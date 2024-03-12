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Найдено 6095 материалов
Новости Венесуэлы
Для российской эталонной нефти нашёлся неожиданный рынок сбыта
Российские экспортёры начали поставлять партии нефти Urals покупателям из Венесуэлы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler. Отмечается, что партии российского эталонного сорта нефти начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года американских санкций...
12 марта 2024
Оскорбляя папу Римского, Зеленский напоминает побеждённого клоуна — Мадуро
Оскорбляя папу Римского Франциска, украинский лидер Владимир Зеленский напоминает побеждённого клоуна Хуана Гуайдо, заявил 11 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро, поддерживающий призыв понтифика к началу мирных переговоров. «Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять папу он кажется мне...
12 марта 2024
Борис Джонсон в феврале тайно обсудил с Мадуро конфликт на Украине
Тайный визит в Венесуэлу совершил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон и обсудил с президентом страны Николасом Мадуро украинский конфликт. Об этом 9 марта сообщила газета The Sunday Times. Уточняется, что Джонсон тайно прибыл в Каракас в феврале на частном самолёте из Доминиканской Республики...
10 марта 2024
Россия готова оказывать всемерную поддержку Латинской Америке — Патрушев
Россия готова оказывать всемерную поддержку партнёрам в Латинской Америке, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе консультаций по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. Об этом 27 февраля сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ...
27 февраля 2024
Мадуро уточнил число погибших при обрушении нелегальной шахты в Венесуэле
Гибель 15 человек при обрушении нелегальной золоторудной шахты «Булла Лока» подтвердил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Слова венесуэльского лидера приводит 21 февраля телеканал VTV. «Открылась дыра и обрушилась на глубину 30 метров и на 100 метров в длину. В поисково-спасательных работах на...
22 февраля 2024
Мадуро уточнил число погибших при обрушении нелегальной шахты в Венесуэле
Гибель 15 человек при обрушении нелегальной золоторудной шахты «Булла Лока» подтвердил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Слова венесуэльского лидера приводит 21 февраля телеканал VTV. «Открылась дыра и обрушилась на глубину 30 метров и на 100 метров в длину. В поисково-спасательных работах на...
22 февраля 2024
В Венесуэле под завалами в нелегальной шахте погибли 30 человек
Как минимум 30 человек погибли и ещё 100 остаются под завалами после обрушения золоторудной шахты «Булла-Лока» в Венесуэле. Об этом 21 февраля сообщил телеканал France24. Шахта открытого типа находится в штате Боливар, она работала нелегально, личность её истинного владельца неизвестна, он...
22 февраля 2024
В Венесуэле под завалами в нелегальной шахте погибли 30 человек
Как минимум 30 человек погибли и ещё 100 остаются под завалами после обрушения золоторудной шахты «Булла-Лока» в Венесуэле. Об этом 21 февраля сообщил телеканал France24. Шахта открытого типа находится в штате Боливар, она работала нелегально, личность её истинного владельца неизвестна, он...
22 февраля 2024
Аналитик де Альба назвал визит Лаврова в Венесуэлу сигналом для Запада
Визит главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова в Венесуэлу продемонстрировал безуспешность попыток Соединённых Штатов Америки подорвать отношения между Москвой и Каракасом, заявил советник Международной кризисной группы Мариано де Альба в интервью телеканалу CNN 20 февраля. «Была...
21 февраля 2024
Президент Венесуэлы заявил о желании посетить столицу России
Президент Венесуэлы Николас Мадуро планирует посетить Москву сразу после завершения президентских выборов в России. Об этом он заявил на встрече с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 февраля. Уточнив у российского дипломата сроки проведения выборов главы государства, Мадуро...
21 февраля 2024
Мадуро заявил, что Венесуэла войдёт в состав БРИКС в ближайшее время
Венесуэла в течение ближайшего времени войдёт в состав межгосударственного объединения БРИКС. Об этом 20 февраля в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс» заявил президент республики Николас Мадуро. По словам Мадуро, старый, «колониальный» мир с войнами, интервенциями...
20 февраля 2024
Глава МИД России Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Венесуэлу. Об этом 20 февраля сообщает ТАСС. Лавров прибыл в аэропорт Каракаса с Кубы, Венесуэла стала второй точкой в запланированном турне главы МИД РФ по странам Южной Америки. Ожидается, что в Венесуэле Лавров проведёт переговоры с...
20 февраля 2024
В Венесуэле обвинили США и Аргентину в похищении самолёта
Каракас считает США и Аргентину причастными к похищению самолёта Boeing 747-300 транспортной авиакомпании Aerocargos del Sur (Emtrasur). Для возвращения лайнера будут приняты все меры, заявил 12 февраля глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. «США и Аргентина искусно нарушили все правила, регулирующие...
13 февраля 2024
Мадуро заявил, что в ближайшее время планирует приехать в Санкт-Петербург
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сказал журналистам, что в ближайшее время приедет в Россию и посетит «красивейший город» Санкт-Петербург. «Мы скоро будем в Санкт-Петербурге», — сообщил 29 января президент в авторской программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión, поздравляя с...
30 января 2024
Песков заявил об отсутствии точных данных по визиту Мадуро в Россию
Визит президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию прорабатывается, но точных данных о том, когда он состоится, пока нет. Об этом 26 января заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков. «Этот визит действительно прорабатывается. В нём есть потребность», ― сказал...
26 января 2024