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Найдено 104 материала
Новости Вануату
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Вануату
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что эпицентр располагался в 98 км к северо-востоку от населённого пункта Порт-Орли. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало...
22 ноября 2023
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло около берегов Вануату
Около берегов островного государства Вануату, которое находится в южной части Тихого океана, произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом 12 марта сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 280 км в...
12 марта 2023
Главы МИД Южной Кореи и стран Тихого океана провели встречу в Сеуле
В южнокорейском городе Пусан состоялась встреча высокопоставленных дипломатов Южной Кореи и четырнадцати Тихоокеанских островных стран. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Сообщается, что участники встречи обсудили пути укрепления...
26 октября 2022
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0
Вблизи восточного побережья острова Танну, принадлежащего тихоокеанскому государству Вануату, 25 августа были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,0. Об этом сообщает Государственное геологическое бюро Австралии. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в море Фиджи в 50...
25 августа 2022
Индонезия названа самой красивой страной в мире
Индонезия заняла первое место в рейтинге стран с самыми красивыми панорамами и природными условиями в мире, сообщает Kompas. Издание Forbes опубликовало рейтинг 50 самых красивых стран в мире. Рейтинг составлен на основе исследования, в котором перечислены страны с самыми красивыми панорамами и...
23 августа 2022
Президент Вануату распустил парламент
Президент Вануату Никенике Вуробараву распустил парламент, чтобы предотвратить свержение премьер-министра Боба Ламана, который часто критикует Индонезию, сообщает CNN Indonesia. Роспуск произошел после того, как ряд политиков в парламенте Вануату призвали к вотуму недоверия, чтобы сместить Ламана...
19 августа 2022
Президент Вануату упредил вотум недоверия премьеру роспуском парламента
Президент Вануату Никенике Вуробараву вечером 18 августа подписал указ о роспуске парламента, который 19 августа планировал рассмотреть вопрос о вотуме недоверия премьер-министру страны Бобу Ломану, партия которого лишилась большинства в законодательном органе. Об этом сообщает местное издание...
19 августа 2022
В Тихом океане у берегов государства Вануату произошло землетрясение
У берегов островного государства Вануату в Тихом океане зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8 балла, сообщает Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 32 км к юго-западу от города Люганвиль, провинция Малампа. В городе проживают около 18 тыс. человек...
13 августа 2022
Вблизи побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,0
У побережья Вануату 25 июля произошло землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщает Австралийская геологическая служба. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 30 километрах к востоку от расположенного на северо-восточном побережье крупнейшего острова архипелага...
25 июля 2022
США и Великобритания создали альянс с Австралией, Новой Зеландией и Японией
Австралия, Великобритания, Новая Зеландия, США и Япония объявили о создании в Тихоокеанском регионе альянса Partners in the Blue Pacific (PBP), направленного на развитие эффективного сотрудничества и поддержки островных государств региона. Об этом 24 июня сообщает пресс-служба Белого дома. «Сегодня...
25 июня 2022
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов тихоокеанского островного государства Вануату, сообщает на своем сайте Геологическая служба США (USGS). Эпицентр подземных толчков располагался в 16 км к северо-востоку от населенного пункта Исангела, а его очаг залегал на глубине около 209 км...
4 июня 2022
Китай собрался заключить с Кирибати соглашение о сотрудничестве — FT
— заявил источник. В то же время в МИД Кирибати опровергли эти данные. В ведомстве отметили, что подобные вопросы ни с одним государством не обсуждаются. Тем не менее американский Госдеп с тревогой следит за развитием ситуации. В Госдепартаменте предполагают, что Китай ведет переговоры с Вануату и...
21 мая 2022
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Вануату
У побережья расположенного в юго-западной части Тихого океана островного государства Вануату 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Подземные толчки были зафиксированы в 07:15 по местному времени (23:15 мск 5 мая)...
6 мая 2022
У островов Вануату произошло землетрясение магнитудой 5,5
На западе островного государства Вануату, вблизи острова Вануа-Лава 13 апреля произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 13:32 по местному времени (05:32 мск), его эпицентр располагался в 82...
13 апреля 2022
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Вануату
Землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано сейсмологами у побережья государства Вануату. Об этом 9 апреля сообщает геологическая служба США. Подземные толчки были зафиксированы в 20:52 по всемирному координированному времени (23:52 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 65 км на...
10 апреля 2022