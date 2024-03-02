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Найдено 1153 материала
Новости Иордании
Байден ошибочно пообещал гумпомощь с воздуха Украине вместо Палестины
Президент США Джо Байден заявил о планах переброски гуманитарной помощи по воздуху Украине, добавив, что имел в виду сектор Газа. Очередная оговорка американского лидера прозвучала 1 марта на встрече в Белом доме с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. «В предстоящие дни мы вместе с нашими...
2 марта 2024
Атакованная в Иордании база США не имела нужной для защиты системы ПВО
Американская военная база в Иордании не имела систему противовоздушной обороны (ПВО), которая могла бы защитить её от атаки дрона типа Shahed, ударившего по указанному объекту в конце января. Об этом сообщила 6 февраля газета The Washington Post со ссылкой на свои источники. Один из собеседников...
7 февраля 2024
В США заявили о подготовке авиаударов по объектам в Йемене
ВВС США готовятся нанести следующие удары по объектам на территории Йемена в ответ на атаку американской базы в Иордании, в ходе которой погибли трое военнослужащих. Об этом 2 февраля сообщила газета Politico. «Ожидается больше атак», — ссылается издание на двух американских источников. По их...
3 февраля 2024
В Белом доме назвали успешными удары по объектам в Ираке и Сирии
Американские военные в рамках первого удара по целям в Ираке и Сирии применили за полчаса свыше 125 снарядов, заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби, назвав удары успешными. «Ряд воздушных судов, включая бомбардировщики B-1 США, участвовали в операции...
3 февраля 2024
США нанесли удары по 85 целям в Ираке и Сирии
В рамках ответных ударов на атаку по американской военной базе в Иордании военная авиация 2 февраля поразила не менее 85 целей проиранских группировок в Ираке и Сирии, подтвердило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM). «Вооружённые силы США нанесли удар по более чем 85 целям, при...
новость часа
3 февраля 2024
США стали наносить ответные авиаудары по территории Ирака
Силы США приступили к нанесению авиаударов по территории Ирака, сообщил саудовский телеканал Al Hadath. По данным журналистов, целями атаки стали штаб-квартиры поддерживаемых Ираном вооружённых группировок Ирака в районе Эс-Сикак вблизи населённого пункта Эль-Каим недалеко от сирийской границы...
3 февраля 2024
ВВС США начали наносить удары по Сирии
Соединённые Штаты Америки начали военную операцию против Сирии в ответ на атаку беспилотника по американской базе на северо-востоке Иордании, сообщил 2 февраля телеканал ABC со ссылкой на неназванных должностных лиц. Информацию о том, какие именно районы Сирии подверглись ударам, журналисты не...
новость часа
3 февраля 2024
Байден распорядился разработать силовой ответ Ирану
Ответственность за гибель американских военнослужащих в результате атаки на базу в Иордании лежит на проиранских группировках, считает президент США Джо Байден. В связи с этим он поручил своим помощникам подготовить варианты ответа Тегерану, в том числе военного, сообщила 29 января газета Politico...
30 января 2024
США не отразили удар БПЛА по военной базе, перепутав его со своим
Военные США не смогли отразить атаку беспилотника на свою базу на Ближнем Востоке, приняв дрон за свой, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на должностных лиц американской администрации. Удар беспилотника на базу США на иордано-сирийской границе совпал по времени с возвращением...
30 января 2024
США не отразили удар по военной базе, перепутав дрон со своим, пишут СМИ
Военнослужащие ВС США не смогли отразить атаку беспилотника на военную базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали дрон противника со своим, сообщила 29 января газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники. Атаковавший базу дрон приближался к ней в то же время, когда...
29 января 2024
Байден констатировал перебор. В США готовят ответ на атаку «Башни-22»
Трое военнослужащих армии США были убиты в результате ночной атаки беспилотника на американскую армейскую базу в Иордании. Ранеными числятся 34 американских военных. Информацию уже подтвердили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM). Ожидается, что число раненых будет расти по мере...
29 января 2024
Число пострадавших при атаке на военную базу США в Иордании возросло до 34
До 34 человек возросло число пострадавших при атаке беспилотника на одну из ближневосточных военных баз США. Об этом 29 января сообщил катарский телеканал Al Jazeera, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило информацию. «Число раненных в результате нападения на наши силы в...
29 января 2024
США эвакуировали восемь военных из Иордани после атаки на американскую базу
Соединённые Штаты Америки эвакуировали из Иордании восемь своих военнослужащих для оказания медицинской помощи после атаки на американскую военную базу, сообщил в воскресенье, 28 января, телеканал CNN. По информации источника, после атаки беспилотника на американскую военную базу на северо-востоке...
29 января 2024
Экс-директор ЦРУ заявил об опасности из-за атаки на базу США в Иордании
Нападение на американскую военную базу в Иордании является опасной эскалацией, заявил экс-директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан в программе телеканала MSNBC. Он отметил, что в результате атаки погибли трое американских военнослужащих и ещё более двух десятков...
новость часа
29 января 2024
Трое американских военных погибли при ударе дрона по базе США в Иордании
Трое американских военнослужащих погибли и по меньшей мере 20 получили ранения в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании, сообщили CNN официальные лица. «Трое военнослужащих погибли и 25 получили ранения в результате односторонней атаки беспилотника по базе на северо-востоке...
новость часа
28 января 2024