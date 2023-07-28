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Найдено 620 материалов
Новости Руанды
35 стран Африки подали заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодёжи (ВФМ) подали молодые люди из 35 стран Африки. Наибольший интерес проявили молодые люди из Кении, Нигерии, Гамбии, Ганы, Руанды, Бенина и Танзании, сообщили в пресс-службе фестиваля. Заявочная кампания началась 24 июня, она продлится до 4 ноября для...
28 июля 2023
Миру предсказали появление всё большего числа голодающих стран
В ближайшие 10 лет мировой спрос на сельскохозяйственную продукцию вырастет на 15%, считает Ольга Лебединская, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова. Об этом она заявила корреспонденту ИА Регнум, отвечая на вопрос, сбудется ли прогноз учёных, обнародованный Guardian, согласно которому...
22 июля 2023
Эксперты рассказали о странах, пострадавших от остановки зерновой сделки
Страны с большой продуктовой инфляцией более всего уязвимы при остановке зерновой сделки, среди них Зимбабве и Руанда. Об этом говорится в исследовании «Между геополитикой и Эль-Ниньо: продовольствие как триггер инфляции», которое подготовлено экспертами Росконгресса и Институтом изучения мировых...
19 июля 2023
Британия начнёт высылать всех переправляющихся через Ла-Манш нелегалов
Правительство Великобритании готовит проект закона, которым будет позволено высылать из страны всех нелегальных мигрантов, которые переправляются в Британию через пролив Ла-Манш на надувных лодках. Об этом 4 марта сообщает газета The Times. По информации журналистов, глава МВД страны Суэлла...
4 марта 2023
В Конго накануне визита Макрона прошла манифестация в поддержку России
В столице Демократической Республики Конго — Киншасе прошла массовая демонстрация в поддержку политики России и её президента Владимира Путина, сообщает 1 марта Agence France-Presse. Жители вышли на улицы с плакатами о необходимости партнёрства с Россией. Организатор акции Брюно Мимбенга попросил...
1 марта 2023
СМИ: Британия ожидает рекордного наплыва нелегальных мигрантов
В Великобританию в 2023 году могут прибыть почти 65 тысяч нелегальных мигрантов, что превысит рекордные показатели прошлого года на 45%, говорится 5 февраля в газете The Sunday Times. В 2022 году система компьютерного моделирования предсказала результат в 45 тысяч нелегальных мигрантов, ошибка...
5 февраля 2023
Европа стала самым инфляционным регионом мира в октябре 2022 года
В октябре 2022 года самым инфляционным регионом мира была Европа, где 58% стран столкнулись с ускорением роста цен в годовом выражении. Согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости на основе данных статистических служб 193 стран — членов ООН, темпы роста цен ускорились в 24 странах...
4 января 2023
В Британии намерены высылать незаконно прибывших в страну мигрантов
Лондон намерен оперативно высылать всех незаконно прибывших в страну граждан. Об этом 13 декабря заявил британский премьер-министр Риши Сунак в парламенте Великобритании. Глава британского правительства пообещал, что правоохранительные органы будут задерживать нелегальных мигрантов и возвращать их...
13 декабря 2022
Ряд стран Африки договорились о прекращении огня на востоке ДР Конго
Лидеры нескольких африканских стран объявили о прекращении огня на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. Декларацию по итогам саммита в Луанде подписали главы ДР Конго, Руанды, Бурунди и Анголы, а также бывший...
24 ноября 2022
Кения и Руанда требуют прекращения огня и ухода повстанцев из Конго
Экс-президент Кении Ухуру Кениата и президент Руанды Поль Кагаме призвали повстанческую группировку «Движение 23 марта» (M23) прекратить огонь и уйти с захваченных территорий в восточном Конго, сообщает 18 ноября Reuters. Новые военные действия между M23 и конголезской армией возобновились на...
18 ноября 2022
Потенциал сотрудничества с Индонезией представили лидерам стран Африки
Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан представил потенциал индонезийского экономического сотрудничества нескольким представителям африканских стран и бизнесменам, сообщает Antara. В третьем квартале 2022 года Индонезия может восстановить ВВП до уровня...
17 ноября 2022
Остров Бали покинут 26 иностранных делегатов после завершения саммита G20
В общей сложности 26 делегатов саммита G20, включая председателя КНР Си Цзиньпина, покинут индонезийский остров Бали 16 ноября, сообщает CNN Indonesia. Делегация Руанды покинула Бали утром 16 ноября. Вечером 15 ноября Бали покинули российская делегация, камбоджийская делегация и делегация ОАЭ...
16 ноября 2022
Президент Франции Макрон прилетел на Бали для участия в саммите G20
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в понедельник, 14 ноября, на индонезийский остров Бали на саммит G20, который объединяет крупнейшие экономики мира, сообщает Le Figaro. Президентский самолет приземлился в международном аэропорту Бали после 18-часового полета из Парижа. Франция ожидает от...
14 ноября 2022
Спикер парламента Южной Кореи встретился с коллегами из Танзании и Руанды
Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился с коллегами из Руанды и Танзании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента. В ходе встречи, состоявшейся в кулуарах собрания Межпарламентского союза, представитель Южной Кореи...
12 октября 2022
Спикер парламента Южной Кореи встретился с ветеранами Корейской войны
Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё, находящийся с визитом в Эфиопии, встретился с ветеранами Корейской войны (1950–1953 гг). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента. 10 октября южнокорейский политик посетил Мемориальный...
11 октября 2022