвергшегося атаке хуситов судна
Эсминец Военно-морских сил Индии «Калькутта» успешно эвакуировал экипаж судна, ранее атакованного ракетой или беспилотником йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) в Аденском заливе. Об этом 7 марта сообщила газета Times of India. По информации издания, это произошло 6 марта, когда...
7 марта 2024
При атаке хуситов на сухогруз в Аденском заливе погибли три моряка
Три человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате атаки хуситов из правящего на севере Йемена движения «Ансар Аллах» на сухогруз в Аденском заливе. Об этом 6 марта сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM). «Ракета попала в судно, и международная команда сообщила о трех...
7 марта 2024
В Белом доме уточнили, что атакованное хуситами судно не принадлежит США
Гражданские лица погибли в результате удара йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» по судну True Confidence в Аденском заливе, но оно не принадлежит США. Такое заявление сделала 6 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга для журналистов. «Сегодня хуситы убили невинных...
7 марта 2024
Три моряка пропали после атаки хуситов на балкер у берегов Йемена
Три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки у берегов Йемена на принадлежащий Греции балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса. Об этом 6 марта сообщило агентство Reuters. Балкер носит название True Confidence, нападение, по данным Центра координации морских...
6 марта 2024
Какой кабель перережет НАТО, если захочет отключить Россию от интернета
Текущая конфронтация йеменских хуситов и западной коалиции в Красном море открыла новое измерение конфликта. Сообщается, что в понедельник 4 марта были повреждены три кабеля, которые пролегают на дне Красного моря. Согласно сообщению гонконгской компании HGC Global Communications, это были...
6 марта 2024
СМИ: хуситы атаковали американское судно у Баб-эль-Мандебского пролива
Йеменское мятежное движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало американское судно возле Баб-эль-Мандебского пролива. Об этом 6 марта сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник. «Силы «Ансар Алла» атаковали американский корабль около Баб-эль-Мандеба», — говорится в сообщении. Как передавало ИА...
6 марта 2024
Британские ВМС сообщили о новом нападении на судно у побережья Йемена
У берегов Йемена в Аденском заливе произошло очередное нападение на судно. Об этом 6 марта сообщил на сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). «UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена [в Аденском заливе]»...
6 марта 2024
Йеменские хуситы заявили об ударе по двум эсминцам США в Красном море
Два американских корабельных эсминца атаковало правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» в Красном море. Об этом 5 марта сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в соцсети Х. Уточняется, что военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена атаковали американские...
новость часа
6 марта 2024