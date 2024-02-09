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Найден 471 материал
Новости Сальвадора
Эффект от интервью Путина Карлсону сравнили с землетрясением
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело в США на политическом уровне эффект землетрясения, заявил 9 февраля «РИА Новости» сальвадорский писатель и доктор философии Давид Эрнандес. «Обычные граждане США (теперь) знают, наконец, реальность...
9 февраля 2024
Лидер Сальвадора сообщил о своей победе и победе своей партии на выборах
Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что выиграл прошедшие 4 февраля выборы с результатом в более чем 85% голосов. Таким образом, 42-летний политик останется президентом на второй срок. Помимо личной победы, партия Букеле «Новые идеи» по результатам парламентских выборов получила...
5 февраля 2024
Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» стала претендентка из Никарагуа
Модель из Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо завоевала корону победительницы на 72-м конкурсе «Мисс Вселенная». Об этом 19 ноября сообщили организаторы, трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. «Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо...
19 ноября 2023
Буркини, plus size и Царевна Лебедь: близится финал «Мисс Вселенная-2023»
В Сальвадоре на этой неделе стартовал конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023». Как сказал президент страны Найиб Букеле, Сальвадор меняется и надеется изменить весь остальной мир. Конкурс проходит в ключевой для него момент, за несколько месяцев до президентских выборов. Букеле, однажды назвавший...
18 ноября 2023
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на побережье Сальвадора
Подземные толчки магнитудой 6,8 были зафиксированы ночью 19 июля в Тихом океане у побережья Сальвадора, Гондураса и Никарагуа. Об этом сообщило министерство окружающей среды Сальвадора. Землетрясение магнитудой 6,8 произошло напротив побережья сальвадорского Усулутана, в 66 км к югу от пляжа...
19 июля 2023
В результате давки на стадионе в Сальвадоре погибли не менее девяти человек
Как минимум девять человек погибли в результате давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре во время матча футбольных команд «Альянс» и ФАС. Об этом сообщила сальвадорская полиция в Twitter. «Число погибших в результате давки на стадионе «Кускатлан» составляет девять человек», — говорится в...
21 мая 2023
В Сальвадоре во время давки на футбольном стадионе погибли 9 человек
Девять человек погибли во время давки на футбольном стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре. Инцидент произошёл 21 мая во время матча «Альянса» и ФАС. Об этом говорится в сообщении национальной полиции в социальной сети Twitter. «Число погибших после давки на стадионе «Кускатлан» составило девять человек...
21 мая 2023
Президент Сальвадора указал на потерю США права апеллировать к демократии
Уголовное преследование главного кандидата от оппозиции на пост главы государства на выборах в 2024 году экс-президента США Дональда Трампа лишает эту страну права во внешней политике апеллировать к демократии. Такое заявление сделал 4 апреля президент Сальвадора Найиб Букеле в своём Twitter...
5 апреля 2023
В Сальвадоре представили мегатюрьму для террористов
Президент Сальвадора Найиб Букеле представил мегатюрьму для членов банд и террористов. Соответствующее видео опубликовано на странице Букеле в Twitter. Отмечается, что тюрьма является «крупнейшим подобным центром на территории Америки». Оснащенная современным техническим оборудованием мегатюрьма...
1 февраля 2023
В пригород столицы Сальвадора направили 10 тысяч силовиков
Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил в своем микроблоге о развертывании в городе Сояпанго (пригород столицы республики) 8500 военных и 1500 сотрудников силовых ведомств. По его словам, силовики должны задерживать членов банд и выводить их из населенного пункта «одного за другим». Сояпанго...
3 декабря 2022
В Сальвадоре продолжается сильное извержение вулкана
Власти Сальвадора в понедельник предупредили жителей, проживающих вблизи вулкана Сан-Мигель на востоке страны, что они подвергаются серьёзной опасности, сообщает 28 ноября Associated Press. Обсерватория министерства окружающей среды Сальвадора сообщила о взрывах в центральном кратере вулкана...
29 ноября 2022
В Сальвадоре расширят масштабы борьбы с бандами
Президент Сальвадора Найиб Букеле пообещал усилить безопасность вокруг крупных городов страны на фоне эскалации насилия со стороны уличных банд. Об этом он заявил на церемонии для выпускников курсов для офицеров полиции в муниципалитете Сан-Хуан-Опико. Глава государства отметил, что более 200...
24 ноября 2022
На юге Мексики обнаружили подпольный лагерь с сотнями мигрантов
Сотни мигрантов были обнаружены в подпольном лагере в мексиканском штате Чьяпас на юге страны, сообщает на своем сайте Национальная гвардия Мексики. Объект находится в гористой местности в муниципалитете Текпатан. Всего было выявлено 368 мигрантов. В их число вошли граждане Гватемалы (217)...
19 ноября 2022
Сальвадор будет покупать по одному биткоину ежедневно
— написал Букеле. Биткоин в Сальвадоре легализован с 7 сентября 2021 года: латиноамериканское государство первым в мире легализовало данную криптовалюту
17 ноября 2022
Сальвадор выделит $542 млн на погашение госдолга и развитие туризма
Конгресс Сальвадора одобрил решение правительства страны о получении кредитов и выпуске новых долговых обязательств на общую сумму $542 млн, сообщается на сайте законодательного органа. В январе 2023 года страна должна выплатить $800 млн государственного долга. На его погашение будут привлечены...
16 ноября 2022