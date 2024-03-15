Экономика
В Москве создадут более 11 тысяч рабочих мест
В Москве построят 12 объектов по программе создания мест приложения труда. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр российской столицы Сергей Собянин. «Одобрили планы строительства 12 объектов по программе создания мест приложения труда», — написал глава города. Собянин подчеркнул, что...
15 марта 2024
В США перед выборами президента РФ поразились положительным фактам о России
Санкции Запада остались для многих жителей России незаметными, общественного недовольства экономикой в основном нет, избиратели не испытывают дискомфорта в стране в преддверии президентских выборов. Об этом заявил автор американского агентства Bloomberg. В статье оценивается работа президента...
15 марта 2024
Аудитория ИИ-сервисов Сбера достигла 18 млн пользователей
Совокупное количество пользователей сервисов Сбера GigaChat и Kandinsky с момента релиза достигло 18 миллионов. Сбер запустил GigаСhat весной 2023 года, а в сентябре открыл к ней доступ всем желающим. Искусственный интеллект может решать множество задач, в том числе поддерживать беседу, писать...
14 марта 2024
На платформе МСП.РФ создадут единую систему мер поддержки малого бизнеса
Меры федеральной и региональной поддержки малого бизнеса объединят в единую цифровую систему на базе Цифровой платформы МСП.РФ. Благодаря этому число пользователей должно увеличиться примерно в три раза, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания президента РФ Владимира Путина с...
14 марта 2024
В зоопарке Ростова-на-Дону отремонтировали вольер белого медведя
Вольер и бассейн белого медведя по кличке Айон-Велес капитально отремонтировали в зоопарке Ростова-на-Дону. Сегодня хищника впервые выпустили на отремонтированную площадку. В вольере установили генератор льда, вырабатывающий снег, а также отремонтировали бассейн и систему водоподготовки. В ходе...
14 марта 2024
Путин обсудил с главой Якутии основные направления развития региона
Президент России Владимир Путин 14 марта обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым основные направления социально-экономического развития региона, сообщила пресс-служба Кремля. Ранее президент сообщал, что в ближайшее время намерен совершить рабочую поездку в Якутию. «Поездка рабочая готовится в...
14 марта 2024
В Госдуме рассказали, кого коснутся изменения в налоговой системе
При формировании системы прогрессивного налогообложения в России нижний порог для взимания повышенного налога на доход физических лиц, вероятно, останется прежним, заявил 14 марта «Донецкому агентству новостей» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В России доходы физических...
14 марта 2024
5 контуров будущего. Владимир Путин рассказал, какой будет экономика России
В среду, 13 марта, было опубликовано интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Большая часть разговора оказалась посвящена социально-экономической ситуации в нашей стране. ИА Регнум выделило 5 ключевых заявлений главы государства по теме и обратилось к экспертам с...
14 марта 2024
Путин потребовал заняться расчисткой финансовой базы ОСК
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 14 марта потребовал заняться расчисткой финансовой базы Объединённой судостроительной корпорации (ОСК). «Надо ещё раз вернуться к вопросам, связанным с расчисткой финансовой базы ОСК, и не только на данный момент времени, а...
14 марта 2024
Медведев заявил, что новая налоговая система будет сложнее, но справедливее
Необходимо ввести эффективные механизмы в области распределения налогового бремени в России, заявил 14 марта заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Новая налоговая система будет сложнее, но справедливее, отметил он на заседании...
14 марта 2024
Политолог Денисов: глупость Запада помогла укрепить экономику России
Глупость Запада способствовала укреплению экономики России. Такое мнение 14 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя статью журналиста Габора...
14 марта 2024
Путин поручил выбрать места для новых верфей на востоке России
Восточные регионы России должны быть в приоритете при выборе места для строительства новых верфей. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи. «Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Надо...
14 марта 2024
России до 2030 года нужно увеличить ВВП на 20%, заявил Белоусов
Россия к 2030 году должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира. Для этого размер валового внутреннего продукта (ВВП) страны к этому времени необходимо увеличить на 20%, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «К 2030 году наша страна должна войти в четвёрку крупнейших экономик мира...
14 марта 2024
Названы сроки начала строительства восьмого блока ЛАЭС
Начало строительства восьмого энергоблока Ленинградской АЭС намечено на 2025 год, заявил 14 марта гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. Так, в ходе торжественной церемонии начала сооружения седьмого блока Ленинградской АЭС президент России Владимир Путин поинтересовался, когда два...
14 марта 2024
Белоусов заявил, что ВВП России необходимо увеличить на 20% до 2030 года
До 2030 года необходимо увеличить ВВП России примерно на 20%. Об этом 14 марта заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. «В период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%», — сказал Белоусов. Он добавил, что к 2030...
14 марта 2024
Путин заявил, что экономика России за январь выросла на 4,6%
Российская экономика за январь 2024 года выросла на 4,6%, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства. «Рост экономики за январь — 4,6%, рост ВВП. Если за прошлый год у нас было 3,6%, в целом весьма удовлетворительный, хороший показатель. За январь 4,6%...
14 марта 2024
Путин заявил, что в марте инфляция в России ушла в ноль
Инфляция в России сокращается, в марте этот показатель снизился до нуля. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи. «Вы знаете, что за февраль у нас рост цен сокращается, инфляция стабилизируется, за февраль была 0,7%, за...
14 марта 2024
«Тинькофф» объявил о планах объединиться с «Росбанком»
«ТКС Холдинг» («Тинькофф») намерен созвать собрание акционеров для решения вопроса о покупке «Росбанка» и дополнительной эмиссии в этих целях, говорится 14 марта в релизе группы по итогам выхода отчёта по МСФО. «Совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует инициировать внеочередное собрание...
14 марта 2024
Газ-батюшка. Украина хочет сохранить транзит из России, хотя и скрывает это
Непростые газовые отношения Москвы и Киева насчитывают тридцать лет и не менее десяти кризисов, известных под громким названием «газовые войны». Надо думать, со стороны это именно так и могло выглядеть, поскольку Россия трижды полностью перекрывала вентиль и еще несколько раз ограничивала поставки...
14 марта 2024
Доля атомной генерации в энергобалансе РФ может вырасти до 25%
Доля атомной генерации в общем энергобалансе России к 2045 году может быть увеличена до 25%, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин. «Атомная энергетика активно развивается внутри нашей страны. Планируется, что к 2045 году доля атомной генерации в общем энергобалансе России будет увеличена до...
14 марта 2024