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Найдено 219 материалов
Новости Северного Кипра
При землетрясении в Турции погибли 34 члена волейбольной команды с Кипра
В результате землетрясения в городе Адыямане в Турции погибли 34 члена волейбольной команды из города Фамагуста в Северном Кипре. Об этом 12 февраля сообщает кипрское издание греческой газеты «Катимерини». Уточняется, что тела погибших при стихийном бедствии спортсменов были обнаружены в городской...
12 февраля 2023
В Турции при землетрясении погибли 32 жителя турецкой части Кипра
Тридцать два жителя турецкой части Кипра, из них большинство — дети, погибли в результате разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщила 10 февраля газета Cyprus Mail, приведя данные канцелярии премьер-министра Северного Кипра. Уточняется, что большая часть погибших была из числа...
11 февраля 2023
Берлин не рассматривает создание на Кипре двух государств — МИД Германии
Берлин не поддерживает создание двух государств на Кипре для урегулирования конфликта на острове. Об этом 9 января сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок во время встречи с кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом. «Германия полностью на вашей стороне. Решение может быть найдено только на...
9 января 2023
МИД Турции обвинил США в нарушении баланса сил в регионе
Политика, проводимая Соединённым Штатами в отношении Греции и Кипра, ведёт к нарушению баланса сил в регионе. Об этом 29 декабря заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Массовые поставки оружия Греции — наглядный показатель нарушения баланса сил. То же самое можно...
29 декабря 2022
Тюркские страны не готовы становиться вассалами Турции — эксперт
Власти Турции демонстративно проигнорировали позицию Узбекистана и приняли самопровозглашённую Турецкую Республику Северного Кипра наблюдателем в Организацию тюркских государств. Об этом 11 ноября пишет российский тюрколог Владимир Аватков в своём телеграм-канале. Эксперт констатирует, что Турция...
12 ноября 2022
Чавушоглу: Северный Кипр принят в Организацию тюркских государств
В качестве наблюдателя принят в Организацию тюркских государств Северный Кипр. Об этом 11 ноября сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, его слова приводит телеканал TRT Haber. «Турецкая Республика Северного Кипра была принята в качестве наблюдателя в Организацию тюркских...
11 ноября 2022
Узбекистан отвергает тюркоцентричное единство под эгидой Турции — эксперт
Несмотря на многочисленные заявления турецких министров, представители самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра не смогут принять участие в заседании Организации тюркских государств из-за несогласия властей Узбекистана. Об этом 8 ноября написал российский тюрколог Владимир Аватков в...
9 ноября 2022
В России с 1 декабря станут платными визы для поездки на Кипр
Визовый сбор для оформления национальной визы Кипра в России вводится с 1 декабря 2022 года. Об этом 31 октября сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своём сайте. Уточняется, что визовый сбор для взрослых граждан РФ составит €80 и €40 — для детей в возрасте от 6 до 12 лет, при этом...
31 октября 2022
МИД ведёт переговоры с Кипром о консульских услугах для граждан России
Москва ведёт с Никосией переговоры об оказании всех видов консульских услуг российским гражданам, проживающим на севере Кипра. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он отметил, что МИД давно ведёт консультации с кипрскими коллегами о том, что российским гражданам на севере острова...
28 октября 2022
В МИД прояснили информацию о воздушном сообщении с Северным Кипром
Сообщения о том, что между Россией и Северным Кипром открывается воздушное сообщение, не соответствует действительности. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко. «Эти сообщения не соответствуют действительности», — сказал Грушко РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского...
28 октября 2022
Кипр поставил под сомнение способность миссии ООН обеспечивать мир
— говорится в сообщении. В связи с этим Республика Кипр призывает прекратить работы на спортивном объекте. Также кипрский МИД потребовал от ООН объяснений, почему было выдано разрешение без согласия греко-кипрской стороны
22 октября 2022
Противоречия между Европой и Турцией могут привести к войне
На южной части европейской территории может появиться ещё одна горячая точка. Об этом 8 октября говорится в материале РИА Новости. Отмечается, что ранее глава МИД Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу выдвинул ООН ультиматум на тему того, чтобы в течение месяца правительство греческого Кипра...
8 октября 2022
Эрдоган заявил, что Турция может нарастить число беспилотников на Кипре
Турция разместила свои ударные беспилотники на территории Северного Кипра в ответ на решение США об отмене эмбарго на поставки оружия Республике Кипр, заявил 7 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после своего возвращения с саммита Европейского политического сообщества. «В настоящее...
7 октября 2022
Эрдоган: Турция разместила ударные беспилотники на севере Кипра
Ударные беспилотники разместили на севере Кипра власти Турции, также не исключаются новые поставки оружия на остров. Об этом 7 октября заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения им первого саммита Европейского политического сообщества в Праге. «Турция разместила на...
7 октября 2022
Эрдоган заявил, что Турция усилит военное присутствие на Северном Кипре
Турция усилит свое военное присутствие на Северном Кипре после того, как США сняли ограничения на торговлю военными товарами с Республикой Кипр, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN Turk. По его словам, снятие эмбарго было «необъяснимым с точки зрения причин и...
29 сентября 2022