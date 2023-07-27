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Найдено 348 материалов
Новости Бурунди
Встречи Путина с африканскими лидерами продлились дольше, чем планировалось
Встречи президента России Владимира Путина с лидерами стран Африки продолжались дольше графика, российский лидер старался уделить коллегам больше времени. Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на встрече с представителями СМИ в рамках саммита Россия — Африка...
27 июля 2023
Путин отметил активизацию политических контактов с Бурунди
Президент России Владимир Путин заявил об активизации политических контактов с Бурунди. На полях стартовавшего 27 июля двухдневного саммита Россия — Африка Путин провёл двусторонние переговоры с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе. В ходе встречи Путин отметил активизацию политических...
27 июля 2023
Лавров: Запад лжёт об условиях поставки вооружений на Украину
Заявления коллективного Запада о том, что передаваемое Украине оружие не должно использоваться против территории России, — это очередная ложь. Об этом 30 мая заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бурунди Альбером Шингиро...
30 мая 2023
Лавров провел переговоры с главой МИД Бурунди
Главы МИД России и Бурунди Сергей Лавров и Альбер Шингиро провели плодотворные и полезные переговоры в Бужумбуре. Об этом 30 мая заявил глава дипломатического ведомства африканской страны. «Провели очень плодотворные и полезные переговоры, обсудили широкий спектр вопросов», — заявил Шингиро. Как...
30 мая 2023
Лавров заявил, что в ситуации с «Северными потоками» России нужна правда
Реакция американской стороны на российскую резолюцию по «Северным потокам», представленную в ООН, была «очень нервной», сообщил 23 марта журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По итогам встречи с министром иностранных дел Бурунди Альбером Шингиро глава МИД РФ по поводу...
23 марта 2023
В Танзании 11 человек были осуждены на казнь за убийство зоозащитника
Суд в Танзании приговорил 11 человек к смертной казни по делу об убийстве известного зоозащитника Уэйна Лоттера, сообщает Agence France-Presse. Среди осужденных девять танзанийцев и два гражданина Бурунди. Лоттер был застрелен в 2017 году в городе Дар-эс-Саламе, когда такси, в котором он ехал...
4 декабря 2022
Ряд стран Африки договорились о прекращении огня на востоке ДР Конго
Лидеры нескольких африканских стран объявили о прекращении огня на востоке Демократической Республики Конго (ДР Конго), сообщило агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление. Декларацию по итогам саммита в Луанде подписали главы ДР Конго, Руанды, Бурунди и Анголы, а также бывший...
24 ноября 2022
Бурунди хочет при помощи России строить атомные электростанции
Бурунди намерена развивать дальнейшее сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Об этом на полях форума «Атомэкспо» сообщил министр водных ресурсов, энергетики и горнодобывающей промышленности страны Ибрагим Увизейе. Читайте также: Глава Росатома: Африка станет местом развития атомной...
22 ноября 2022
РФ и КНР не поддержали резолюцию МАГАТЭ по ядерной безопасности в б. УССР
Против резолюции Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерной безопасности на территории б. УССР проголосовали Россия и Китай. Об этом 18 ноября сообщает постпредство РФ при международных организациях в Вене в своём телеграм-канале. Отмечается, что 17 ноября в...
18 ноября 2022
Сербия не хочет быть «парковкой для нелегальных мигрантов»
Сербия начала согласовывать свою визовую политику с политикой Евросоюза, отменив безвизовый режим с Тунисом и Бурунди. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 16 ноября в Белграде после встречи с канцлером Австрии Карлом Нехаммером и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В ближайшее...
17 ноября 2022
Промышленная политика России в «коротком» и «длинном» времени
Дорогие коллеги! Друзья! Я имею честь работать в Институте прикладной математики Академии наук и являюсь членом Научного совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации (см. рис. 1). Этим определяется угол зрения на обсуждаемые вопросы. Наш институт был создан в 1953 году...
7 октября 2022
Индонезия и Бурунди подписали соглашение об отмене виз
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Бурунди Альберт Шингиро подписали соглашение об отмене виз, сообщает Antara. Ретно Марсуди надеется, что соглашение, согласованное на полях 77-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, может...
26 сентября 2022
Резолюция МАГАТЭ игнорирует факт обстрелов ЗАЭС — постпредство РФ
Факты обстрелов бандеровскими боевиками Запорожской АЭС не упоминаются в принятой МАГАТЭ резолюции, сообщили 15 сентября в постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене. В заявлении российского ведомства сказано, что в документе МАГАТЭ «ни слова не говорится о...
15 сентября 2022
Россия идёт на новую встречу с Африкой
На лето 2023 года запланировано проведение второго саммита Россия — Африка. Мероприятие должно пройти в Санкт-Петербурге, уже объявлено о создании организационного комитета во главе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Первый российско-африканский саммит прошел осенью 2019 г. в Сочи и стал...
14 сентября 2022
В Бурунди утвердили нового премьер-министра
Парламент Бурунди единогласно одобрил назначение нового премьер-министра страны Жерве Ндиракобуки, сообщается в микроблоге законодательного органа. Он сменил Алена Гийома Буньони, ушедшего в отставку после заявления бурундийского президента Эваристе Ндайишимие о заговоре, который готовят против...
8 сентября 2022